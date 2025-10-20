Neuer Spitzenreiter: Direktbank zahlt neuen Tagesgeld-Spitzenzins

Darf es ein wenig mehr sein? Frei nach diesem Motto ist eine neue Tagesgeld-Aktion verfügbar. Noch bis zum 26. November 2025 können sich Neukunden für ein Tagesgeldkonto der BforBank entscheiden und sich jährlich 3,5 Prozent Zinsen sichern. Das absolute Top-Angebot in unserem Tagesgeld-Vergleich. Die BforBank ist als Direktbank eine Tochtergesellschaft der Crédit Agricole, einer der größten französischen Direktbanken.

Tagesgeld-Topzins: BforBank macht es möglich

Doch zurück zum neuen Tagesgeld-Kracher der BforBank. Wer sich für das kostenlose Tagesgeldkonto Bfor+ entscheidet, darf sich wie erwähnt über 3,5 Prozent Zinsen freuen. Und zwar für drei Monate bei einer Geldanlagesumme von bis zu 75.000 Euro. Ab dem vierten Monat sinkt die Verzinsung auf 1 Prozent pro Jahr. Das ist immer noch mehr als bei den meisten anderen Banken und Sparkassen. Bis zu einer Summe von 100.000 Euro sind deine Ersparnisse über den Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution. Dabei handelt es sich um einen französischen Einlagensicherungsfonds, der dich vor einer potenziell möglichen Bankenpleite schützt.

Das Tagesgeldkonto der BforBank ist ein kostenloses Zusatzangebot zum Gratis-Girokonto der Bank, das für eine Nutzung der Tagesgeld-Sonderaktion Voraussetzung ist. Die Zinsen werden bei der Online-Bank jährlich (zum Jahresende) gutgeschrieben. Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick zu den aktuell besten Tagesgeld-Angeboten, die du als Nutzer mit Wohnsitz in Deutschland verwenden kannst.

Auch die Umweltbank startet eine Tagesgeld-Sonderaktion

Ebenfalls eine neue Sonderaktion hat die in Nürnberg heimische Umweltbank gestartet. Bis zu einem Anlagebetrag von 50.000 Euro kannst du dir dort für ebenfalls drei Monate 3 Prozent Zinsen p. a. sichern. Danach gilt auf dem kostenlosen Tagesgeldkonto der Umweltbank für drei weitere Monate ein Zins, der sich am aktuellen EZB-Zins orientiert; aktuell 2 Prozent pro Jahr. Im Anschluss daran gilt der Basiszins von 0,6 Prozent p. a. bei einer Zinsauszahlung alle drei Monate.

