DKB Tagesgeld: Sonderaktion geht in Verlängerung

Profilbild von Hayo Lücke Hayo Lücke
3 Minuten
Es kommt nicht mehr oft vor, dass Banken ein Geldgeschenk für bestehende Kunden verteilen. Doch die DKB hat genau diesen Schritt jetzt getan. Es winkt ein Bonuszins aufs Tagesgeld. Mitnehmen können den auch Neukunden, doch primär interessant ist er für alle, die schon ein Konto bei der DKB haben.
DKB-Logo vor einem Herbstwald.
Goldener November bei der DKB: Es winkt ein Bonuszins aufs Tagesgeld.Bildquelle: Gemini
Ursprünglich sollte die Aktion nur bis Mitte Dezember laufen, doch jetzt geht sie im Zuge der DKB Blue Weeks in die Verlängerung. Die DKB belohnt bestehende und natürlich auch interessierte neue Kunden, wenn diese neues Geld auf ihr DKB-Tagesgeldkonto überweisen. Bereits vorhandenes Guthaben, egal auf welchem Konto es bei der DKB liegt, ist von der Aktion ausgeschlossen.

DKB startet Bonusaktion beim Tagesgeld

Die verlängerte Bonusaktion läuft jetzt noch bis zum 1. Dezember 2025. Wer in dieser Zeit frisches Geld von einer fremden Bank direkt auf sein Tagesgeldkonto bei der DKB überweist, profitiert für vier Monate von einer höheren Verzinsung. Statt regulär 1 Prozent p. a. winken dann während der Aktionszinsphase 2 Prozent Zinsen pro Jahr. Der Bonuszins ist auf Einlagen bis maximal 50.000 Euro beschränkt und gilt nur für Privatkunden der DKB. Auszahlungen der Zinsen finden bei der DKB zum Ende eines jeden Quartals statt.

Jetzt Konto bei der DKB eröffnen!

Der Bonuszins in Höhe von 2 Prozent p. a. auf neu eingezahltes Geld gilt zwischen dem 1. Dezember 2025 und dem 31. März 2026. Ab dem 1. April kommenden Jahres ist wieder der dann vorgesehene Standardzinssatz des DKB-Tagesgeldkontos gültig. Sollte die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Leitzinsen weiter senken, kann er dann auch unterhalb des derzeit bei der DKB gültigen 1-Prozent-Niveaus liegen. Die nachfolgende Tabelle zeigt dir eine Übersicht mit den besten Tagesgeldkonten für Neukunden.

Bank / VersicherungZinsenZinseinschränkungenZinsgutschrift erfolgtstaatliche gesetzliche Einlagensicherung in
B for Bank
Tagesgeldkonto BFOR+		3,50 Prozent p.a. für 3 Monate

1,00 Prozent p.a. ab dem 4. Monat

(ein Girokonto bei der B for Bank ist zusätzlich notwendig)		bis maximal 75.000 EurojährlichFrankreichjetzt Konto eröffnen
FNZ Bank / finvesto
Tagesgeld		3,25 Prozent für 1 Monat

0,75 Prozent p.a. ab dem 2. Monat		bis maximal 10.000.000 Eurozweimal jährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Consorsbank
Tagesgeld		3,10 Prozent p.a. für 3 Monate

0,80 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 1.000.000 Euroviermal jährlichFrankreichjetzt Konto eröffnen
Quirion
Verrechnungskonto Plus		3,00 Prozent bis 28. Februar 2026

nur mit Aktionscode ZINS25

1,00 Prozent p.a. ab dem 1. März 2026		bis maximal 50.000 Euroviermal jährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Norisbank
Tagesgeldkonto		3,00 Prozent p.a. bis zum 31. März 2026

0,75 Prozent p.a. ab April 2026		bis maximal 250.000 Euroviermal jährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Umweltbank
UmweltFlekonto		3,00 Prozent p.a. für 3 Monate

0,60 Prozent p.a. ab dem 4. Monat

(ein Girokonto bei der B for Bank ist zusätzlich notwendig)		bis maximal 50.000 Euro

0,60 Prozent p.a. über 50.000 Euro

0,30 Prozent p.a. über 100.000 Euro		viermal jährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Girokonto3,00 Prozent p.a. für 12 Monate

0,50 Prozent p.a. ab dem 7. Monat		bis maximal 500.000 EuromonatlichSpanienjetzt Konto eröffnen
Nexent Bank
Tagesgeld		2,95 Prozent p.a. für 3 Monate

1,25 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 250.000 EurojährlichNiederlandejetzt Konto eröffnen
Advanzia Bank
Advanziakonto		2,90 Prozent p.a. für 3 Monate

1,50 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 1.000.000 Euro

Mindesteinlage: 5.000 Euro		monatlichLuxemburgjetzt Konto eröffnen
Bank of Scotland
Tagesgeld		2,90 Prozent p.a. für 3 Monate

1,25 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 100.000 EurojährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Ferratum / Multitude Bank
Sparkonto		2,80 Prozentbis maximal 100.000 EuromonatlichMaltajetzt Konto eröffnen
Distingo Bank
Tagesgeldkonto		2,80 Prozent p.a. für 3 Monate

1,75 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 100.000 EuromonatlichFrankreichjetzt Konto eröffnen
Barclays
Tagesgeld		2,80 Prozent p.a. für 3 Monate

1,20 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 250.000 EurojährlichÖsterreich / Deutschlandjetzt Konto eröffnen
Suresse Direkt Bank
Tagesgeld		2,75 Prozent p.a. für 3 Monate

1,95 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 250.000 EuromonatlichSpanienjetzt Konto eröffnen
GarantiBank
Kleeblatt-Sparkonto		2,75 Prozent p.a. für 3 Monate

1,25 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		kein LimitjährlichNiederlandejetzt Konto eröffnen
ING
Extra-Konto		2,75 Prozent p.a. für 4 Monate

0,75 Prozent p.a. ab dem 5. Monat		bis maximal 250.000 EurojährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
TF Bank
Tagesgeld		2,65 Prozent p.a. für 4 Monate

1,45 Prozent p.a. ab dem 5. Monat		bis maximal 100.000 EuromonatlichSchwedenjetzt Konto eröffnen
Renault Bank direkt
Tagesgeld		2,60 Prozent p.a. für 3 Monate

1,80 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 250.000 Euro

über 250.000 Euro: 1,00 Prozent p.a.		monatlichFrankreichjetzt Konto eröffnen
Bigbank
Tagesgeld		2,55 Prozent p.a. für 4 Monate

2,10 Prozent p.a. ab dem 5. Monat		bis maximal 100.000 EurojährlichEstlandjetzt Konto eröffnen
Openbank
Willkommens-Tagesgeld		2,50 Prozent p.a. für 3 Monate

1,80 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 1.000.000 EuromonatlichSpanienjetzt Konto eröffnen
Volkswagen Bank
Plus Konto Top Zins		2,50 Prozent p.a. für 6 Monate.

1,00 Prozent p.a. ab 7. Monat		kein LimitmonatlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Tomorrow
Tagesgeld		2,50 Prozent p.a. für 90 Tage

0,75 Prozent p.a. ab dem 91. Tag		bis maximal 50.000 EuromonatlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
FCM Bank
Tagesgeldkonto Plus		2,48 Prozent p.a.bis maximal 10.000 Euro

ab 10.000 bis 24.999 Euro 2,08 Prozent p.a.

ab 25.000 Euro 1,58 Prozent p.a. 		monatlichMaltajetzt Konto eröffnen
Varengold Bank
Tagesgeldkonto		2,30 Prozent p.a.bis maximal 50.000 Euro

Mindesteinlage: 2.500 Euro		monatlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Ford Money Bank
Tagesgeld		2,30 Prozent p.a. für 3 Monate

1,50 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 1.000.000 Euromonatlich oder jährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Opel Direktbank
Tagesgeld		2,30 Prozent p.a. für 3 Monate

1,35 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 1.000.000 EuromonatlichFrankreichjetzt Konto eröffnen
Stellantis Direktbank
Tagesgeld		2,30 Prozent p.a. für 3 Monate

1,35 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 100.000 Euro

über 100.000 Euro: 1,35 Prozent p.a. bis maximal 1.000.000 Euro		monatlichFrankreichjetzt Konto eröffnen
MeineBank
Tagesgeld Plus (Raiffeisenbank im Hochtaunus)		2,30 Prozent p.a. für 4 Monate

1,30 Prozent p.a. ab dem 5. Monat		bis maximal 100.000 EurojährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
xtb
Guthabenkonto		2,30 Prozent p.a. für 90 Tage

0,90 Prozent p.a. ab dem 91. Tag		kein LimitmonatlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Santander
Tagesgeld		2,30 Prozent p.a. für 4 Monate

0,30 Prozent p.a. ab dem 7. Monat		kein LimitmonatlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen

Schöner Bonus für Bestandskunden, wenig interessant für Neukunden

Keine Frage: Bestandskunden der DKB dürfen sich über den 2-Prozent-Bonuszins aufs Tagesgeld freuen. Ein schönes Angebot zum Jahresende, das Kontotreue belohnt. Für Neukunden ist die Sonderaktion aber vergleichsweise uninteressant. Wie du unserem Tagesgeld-Vergleich oben entnehmen kannst, winken bei anderen Banken aktuell in der Spitze bis zu 3,5 Prozent Zinsen pro Jahr. Und auch der Basiszins liegt bei vielen Banken aktuell oberhalb der 1-Prozent-Grenze – zum Beispiel bei der Renault Bank direkt, die kürzlich die Tagesgeld-Zinsen erhöht hat.

Neukunden finden also bei anderen Banken bessere Tagesgeldkonditionen vor. Und trotzdem kann auch für sie das Angebot der DKB interessant sein. Denn die DKB bietet unter anderem auch in vielen Fällen kostenlose Giro- und Gemeinschaftskonten an, die sich mit einem Tagesgeldkonto kombinieren lassen. Und auch auf Kredite und Wertpapierhandel ist die Bank spezialisiert, und von allem kannst du als Kunde der Bank natürlich profitieren. Und wer jetzt Neukunde bei der DKB wird, darf sich im Rahmen der Bue Weeks zum Beispiel über 100 Euro Startguthaben freuen, wenn als Neukunde ein DKB-Girokonto eröffnet wird.

3,5 Prozent Zinsen aufs Tagesgeld.
Jetzt weiterlesen
Neuer Spitzenreiter: Direktbank zahlt neuen Tagesgeld-Spitzenzins

