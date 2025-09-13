MediaMarkt schmeißt Tablet für unter 90 Euro raus

Profilbild von Felix Kemper Felix Kemper
2 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Nicht jeder braucht gleich ein iPad oder ein anderes Tablet für mehrere hundert Euro. Wer nur mal eben Mails checken oder auf dem Sofa YouTube und Netflix schauen möchte, benötigt kein High-End-Gerät. Bei MediaMarkt gibt es jetzt ein Tablet der Eigenmarke für unter 90 Euro.
MediaMarkt schmeißt Marken-Tablet für unter 90 Euro raus
MediaMarkt schmeißt Marken-Tablet für unter 90 Euro rausBildquelle: Ina Meer Sommer, shutterstock.com / Peaq
  • Teilen

Zum Streamen von zu Hause oder in der Bahn ist ein Tablet perfekt – aber auch als Smart-Home-Zentrale oder digitales Rezeptbuch in der Küche ist es praktisch. Wenn du nicht gleich Videos schneiden, Fotos bearbeiten oder leistungsintensive Spiele mit dem Tablet spielen möchtest, reicht ein preiswertes Gerät völlig aus. Das Peaq-Tablet bei MediaMarkt ist so eines – Peaq ist übrigens eine von mehreren Eigenmarken von MediaMarkt. Wir schauen es uns genauer an.

Das kannst du vom 89-Euro-Tablet erwarten

Das Tablet bietet ein 10-Zoll-HD-Display, das also deutlich größer ist als das der meisten Smartphones. Im Inneren arbeitet ein Quadcore-Prozessor, der von 2 GB RAM unterstützt wird. Das ist sicherlich keine High-End-Ausstattung, aber für alltägliche Anwendungen völlig ausreichend. Außerdem stehen dir 32 GB interner Speicherplatz zur Verfügung, den du per microSD-Karte auf bis zu 512 GB erweitern kannst. Das ist genauer gesagt sogar ein Vorteil gegenüber vielen hochpreisigen Tablets – dort musst du ein Speicherupgrade nämlich meistens teuer bezahlen.

Zum Scannen von Dokumenten oder für kleine Schnappschüsse ist obendrein eine 5-Megapixel-Rückkamera vorhanden. Mit der 2-Megapixel-Frontkamera kannst du Videocalls oder Selfies machen. Neben einem USB-C-Anschluss gibt es auch einen Speicherkartenleser sowie einen 3,5-mm-Klinkenanschluss für kabelgebundene Kopfhörer oder Lautsprecher. Zur Unterhaltung für Kinder ist das Tablet ebenfalls gut geeignet, denn du kannst einfach in den Kindermodus wechseln. Dann sehen die Kleinen lediglich Inhalte und Apps, die speziell auf sie zugeschnitten sind.

Kosten und Variante mit mehr Leistung im Check

Das Tablet kostet 89 Euro und wird versandkostenfrei geliefert. Der Preis ist wirklich stark für das, was du hier bekommst. Möchtest du allerdings Full-HD-Auflösung, etwas mehr internen Speicherplatz und 4 GB Arbeitsspeicher, kannst du dich auch für eine erweiterte Variante entscheiden. Dann zahlst du 107,99 Euro, der Versand ist ebenfalls kostenfrei.

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren!

Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Lidl Logo an einer Filiale
Werkzeug und Heimwerken
Lidl startet Werkzeug-Abverkauf: Praktisches Akku-Tool gibt's so günstig wie nie zuvor
Ein MediaMarkt-Eingang im Hintergrund, im Vordergrund: Einblendung eines Online-Preisschilds über 3,50 Euro.
Media Markt
Praktisches Produkt für alle: Jetzt für 3,50 Euro bei MediaMarkt – Versand auch noch gratis
MediaMarkt-Shop in einer Innenstadt. Davor ein Text:
Media Markt
Nur dieses Wochenende: Neue Angebote von MediaMarkt
Küche
Verkauft Netto hier eine Kaffeemaschine für nur 9 Euro?!
Media Markt
Neuer Mega-Sale bei MediaMarkt: Lego, Sony, LG und mehr stark reduziert
Gadgets
Sollte längst in jedem Küchenschrank liegen: Bosch-Bürste bei Amazon zum Schnäppchenpreis
Tarife
Vodafone reduziert Kosten deutlich und erhöht Datenpaket massiv – so sicherst du dir den Deal
Kochen
Frische Pasta selbst machen: Nudelmaschine zum halben Preis
PC, Notebook und Laptop
Kompakter Mini-PC statt Laptop: Leistungstarkes Modell für unter 450 Euro sichern