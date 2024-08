Gamescom: In diesem Spiel kämpfst du gegen dich selbst

Rue Valley ist ein liebevoll gestaltetes Spiel im Stil alter Comic-Bücher. Wer jedoch aufgrund der grafischen Gestaltung eine Superhelden-Geschichte erwartet, der ist vermutlich erstmal verwirrt. Der Protagonist von Rue Valley wirkt nämlich auf den ersten Blick überhaupt nicht wie ein Superheld. Und trotzdem liegt es an dir, nicht nur dich selbst, sondern die gesamte Welt zu retten. Denn auch ein unscheinbarer Held kann einiges bewirken.

Rue Valley: Eine Story mit Tiefgang

Die grafische Gestaltung von Rue Valley ist ansprechend und kreativ, doch die tatsächliche Stärke des Spiels liegt in seiner Story. Direkt zu Beginn des Spiels liegt es an dir, die Persönlichkeit deines Charakters zu bestimmen. Hier entscheidest du, ob du eher introvertiert, oder extrovertiert bist. Ob du Entscheidungen impulsiv oder überlegt triffst und vieles mehr. Hast du deinen Charakter dann einmal erstellt, findest du dich im Sprechzimmer eines Therapeuten in einem heruntergekommenen Motel wieder.

Du bist hier gelandet, da dich eine schier unbezwingbare Motivationslosigkeit verfolgt. Du kannst dich nicht einmal dazu aufraffen, die anderen Bewohner des Motels anzusprechen. Nachdem deine Sitzung beendet ist, begibst du dich auf dein Zimmer und versuchst zu schlafen. Wenige Minuten später färbt sich der Himmel rot und dann ist alles dunkel. Du machst deine Augen auf und befindest dich plötzlich wieder im Sprechzimmer des Therapeuten. Es ist 8 Uhr Abends. Gerade war es noch 8:47 Uhr. Du befindest dich in einer Zeitschleife.

Die grafische Gestaltung ist von alten Comics inspiriert.

Deine Aufgabe ist es jetzt, herauszufinden, was es mit der Zeitschleife auf sich hat. Doch dazu musst du erstmal deine Motivationslosigkeit bekämpfen und es schaffen, über dich selbst hinauszuwachsen.

Deine Entscheidungen sind wichtig

Die Persönlichkeit deines Charakters in Rue Valley verändert sich stetig. Verfällst du beispielsweise angesichts der Zeitschleife in Panik, dann wirst du paranoid. Mit jeder Wiederholung der Zeitschleife schaltest du neue Optionen frei, veränderst deine Persönlichkeit und verstehst nach und nach, was vorgeht.

Die Zeitschleife endet damit, dass der gesamte Himmel erleuchtet.

Das Spiel schafft es, unglaublich viel Tiefe in einer Story unterzubringen, die sich über gerade einmal 47 Minuten erstreckt. Die Dialoge des Spiels sind schön geschrieben und als Spieler hast du nahezu volle Entscheidungsfreiheit. Wann Rue Valley herauskommt, steht noch nicht fest. Auf der Gamescom konnte ich jedoch schon einen Blick ins Spiel werfen und was ich gesehen habe, sieht vielversprechend aus.