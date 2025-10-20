Neuer Spitzenreiter: Direktbank zahlt neuen Tagesgeld-Spitzenzins

Darf es ein wenig mehr sein? Frei nach diesem Motto ist eine neue Tagesgeld-Aktion verfügbar. Noch bis zum 26. November 2025 können sich Neukunden für ein Tagesgeldkonto der BforBank entscheiden und sich jährlich 3,5 Prozent Zinsen sichern. Das absolute Top-Angebot in unserem Tagesgeld-Vergleich. Die BforBank ist als Direktbank eine Tochtergesellschaft der Crédit Agricole, einer der größten französischen Direktbanken.
Tagesgeld-Topzins: BforBank macht es möglich
Doch zurück zum neuen Tagesgeld-Kracher der BforBank. Wer sich für das kostenlose Tagesgeldkonto Bfor+ entscheidet, darf sich wie erwähnt über 3,5 Prozent Zinsen freuen. Und zwar für drei Monate bei einer Geldanlagesumme von bis zu 75.000 Euro. Ab dem vierten Monat sinkt die Verzinsung auf 1 Prozent pro Jahr. Das ist immer noch mehr als bei den meisten anderen Banken und Sparkassen. Bis zu einer Summe von 100.000 Euro sind deine Ersparnisse über den Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution. Dabei handelt es sich um einen französischen Einlagensicherungsfonds, der dich vor einer potenziell möglichen Bankenpleite schützt.
Das Tagesgeldkonto der BforBank ist ein kostenloses Zusatzangebot zum Gratis-Girokonto der Bank, das für eine Nutzung der Tagesgeld-Sonderaktion Voraussetzung ist. Die Zinsen werden bei der Online-Bank jährlich (zum Jahresende) gutgeschrieben. Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick zu den aktuell besten Tagesgeld-Angeboten, die du als Nutzer mit Wohnsitz in Deutschland verwenden kannst.
|Bank / Versicherung
|Zinsen
|Zinseinschränkungen
|Zinsgutschrift erfolgt
|staatliche gesetzliche Einlagensicherung in
|B for Bank
Tagesgeldkonto BFOR+
|3,50 Prozent p.a. für 3 Monate
1,00 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
(ein Girokonto bei der B for Bank ist zusätzlich notwendig)
|bis maximal 75.000 Euro
|jährlich
|Frankreich
|jetzt Konto eröffnen
|FNZ Bank / finvesto
Tagesgeld
|3,25 Prozent für 1 Monat
0,75 Prozent p.a. ab dem 2. Monat
|bis maximal 10.000.000 Euro
|zweimal jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Consorsbank
Tagesgeld
|3,10 Prozent p.a. für 3 Monate
0,80 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 1.000.000 Euro
|viermal jährlich
|Frankreich
|jetzt Konto eröffnen
|Norisbank
Tagesgeldkonto
|3,00 Prozent p.a. bis zum 31. März 2026
0,75 Prozent p.a. ab April 2026
|bis maximal 250.000 Euro
|viermal jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Umweltbank
UmweltFlekonto
|3,00 Prozent p.a. für 3 Monate
0,60 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
(ein Girokonto bei der B for Bank ist zusätzlich notwendig)
|bis maximal 50.000 Euro
0,60 Prozent p.a. über 50.000 Euro
0,30 Prozent p.a. über 100.000 Euro
|viermal jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Girokonto
|3,00 Prozent p.a. für 12 Monate
0,50 Prozent p.a. ab dem 7. Monat
|bis maximal 500.000 Euro
|monatlich
|Spanien
|jetzt Konto eröffnen
|Ferratum / Multitude Bank
Sparkonto
|2,80 Prozent
|bis maximal 100.000 Euro
|monatlich
|Malta
|jetzt Konto eröffnen
|Distingo Bank
Tagesgeldkonto
|2,80 Prozent p.a. für 3 Monate
1,75 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 100.000 Euro
|monatlich
|Frankreich
|jetzt Konto eröffnen
|Barclays
Tagesgeld
|2,80 Prozent p.a. für 3 Monate
1,20 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 250.000 Euro
|jährlich
|Österreich / Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Suresse Direkt Bank
Tagesgeld
|2,75 Prozent p.a. für 3 Monate
1,95 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 250.000 Euro
|monatlich
|Spanien
|jetzt Konto eröffnen
|GarantiBank
Kleeblatt-Sparkonto
|2,75 Prozent p.a. für 3 Monate
1,25 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|kein Limit
|jährlich
|Niederlande
|jetzt Konto eröffnen
|Nexent Bank
Tagesgeld
|2,75 Prozent p.a. für 3 Monate
1,25 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 250.000 Euro
|jährlich
|Niederlande
|jetzt Konto eröffnen
|TF Bank
Tagesgeld
|2,65 Prozent p.a. für 4 Monate
1,45 Prozent p.a. ab dem 5. Monat
|bis maximal 100.000 Euro
|monatlich
|Schweden
|jetzt Konto eröffnen
|Bank of Scotland
Tagesgeld
|2,60 Prozent p.a. für 3 Monate
1,25 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 500.000 Euro
Mindestanlage 1.000 Euro
|jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Bigbank
Tagesgeld
|2,55 Prozent p.a. für 4 Monate
2,10 Prozent p.a. ab dem 5. Monat
|bis maximal 100.000 Euro
|jährlich
|Estland
|jetzt Konto eröffnen
|Openbank
Willkommens-Tagesgeld
|2,50 Prozent p.a. für 3 Monate
1,80 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 1.000.000 Euro
|monatlich
|Spanien
|jetzt Konto eröffnen
|Volkswagen Bank
Plus Konto Top Zins
|2,50 Prozent p.a. für 6 Monate.
1,00 Prozent p.a. ab 7. Monat
|kein Limit
|monatlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|ING
Extra-Konto
|2,50 Prozent p.a. für 4 Monate
0,75 Prozent p.a. ab dem 5. Monat
|bis maximal 100.000 Euro
|jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Tomorrow
Tagesgeld
|2,50 Prozent p.a. für 90 Tage
0,75 Prozent p.a. ab dem 91. Tag
|bis maximal 50.000 Euro
|monatlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|HypoVereinsbank
FlexSparen
|2,50 Prozent p.a. für 4 Monate
0,609 Prozent p.a. ab dem 5. Monat
|bis maximal 500.000 Euro
Mindestanlage: 5.000 Euro
|jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|FCM Bank
Tagesgeldkonto Plus
|2,48 Prozent p.a.
|bis maximal 10.000 Euro
ab 10.000 bis 24.999 Euro 2,08 Prozent p.a.
ab 25.000 Euro 1,58 Prozent p.a.
|monatlich
|Malta
|jetzt Konto eröffnen
|Advanzia Bank
Advanziakonto
|2,40 Prozent p.a. für 3 Monate
1,50 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 1.000.000 Euro
|monatlich
|Luxemburg
|jetzt Konto eröffnen
|Varengold Bank
Tagesgeldkonto
|2,30 Prozent p.a.
|bis maximal 50.000 Euro
Mindesteinlage: 2.500 Euro
|monatlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Renault Bank direkt
Tagesgeld
|2,30 Prozent p.a. für 3 Monate
1,60 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 250.000 Euro
über 250.000 Euro: 1,00 Prozent p.a.
|monatlich
|Frankreich
|jetzt Konto eröffnen
|Ford Money Bank
Tagesgeld
|2,30 Prozent p.a. für 3 Monate
1,50 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 1.000.000 Euro
|monatlich oder jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Opel Direktbank
Tagesgeld
|2,30 Prozent p.a. für 3 Monate
1,35 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 1.000.000 Euro
|monatlich
|Frankreich
|jetzt Konto eröffnen
|Stellantis Direktbank
Tagesgeld
|2,30 Prozent p.a. für 3 Monate
1,35 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 100.000 Euro
über 100.000 Euro: 1,35 Prozent p.a. bis maximal 1.000.000 Euro
|monatlich
|Frankreich
|jetzt Konto eröffnen
|MeineBank
Tagesgeld Plus (Raiffeisenbank im Hochtaunus)
|2,30 Prozent p.a. für 4 Monate
1,30 Prozent p.a. ab dem 5. Monat
|bis maximal 100.000 Euro
|jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|xtb
Guthabenkonto
|2,30 Prozent p.a. für 90 Tage
0,90 Prozent p.a. ab dem 91. Tag
|kein Limit
|monatlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Santander
Tagesgeld
|2,30 Prozent p.a. für 4 Monate
0,30 Prozent p.a. ab dem 7. Monat
|kein Limit
|monatlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
Auch die Umweltbank startet eine Tagesgeld-Sonderaktion
Ebenfalls eine neue Sonderaktion hat die in Nürnberg heimische Umweltbank gestartet. Bis zu einem Anlagebetrag von 50.000 Euro kannst du dir dort für ebenfalls drei Monate 3 Prozent Zinsen p. a. sichern. Danach gilt auf dem kostenlosen Tagesgeldkonto der Umweltbank für drei weitere Monate ein Zins, der sich am aktuellen EZB-Zins orientiert; aktuell 2 Prozent pro Jahr. Im Anschluss daran gilt der Basiszins von 0,6 Prozent p. a. bei einer Zinsauszahlung alle drei Monate.
Über unsere Links
Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!