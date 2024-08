Genshin Impact: So bekommst du einen kostenlosen 5-Sterne Charakter

Genshin Impact ist auch fast vier Jahre nach seiner Veröffentlichung noch eines der erfolgreichsten Spiele überhaupt. Das ist bewundernswert, da sogenannte Gacha Games, zu denen Genshin gehört, oft eine kürzere Lebensdauer haben. Umso wichtiger ist es, Meilensteine des Spiels gebührend zu feiern. In den vergangenen Jahren gab es genau um dieses Thema herum jedoch so manche Kontroverse. So waren Spieler oft enttäuscht über die Geschenke, die sie zu besonderen Anlässen wie Jahrestagen erhielten. Doch das ändert sich jetzt, denn die Entwickler haben die Wünsche der Spieler erhört.

4. Jahrestag von Genshin Impact

Genshin Impact Spieler können sich in den kommenden Monaten auf einiges gefasst machen. Mit der brandneuen Version 5.0 steht auch der vierte Jahrestag des Spiels auf dem Plan. Version 5.0 startet bereits am 28. August dieses Jahres, der offizielle Jahrestag ist einen Monat später am 28. September. Ab sofort sollen Spieler mit jeder neuen Version zum Jahrestag einen seltenen 5-Sterne Charakter kostenlos bekommen. Dabei handelt es sich nicht um einen zufälligen Charakter, denn du kannst selbst einen der sieben zur Auswahl stehenden Charaktere wählen.

Es handelt sich dabei um Charakter aus dem Standard Banner. Zur Auswahl stehen in diesem Jahr Dehya, Keqing, Mona, Qiqi, Jean, Tighnari und Diluc. In den Augen vieler Spieler sind Charaktere der Standard Banner nicht so exklusiv wie die aus den Event Bannern, doch das bedeutet nicht etwa, dass sie schlecht wären. Im Gegenteil, Jean ist ein wertvoller Heiler und Diluc ein ebenso wertvoller Partner von Xianyun.

In den kommenden Jahren soll das Angebot zudem noch besser werden. So plant miHoYo nämlich, den Standard Banner mit mehr Charakteren zu füllen. In Zukunft könnte es also noch mehr Auswahl bei den kostenlosen 5-Sterne Charakteren geben. Insgesamt sorgt diese Änderung bei Genshin Impact Spielern für viel Freude. Kaum jemand hatte damit gerechnet, dass es je kostenlose 5-Sterne Charaktere geben wird. Die Einführung der exklusiven Belohnung ist also eine freudige Überraschung.