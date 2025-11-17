DKB Tagesgeld: Sonderaktion geht in Verlängerung

Ursprünglich sollte die Aktion nur bis Mitte Dezember laufen, doch jetzt geht sie im Zuge der DKB Blue Weeks in die Verlängerung. Die DKB belohnt bestehende und natürlich auch interessierte neue Kunden, wenn diese neues Geld auf ihr DKB-Tagesgeldkonto überweisen. Bereits vorhandenes Guthaben, egal auf welchem Konto es bei der DKB liegt, ist von der Aktion ausgeschlossen.
DKB startet Bonusaktion beim Tagesgeld
Die verlängerte Bonusaktion läuft jetzt noch bis zum 1. Dezember 2025. Wer in dieser Zeit frisches Geld von einer fremden Bank direkt auf sein Tagesgeldkonto bei der DKB überweist, profitiert für vier Monate von einer höheren Verzinsung. Statt regulär 1 Prozent p. a. winken dann während der Aktionszinsphase 2 Prozent Zinsen pro Jahr. Der Bonuszins ist auf Einlagen bis maximal 50.000 Euro beschränkt und gilt nur für Privatkunden der DKB. Auszahlungen der Zinsen finden bei der DKB zum Ende eines jeden Quartals statt.
Der Bonuszins in Höhe von 2 Prozent p. a. auf neu eingezahltes Geld gilt zwischen dem 1. Dezember 2025 und dem 31. März 2026. Ab dem 1. April kommenden Jahres ist wieder der dann vorgesehene Standardzinssatz des DKB-Tagesgeldkontos gültig. Sollte die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Leitzinsen weiter senken, kann er dann auch unterhalb des derzeit bei der DKB gültigen 1-Prozent-Niveaus liegen. Die nachfolgende Tabelle zeigt dir eine Übersicht mit den besten Tagesgeldkonten für Neukunden.
|Bank / Versicherung
|Zinsen
|Zinseinschränkungen
|Zinsgutschrift erfolgt
|staatliche gesetzliche Einlagensicherung in
|B for Bank
Tagesgeldkonto BFOR+
|3,50 Prozent p.a. für 3 Monate
1,00 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
(ein Girokonto bei der B for Bank ist zusätzlich notwendig)
|bis maximal 75.000 Euro
|jährlich
|Frankreich
|jetzt Konto eröffnen
|FNZ Bank / finvesto
Tagesgeld
|3,25 Prozent für 1 Monat
0,75 Prozent p.a. ab dem 2. Monat
|bis maximal 10.000.000 Euro
|zweimal jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Consorsbank
Tagesgeld
|3,10 Prozent p.a. für 3 Monate
0,80 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 1.000.000 Euro
|viermal jährlich
|Frankreich
|jetzt Konto eröffnen
|Quirion
Verrechnungskonto Plus
|3,00 Prozent bis 28. Februar 2026
nur mit Aktionscode ZINS25
1,00 Prozent p.a. ab dem 1. März 2026
|bis maximal 50.000 Euro
|viermal jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Norisbank
Tagesgeldkonto
|3,00 Prozent p.a. bis zum 31. März 2026
0,75 Prozent p.a. ab April 2026
|bis maximal 250.000 Euro
|viermal jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Umweltbank
UmweltFlekonto
|3,00 Prozent p.a. für 3 Monate
0,60 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
(ein Girokonto bei der B for Bank ist zusätzlich notwendig)
|bis maximal 50.000 Euro
0,60 Prozent p.a. über 50.000 Euro
0,30 Prozent p.a. über 100.000 Euro
|viermal jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Girokonto
|3,00 Prozent p.a. für 12 Monate
0,50 Prozent p.a. ab dem 7. Monat
|bis maximal 500.000 Euro
|monatlich
|Spanien
|jetzt Konto eröffnen
|Nexent Bank
Tagesgeld
|2,95 Prozent p.a. für 3 Monate
1,25 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 250.000 Euro
|jährlich
|Niederlande
|jetzt Konto eröffnen
|Advanzia Bank
Advanziakonto
|2,90 Prozent p.a. für 3 Monate
1,50 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 1.000.000 Euro
Mindesteinlage: 5.000 Euro
|monatlich
|Luxemburg
|jetzt Konto eröffnen
|Bank of Scotland
Tagesgeld
|2,90 Prozent p.a. für 3 Monate
1,25 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 100.000 Euro
|jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Ferratum / Multitude Bank
Sparkonto
|2,80 Prozent
|bis maximal 100.000 Euro
|monatlich
|Malta
|jetzt Konto eröffnen
|Distingo Bank
Tagesgeldkonto
|2,80 Prozent p.a. für 3 Monate
1,75 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 100.000 Euro
|monatlich
|Frankreich
|jetzt Konto eröffnen
|Barclays
Tagesgeld
|2,80 Prozent p.a. für 3 Monate
1,20 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 250.000 Euro
|jährlich
|Österreich / Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Suresse Direkt Bank
Tagesgeld
|2,75 Prozent p.a. für 3 Monate
1,95 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 250.000 Euro
|monatlich
|Spanien
|jetzt Konto eröffnen
|GarantiBank
Kleeblatt-Sparkonto
|2,75 Prozent p.a. für 3 Monate
1,25 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|kein Limit
|jährlich
|Niederlande
|jetzt Konto eröffnen
|ING
Extra-Konto
|2,75 Prozent p.a. für 4 Monate
0,75 Prozent p.a. ab dem 5. Monat
|bis maximal 250.000 Euro
|jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|TF Bank
Tagesgeld
|2,65 Prozent p.a. für 4 Monate
1,45 Prozent p.a. ab dem 5. Monat
|bis maximal 100.000 Euro
|monatlich
|Schweden
|jetzt Konto eröffnen
|Renault Bank direkt
Tagesgeld
|2,60 Prozent p.a. für 3 Monate
1,80 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 250.000 Euro
über 250.000 Euro: 1,00 Prozent p.a.
|monatlich
|Frankreich
|jetzt Konto eröffnen
|Bigbank
Tagesgeld
|2,55 Prozent p.a. für 4 Monate
2,10 Prozent p.a. ab dem 5. Monat
|bis maximal 100.000 Euro
|jährlich
|Estland
|jetzt Konto eröffnen
|Openbank
Willkommens-Tagesgeld
|2,50 Prozent p.a. für 3 Monate
1,80 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 1.000.000 Euro
|monatlich
|Spanien
|jetzt Konto eröffnen
|Volkswagen Bank
Plus Konto Top Zins
|2,50 Prozent p.a. für 6 Monate.
1,00 Prozent p.a. ab 7. Monat
|kein Limit
|monatlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Tomorrow
Tagesgeld
|2,50 Prozent p.a. für 90 Tage
0,75 Prozent p.a. ab dem 91. Tag
|bis maximal 50.000 Euro
|monatlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|FCM Bank
Tagesgeldkonto Plus
|2,48 Prozent p.a.
|bis maximal 10.000 Euro
ab 10.000 bis 24.999 Euro 2,08 Prozent p.a.
ab 25.000 Euro 1,58 Prozent p.a.
|monatlich
|Malta
|jetzt Konto eröffnen
|Varengold Bank
Tagesgeldkonto
|2,30 Prozent p.a.
|bis maximal 50.000 Euro
Mindesteinlage: 2.500 Euro
|monatlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Ford Money Bank
Tagesgeld
|2,30 Prozent p.a. für 3 Monate
1,50 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 1.000.000 Euro
|monatlich oder jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Opel Direktbank
Tagesgeld
|2,30 Prozent p.a. für 3 Monate
1,35 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 1.000.000 Euro
|monatlich
|Frankreich
|jetzt Konto eröffnen
|Stellantis Direktbank
Tagesgeld
|2,30 Prozent p.a. für 3 Monate
1,35 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 100.000 Euro
über 100.000 Euro: 1,35 Prozent p.a. bis maximal 1.000.000 Euro
|monatlich
|Frankreich
|jetzt Konto eröffnen
|MeineBank
Tagesgeld Plus (Raiffeisenbank im Hochtaunus)
|2,30 Prozent p.a. für 4 Monate
1,30 Prozent p.a. ab dem 5. Monat
|bis maximal 100.000 Euro
|jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|xtb
Guthabenkonto
|2,30 Prozent p.a. für 90 Tage
0,90 Prozent p.a. ab dem 91. Tag
|kein Limit
|monatlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Santander
Tagesgeld
|2,30 Prozent p.a. für 4 Monate
0,30 Prozent p.a. ab dem 7. Monat
|kein Limit
|monatlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
Schöner Bonus für Bestandskunden, wenig interessant für Neukunden
Keine Frage: Bestandskunden der DKB dürfen sich über den 2-Prozent-Bonuszins aufs Tagesgeld freuen. Ein schönes Angebot zum Jahresende, das Kontotreue belohnt. Für Neukunden ist die Sonderaktion aber vergleichsweise uninteressant. Wie du unserem Tagesgeld-Vergleich oben entnehmen kannst, winken bei anderen Banken aktuell in der Spitze bis zu 3,5 Prozent Zinsen pro Jahr. Und auch der Basiszins liegt bei vielen Banken aktuell oberhalb der 1-Prozent-Grenze – zum Beispiel bei der Renault Bank direkt, die kürzlich die Tagesgeld-Zinsen erhöht hat.
Neukunden finden also bei anderen Banken bessere Tagesgeldkonditionen vor. Und trotzdem kann auch für sie das Angebot der DKB interessant sein. Denn die DKB bietet unter anderem auch in vielen Fällen kostenlose Giro- und Gemeinschaftskonten an, die sich mit einem Tagesgeldkonto kombinieren lassen. Und auch auf Kredite und Wertpapierhandel ist die Bank spezialisiert, und von allem kannst du als Kunde der Bank natürlich profitieren. Und wer jetzt Neukunde bei der DKB wird, darf sich im Rahmen der Bue Weeks zum Beispiel über 100 Euro Startguthaben freuen, wenn als Neukunde ein DKB-Girokonto eröffnet wird.
