Nur noch 2 Tage: Lidl verkauft Akkusauger für rund 61 Euro

Akkusauger erfreuen sich großer Beliebtheit. Sie sind kabellos, flexibel einsetzbar und ideal für den schnellen Einsatz zwischendurch. Ob Krümel unterm Esstisch, Tierhaare auf dem Sofa oder Staub in schwer erreichbaren Ecken. Mit einem Akkusauger bist du nicht mehr auf Steckdosen angewiesen oder durch ein zu kurzes Kabel eingeschränkt. In vielen Haushalten hat er die klassischen Bodenstaubsauger längst abgelöst. Bist du auf der Suche nach einer leistungsstarken und zugleich leistungsfähigen Option, solltest du jetzt bei Lidl vorbeischauen. Denn im Onlineshop wartet ein Akkusauger zum Top-Preis auf dich.

So gut ist der Akkusauger vom Discounter

Mit dem Akkusauger von Silvercrest erreichst du mühelos jede Ecke und Sofaritze, ganz ohne störende Kabel. Du kannst ihn flexibel als Hand- oder Bodenstaubsauger nutzen, indem du das Saugrohr einfach abnimmst. Die integrierte Zyklon-Technologie macht Staubsaugerbeutel zudem überflüssig. Stattdessen sammelt der 350 ml große Staubbehälter zuverlässig Dreck, Staub und Krümel.

Silvercrest 22,2 V Akku-Staubsauger Zyklon »SHAZ 22.2 G8« als Bodenstaubsauger Silvercrest 22,2 V Akku-Staubsauger Zyklon »SHAZ 22.2 G8« als Handstaubsauger

Der Akkusauger ist mit zwei verschiedenen Modi ausgestattet: dem Boost- und dem ECO-Modus. So kannst du entweder mit noch mehr Leistung oder stromsparender saugen. Im Boost-Modus hält der Sauger bis zu 25 Minuten durch. Das ist genug, um eine Wohnung von 50 m² bis 75 m² komplett zu reinigen. Im ECO-Modus hält er dahingegen bis zu 45 Minuten durch, wodurch auch größere Haushalte mit bis zu 120 m² kein Problem darstellen. Es werden drei verschiedene Bürsten und Aufsätze mitgeliefert, sodass du auch Sofaritzen, Ecken an der Decke oder einen Teppich beackern kannst.

Jetzt weiterlesen: Die besten Akkusauger unter 300 Euro

Dank eines EPA-Filters der Klasse 10 sollen bis zu 85 Prozent aller Kleinstpartikel eingesaugt werden. In Zusammenarbeit mit einem Edelstahlfilter wird diese Reinigungsleistung sogar noch verbessert. Um keine Haare, Fussel oder sonstiges zu vergessen, wurde der Akkusauger mit einem LED-Licht an der elektrischen Bodenbürste ausgestattet. Im Lieferumfang erhaltet ihr auch direkt eine Wandhalterung, so steht er nicht in irgendeiner Ecke, sondern kann ordentlich verstaut und aufgeladen werden.

Lidl lockt mit sattem Rabatt

Bei Lidl kostet der Silvercrest 22,2 V Akku-Staubsauger Zyklon 69,99 Euro. Mit dem Gutscheincode „SPAREN20“ bekommst du kurzzeitig aber noch 20 Prozent Rabatt auf den Akkusauger, so sparst du insgesamt 14 Euro bei dem Einkauf. Aber nicht vergessen: Im Onlineshop von Lidl fallen zusätzlich 5,95 Euro für den Versand an. Am Ende zahlst du also knappe 61 Euro für den Akkusauger. Der Rabatt-Code gilt allerdings nur noch bis zum 13. September, viel Zeit bleibt für das Schnäppchen also nicht mehr.

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren! Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!