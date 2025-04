Du willst Zelda, Mario Kart und Co. auf dem Fernseher oder mit intensiven Farben im Handheld-Modus spielen? Dann ist die Nintendo Switch OLED die beste Wahl. Zwar soll der Nachfolger der beliebten Spielkonsole schon bald auf den Markt kommen, das bedeutet aber nicht, dass die Switch OLED eine schlechte Wahl ist. Denn sie ist definitiv günstiger als die neue Konsole sein wird und sorgt garantiert für jede Menge Spielspaß. Solltest du doch in ein paar Jahren auf die Switch 2 umsteigen wollen, kannst du die Spiele einfach auf dem Nachfolger weiterspielen. Denn die Switch 2 soll nach Angaben von Nintendo abwärtskompatibel sein.

Nintendo Switch OLED günstig + diese 2 Games gibt’s gratis

Bei MediaMarkt holst du dir die Nintendo Switch OLED gerade für unter 300 Euro. Alles, was du dafür tun musst, ist dir die MediaMarkt-App herunterzuladen. Hierüber zahlst du dann nur noch 299 Euro – das bedeutet einen zusätzlichen Rabatt von 20 Euro. Ebenfalls top: Die Lieferung ist kostenlos.

Das ist aber noch nicht alles. Denn MediaMarkt schenkt dir gerade auch noch die beiden Spiele „Everybody 1-2-Switch!“ und „SW Big Brain Academy – Kopf an Kopf“. Ersteres ist ein Partyspiel mit mehreren Minigames, die bis zu acht Personen zusammen spielen können und welche für gute Stimmung bei der nächsten Party sorgen. „SW Big Brain Academy – Kopf an Kopf“ ist hingegen ein Knobelspiel, bei dem du in verschiedenen Kategorien gegen Freunde und Familie antreten kannst und das ein wenig an „Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging“ für den Nintendo DS erinnert. Wer ohnehin mit dem Gedanken spielt, eine Switch OLED zu kaufen, hat jetzt also nochmal einen extra Anreiz, zuzuschlagen.

Günstiger kommst du gerade, wenn überhaupt, übrigens nur bei eBay an die Switch OLED (siehe Preisvergleich). Allerdings ist hier kein Spiel gratis dabei. Der Kauf bei MediaMarkt lohnt sich also auf jeden Fall. Wichtig: Dieses Angebot ist nur für kurze Zeit verfügbar und endet am Montag, dem 7. April, um 9 Uhr morgens.

Ein Blick in die MediaMarkt-App lohnt sich darüber hinaus ebenso, denn dort warten weitere attraktive Angebote auf dich. Unter anderem kannst du dir einen leistungsstarken Samsung-Akkusauger sichern, der nicht nur saugt, sondern auch wischt. Dank eines zusätzlichen Rabatts erhältst du das Gerät aktuell mit einem Preisnachlass von über 50 Prozent.

