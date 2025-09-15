Günstige GoPro-Alternative: Verpass nicht die Amazon-Angebote von heute (15.09.)

Abenteuer, Sport und unvergessliche Momente festhalten – genau dafür gibt es heute die passenden Schnäppchen in den Amazon Deals des Tages. Mit dabei ist eine spannende Alternative zur GoPro Action-Cam, für die du nicht tief in die Tasche greifen musst. Außerdem warten weitere praktische Highlights, die deinen Alltag bereichern und gleichzeitig dein Budget schonen.

Die Top-Amazon-Deals am Montag

Den Beginn der heutigen Amazon-Deals macht dieser Dampfreiniger von Kärcher. Er entfernt bis zu 99,99 Prozent der Viren und Bakterien und eignet sich zur Reinigung von Dunstabzugshauben, Spiegeln, Fliesen und Kochfeldern. Im Lieferumfang befinden sich verschiedene Düsen für unterschiedliche Anwendungszwecke. Statt 97,49 Euro kostet er jetzt 59,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Perfekt für den kommenden Herbst: dieser Regenponcho. Er ist zu 100 Prozent wasserdicht und dank der Reflektoren auf dem Rücken bist du auch im Dunkeln gut zu erkennen. Er wiegt rund 850 Gramm, sodass er nicht im Wind herumflattert, sondern ordentlich sitzt. Für 19,95 Euro statt 44,95 Euro gehört er dir. Hier geht’s zum Angebot.

Der soundcore Anker Select 4 Go Bluetooth-Lautsprecher sorgt für die passende musikalische Untermalung im Handtaschenformat. Er hat eine Akkulaufzeit von bis zu 20 Stunden und ist wasser- und staubfest, sodass du ihn mit an den Strand oder in die Dusche nehmen kannst. Statt 29,99 Euro zahlst du hierfür jetzt nur 22,99 Euro bei Amazon. Hier geht’s zum Angebot.

Und zu guter Letzt noch ein Angebot zu dieser Action-Cam. Sie nimmt in 4K auf und eignet sich somit bestens für Videos aus dem Ski- oder Tauchurlaub. Der integrierte Bildstabilisator sorgt dabei für ruckelfreie Aufnahmen. Die Steuerung erfolgt ziemlich einfach über den Touchscreen. Statt 89,99 Euro zahlst du jetzt nur noch 71,05 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

