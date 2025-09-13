MediaMarkt schmeißt Tablet für unter 90 Euro raus

Zum Streamen von zu Hause oder in der Bahn ist ein Tablet perfekt – aber auch als Smart-Home-Zentrale oder digitales Rezeptbuch in der Küche ist es praktisch. Wenn du nicht gleich Videos schneiden, Fotos bearbeiten oder leistungsintensive Spiele mit dem Tablet spielen möchtest, reicht ein preiswertes Gerät völlig aus. Das Peaq-Tablet bei MediaMarkt ist so eines – Peaq ist übrigens eine von mehreren Eigenmarken von MediaMarkt. Wir schauen es uns genauer an.

Das kannst du vom 89-Euro-Tablet erwarten

Das Tablet bietet ein 10-Zoll-HD-Display, das also deutlich größer ist als das der meisten Smartphones. Im Inneren arbeitet ein Quadcore-Prozessor, der von 2 GB RAM unterstützt wird. Das ist sicherlich keine High-End-Ausstattung, aber für alltägliche Anwendungen völlig ausreichend. Außerdem stehen dir 32 GB interner Speicherplatz zur Verfügung, den du per microSD-Karte auf bis zu 512 GB erweitern kannst. Das ist genauer gesagt sogar ein Vorteil gegenüber vielen hochpreisigen Tablets – dort musst du ein Speicherupgrade nämlich meistens teuer bezahlen.

Zum Scannen von Dokumenten oder für kleine Schnappschüsse ist obendrein eine 5-Megapixel-Rückkamera vorhanden. Mit der 2-Megapixel-Frontkamera kannst du Videocalls oder Selfies machen. Neben einem USB-C-Anschluss gibt es auch einen Speicherkartenleser sowie einen 3,5-mm-Klinkenanschluss für kabelgebundene Kopfhörer oder Lautsprecher. Zur Unterhaltung für Kinder ist das Tablet ebenfalls gut geeignet, denn du kannst einfach in den Kindermodus wechseln. Dann sehen die Kleinen lediglich Inhalte und Apps, die speziell auf sie zugeschnitten sind.

Kosten und Variante mit mehr Leistung im Check

Das Tablet kostet 89 Euro und wird versandkostenfrei geliefert. Der Preis ist wirklich stark für das, was du hier bekommst. Möchtest du allerdings Full-HD-Auflösung, etwas mehr internen Speicherplatz und 4 GB Arbeitsspeicher, kannst du dich auch für eine erweiterte Variante entscheiden. Dann zahlst du 107,99 Euro, der Versand ist ebenfalls kostenfrei.

