Neuer Spitzenreiter: Direktbank zahlt neuen Tagesgeld-Spitzenzins

Profilbild von Hayo Lücke Hayo Lücke
2 Minuten
Jetzt winkt ein neuer Zinshammer – im positiven Sinne. Denn eine Internet-Bank mit großer Muttergesellschaft im Rücken sorgt für eine neue Rendite-Rakete am deutschen Markt. Für Sparer sind das in Zeiten einer wieder steigenden Inflation gute Nachrichten.
3,5 Prozent Zinsen aufs Tagesgeld.
Neuer Top-Zins beim Tagesgeld: 3,5 Prozent p.a.! Bildquelle: Gemini
Darf es ein wenig mehr sein? Frei nach diesem Motto ist eine neue Tagesgeld-Aktion verfügbar. Noch bis zum 26. November 2025 können sich Neukunden für ein Tagesgeldkonto der BforBank entscheiden und sich jährlich 3,5 Prozent Zinsen sichern. Das absolute Top-Angebot in unserem Tagesgeld-Vergleich. Die BforBank ist als Direktbank eine Tochtergesellschaft der Crédit Agricole, einer der größten französischen Direktbanken.

Tagesgeld-Topzins: BforBank macht es möglich

Doch zurück zum neuen Tagesgeld-Kracher der BforBank. Wer sich für das kostenlose Tagesgeldkonto Bfor+ entscheidet, darf sich wie erwähnt über 3,5 Prozent Zinsen freuen. Und zwar für drei Monate bei einer Geldanlagesumme von bis zu 75.000 Euro. Ab dem vierten Monat sinkt die Verzinsung auf 1 Prozent pro Jahr. Das ist immer noch mehr als bei den meisten anderen Banken und Sparkassen. Bis zu einer Summe von 100.000 Euro sind deine Ersparnisse über den Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution. Dabei handelt es sich um einen französischen Einlagensicherungsfonds, der dich vor einer potenziell möglichen Bankenpleite schützt.

Das Tagesgeldkonto der BforBank ist ein kostenloses Zusatzangebot zum Gratis-Girokonto der Bank, das für eine Nutzung der Tagesgeld-Sonderaktion Voraussetzung ist. Die Zinsen werden bei der Online-Bank jährlich (zum Jahresende) gutgeschrieben. Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick zu den aktuell besten Tagesgeld-Angeboten, die du als Nutzer mit Wohnsitz in Deutschland verwenden kannst.

Bank / VersicherungZinsenZinseinschränkungenZinsgutschrift erfolgtstaatliche gesetzliche Einlagensicherung in
B for Bank
Tagesgeldkonto BFOR+		3,50 Prozent p.a. für 3 Monate

1,00 Prozent p.a. ab dem 4. Monat

(ein Girokonto bei der B for Bank ist zusätzlich notwendig)		bis maximal 75.000 EurojährlichFrankreichjetzt Konto eröffnen
FNZ Bank / finvesto
Tagesgeld		3,25 Prozent für 1 Monat

0,75 Prozent p.a. ab dem 2. Monat		bis maximal 10.000.000 Eurozweimal jährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Consorsbank
Tagesgeld		3,10 Prozent p.a. für 3 Monate

0,80 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 1.000.000 Euroviermal jährlichFrankreichjetzt Konto eröffnen
Norisbank
Tagesgeldkonto		3,00 Prozent p.a. bis zum 31. März 2026

0,75 Prozent p.a. ab April 2026		bis maximal 250.000 Euroviermal jährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Umweltbank
UmweltFlekonto		3,00 Prozent p.a. für 3 Monate

0,60 Prozent p.a. ab dem 4. Monat

(ein Girokonto bei der B for Bank ist zusätzlich notwendig)		bis maximal 50.000 Euro

0,60 Prozent p.a. über 50.000 Euro

0,30 Prozent p.a. über 100.000 Euro		viermal jährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Girokonto3,00 Prozent p.a. für 12 Monate

0,50 Prozent p.a. ab dem 7. Monat		bis maximal 500.000 EuromonatlichSpanienjetzt Konto eröffnen
Ferratum / Multitude Bank
Sparkonto		2,80 Prozentbis maximal 100.000 EuromonatlichMaltajetzt Konto eröffnen
Distingo Bank
Tagesgeldkonto		2,80 Prozent p.a. für 3 Monate

1,75 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 100.000 EuromonatlichFrankreichjetzt Konto eröffnen
Barclays
Tagesgeld		2,80 Prozent p.a. für 3 Monate

1,20 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 250.000 EurojährlichÖsterreich / Deutschlandjetzt Konto eröffnen
Suresse Direkt Bank
Tagesgeld		2,75 Prozent p.a. für 3 Monate

1,95 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 250.000 EuromonatlichSpanienjetzt Konto eröffnen
GarantiBank
Kleeblatt-Sparkonto		2,75 Prozent p.a. für 3 Monate

1,25 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		kein LimitjährlichNiederlandejetzt Konto eröffnen
Nexent Bank
Tagesgeld		2,75 Prozent p.a. für 3 Monate

1,25 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 250.000 EurojährlichNiederlandejetzt Konto eröffnen
TF Bank
Tagesgeld		2,65 Prozent p.a. für 4 Monate

1,45 Prozent p.a. ab dem 5. Monat		bis maximal 100.000 EuromonatlichSchwedenjetzt Konto eröffnen
Bank of Scotland
Tagesgeld		2,60 Prozent p.a. für 3 Monate

1,25 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 500.000 Euro

Mindestanlage 1.000 Euro		jährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Bigbank
Tagesgeld		2,55 Prozent p.a. für 4 Monate

2,10 Prozent p.a. ab dem 5. Monat		bis maximal 100.000 EurojährlichEstlandjetzt Konto eröffnen
Openbank
Willkommens-Tagesgeld		2,50 Prozent p.a. für 3 Monate

1,80 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 1.000.000 EuromonatlichSpanienjetzt Konto eröffnen
Volkswagen Bank
Plus Konto Top Zins		2,50 Prozent p.a. für 6 Monate.

1,00 Prozent p.a. ab 7. Monat		kein LimitmonatlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
ING
Extra-Konto		2,50 Prozent p.a. für 4 Monate

0,75 Prozent p.a. ab dem 5. Monat		bis maximal 100.000 EurojährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Tomorrow
Tagesgeld		2,50 Prozent p.a. für 90 Tage

0,75 Prozent p.a. ab dem 91. Tag		bis maximal 50.000 EuromonatlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
HypoVereinsbank
FlexSparen		2,50 Prozent p.a. für 4 Monate

0,609 Prozent p.a. ab dem 5. Monat		bis maximal 500.000 Euro

Mindestanlage: 5.000 Euro		jährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
FCM Bank
Tagesgeldkonto Plus		2,48 Prozent p.a.bis maximal 10.000 Euro

ab 10.000 bis 24.999 Euro 2,08 Prozent p.a.

ab 25.000 Euro 1,58 Prozent p.a. 		monatlichMaltajetzt Konto eröffnen
Advanzia Bank
Advanziakonto		2,40 Prozent p.a. für 3 Monate

1,50 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 1.000.000 EuromonatlichLuxemburgjetzt Konto eröffnen
Varengold Bank
Tagesgeldkonto		2,30 Prozent p.a.bis maximal 50.000 Euro

Mindesteinlage: 2.500 Euro		monatlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Renault Bank direkt
Tagesgeld		2,30 Prozent p.a. für 3 Monate

1,60 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 250.000 Euro

über 250.000 Euro: 1,00 Prozent p.a.		monatlichFrankreichjetzt Konto eröffnen
Ford Money Bank
Tagesgeld		2,30 Prozent p.a. für 3 Monate

1,50 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 1.000.000 Euromonatlich oder jährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Opel Direktbank
Tagesgeld		2,30 Prozent p.a. für 3 Monate

1,35 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 1.000.000 EuromonatlichFrankreichjetzt Konto eröffnen
Stellantis Direktbank
Tagesgeld		2,30 Prozent p.a. für 3 Monate

1,35 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 100.000 Euro

über 100.000 Euro: 1,35 Prozent p.a. bis maximal 1.000.000 Euro		monatlichFrankreichjetzt Konto eröffnen
MeineBank
Tagesgeld Plus (Raiffeisenbank im Hochtaunus)		2,30 Prozent p.a. für 4 Monate

1,30 Prozent p.a. ab dem 5. Monat		bis maximal 100.000 EurojährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
xtb
Guthabenkonto		2,30 Prozent p.a. für 90 Tage

0,90 Prozent p.a. ab dem 91. Tag		kein LimitmonatlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Santander
Tagesgeld		2,30 Prozent p.a. für 4 Monate

0,30 Prozent p.a. ab dem 7. Monat		kein LimitmonatlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen

Auch die Umweltbank startet eine Tagesgeld-Sonderaktion

Ebenfalls eine neue Sonderaktion hat die in Nürnberg heimische Umweltbank gestartet. Bis zu einem Anlagebetrag von 50.000 Euro kannst du dir dort für ebenfalls drei Monate 3 Prozent Zinsen p. a. sichern. Danach gilt auf dem kostenlosen Tagesgeldkonto der Umweltbank für drei weitere Monate ein Zins, der sich am aktuellen EZB-Zins orientiert; aktuell 2 Prozent pro Jahr. Im Anschluss daran gilt der Basiszins von 0,6 Prozent p. a. bei einer Zinsauszahlung alle drei Monate.

Sparschwein in einem Wohnzimmer.
Jetzt weiterlesen
Tagesgeld-Kracher: Große Direktbank greift mit neuem Topzins an

