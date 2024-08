40 Euro geschenkt: Spiel mit 9 von 10 Sternen kostenlos

Der Epic Games Store schenkt Nutzern jede Woche hochwertige Videospiele. Aktuell kannst du dir ein geniales Kampf-Spiel sichern, in dem dich mit anderen duellierst. Um das Spiel herunterzuladen, benötigst du lediglich einen Account im Epic Games Store. Dieser ist ebenfalls gratis. Hast du dir ein Spiel einmal gesichert, dann gehört es auch nach Ablauf der Aktion permanent dir. Das Angebot der aktuellen Spiele endet am 22. August um 17 Uhr.

Diese Woche im Epic Games Store

„Death’s Gambit: Afterlife“

„Death’s Gambit: Afterlife“ ist ein herausfordernder 2D Action-Plattformer, der tiefgreifende RPG-Elemente beinhaltet. Du schlüpfst in die Rolle eines Agenten des Todes, der fest an seinen Dienst gebunden ist. Du enthüllst das Mysterium des Reichs von Siradon und findest heraus, was der wahre Preis der Unsterblichkeit ist.

In diesem Spiel reist du durch eine riesige Welt und lernst zahlreiche interessante Charaktere kennen, deren Geheimnisse es zu offenbaren gilt. Du kannst aus sieben verschiedenen Klassen wählen und stets neue Waffen und Attacken freischalten und meistern. Normalerweise kostet dich dieses Spiel 18 Euro, ist aber diese Woche kostenlos verfügbar.

Bei Steam hat das Spiel 9 von 10 Sternen.

„World of Warships – Starterpaket: Albany“

„World of Warships“ ist ein kostenloses Spiel, doch mit bezahlten Paketen kannst du deine Spielerfahrung massiv verbessern. Diese Woche gibt es das Starterpaket: Albany für dich kostenlos. Es kostet normalerweise 22,50 Euro und beinhaltet zahlreiche Boni, die dir den Einstieg ins Spiel erleichtern. Mit dabei ist unter anderem ein amerikanischer Stufe-II-Premiumkreuzer namens Albany mit einem Liegeplatz im Hafen. Außerdem erhältst du eine exklusive Aufgabe und gleich 1,5 Millionen Kreditpunkte.

World of Warships ist ein kostenloses Spiel.

Nächste Woche im Epic Games Store

„Gigantic: Rampage Edition“

„Gigantic: Rampage Edition“ ist die Premium-Version des originalen 5v5 MOBA Shooters. Wähle einen einzigartigen Helden aus und schließe dich mit anderen Spielern zusammen, um gemeinsam Ziele zu erreichen. Die Rampage Edition beinhaltet einen völlig neuen Spielmodus, Cross Platform Play, neue Helden und neue Karten.

Normalerweise kostet dich das Spiel im Epic Games Store satte 18 Euro. Nächste Woche kannst du es dir jedoch kostenlos herunterladen. Das Spiel macht sowohl alleine als auch mit Freunden Spaß, weswegen du dir das Angebot nicht entgehen lassen solltest. Spieler im Epic Games Store bewerten das Game mit 4,3 von 5 Sternen.

Gigantic ist ein genialer Hero-Shooter.

„The Callisto Protocol“

In diesem Horror-Shooter ab 18 begibst du dich 300 Jahre in die Zukunft. In „The Callisto Protocol“ schlüpfst du in die Rolle von Jacob Lee, einem Opfer des Schicksals, der sich im Hochsicherheitsgefängnis Schwarzstahl auf Jupiters Mond Callisto wiederfindet. Um zu überleben, musst du einen Weg nach draußen finden. Dabei deckst du dunkle und verstörende Geheimnisse auf, die unter der Oberfläche Callistos verborgen liegen.

Das Spiel kostet dich für gewöhnlich 60 Euro, ist jedoch nächste Woche kostenlos im Epic Games Store verfügbar. Es vereint Spannung und Brutalität auf eine Art und Weise, die ihm eine grandiose Wertung von 4,2 von 5 Sternen einbringen.