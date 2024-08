Gamescom: Microsoft präsentiert besondere Xbox-Controller

Nach Angaben des statistischen Bundesamts leiden allein in Deutschland mehr als 4,6 Millionen Menschen unter körperlichen Beeinträchtigungen. Microsoft will ihnen zumindest das Spielen erleichtern. Mit dem Xbox Adaptiv Joystick haben die Redmonder einen Controller entwickelt, der sich durch eine Optimierung für die Bedienung mit nur einer Hand eignet. Er wird ausschließlich per Kabel verbunden und kann sowohl an der Xbox als auch am PC angeschlossen werden.

An der Front befinden sich – wie bei klassischen Gamepads auch – zwei große Tasten. Auf der Oberseite kannst du auf vier frei belegbare Buttons sowie einen Joystick zugreifen, wobei letzterer mit Hilfe von verschiedenen Aufsätzen individuell angepasst werden kann. Im Zweifelsfall kannst du sogar eigene Joysticks mit Hilfe eines 3D-Druckers anfertigen. Microsoft stellt dazu einen passenden Generator bereit. Der Adaptiv Joystick kommt Anfang 2025 in den Microsoft Store und wird ausschließlich über diesen angeboten.

Spezielle Controller durch Kooperationen mit Spezialisten

Neben dem in Eigenregie entwickelten Adaptive Joystick zeigt Microsoft auf der Gamescom zwei weitere Controller für Menschen mit Einschränkungen, die ebenfalls speziell für die Nutzung der Xbox konzipiert wurden. Sie wurden in Zusammenarbeit mit spezialisierten Herstellern entwickelt und adressieren ihrerseits bestimmte Schwierigkeiten bei der Steuerung der Spiele.

8BitDo Lite SE 2.4G Wireless Controller

Speziell für Menschen mit eingeschränkter Beweglichkeit hat 8BitDo den Lite SE 2.4G konzipiert. Er kann – wie der Name andeutet – kabellos, aber auch per Kabel angebunden werden. Sämtliche Tasten sind auf der Oberfläche des Gamepads angeordnet und sollen sich durch eine hohe Empfindlichkeit auszeichnen.

Außerdem kannst du die Steuerung um zwei extra große Tasten erweitern, wobei man diese sogenannten Super-Buttons je nach Anwendung respektive Spiel frei programmieren kann. Und die Nutzung wird auch an anderer Stelle erleichtert. Wenn du den Controller auf einer Unterlage nutzt, sorgt eine Silikonmatte, die auf der Unterseite aufgebracht wird, dafür, dass er nicht verrutscht.

ByoWave Proteus

ByoWave stellt mit Proteus eine maximale Anpassbarkeit in den Vordergrund. Der Controller besteht aus einzelnen Modulen, die mit Hilfe von Schnittstellen untereinander verbunden werden. Damit können ganz eigene Formen zusammengesteckt werden. Darüber hinaus kannst du die einzelnen Funktionen, also Joysticks und Tasten-Panels, frei anordnen.