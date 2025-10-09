Tagesgeld-Kracher: Große Direktbank greift mit neuem Topzins an

Es kommt nicht mehr oft vor, dass es mehr als 3 Prozent Zinsen pro Jahr aufs Tagesgeld gibt. Eine neue Aktion einer großen Direktbank sorgt jetzt aber für fröhliche Stimmung bei vielen Sparern. Und ein Gratis-Extra gibt es noch mit dazu.
Sparschwein in einem Wohnzimmer.
Die Consorsbank holt den Tagesgeld-Zinshammer raus.Bildquelle: Microsoft Copilot
Neues Top-Angebot vom Tagesgeldmarkt. Die Consorsbank bietet allen Neukunden ab sofort 3,10 Prozent Zinsen p.a. aufs Tagesgeld und springt damit in unserem Tagesgeld-Vergleich auf den zweiten Platz. Der neue Topzins gilt für Beträge bis 1 Million Euro und ist für drei Monate garantiert. Ab dem vierten Monat sinkt die Verzinsung auf 0,8 Prozent pro Jahr. Das Tagesgeldkonto als solches ist kostenlos nutzbar, die Zinsgutschrift erfolgt vierteljährlich.

Consorsbank startet mit neuem Tagesgeld-Kracher durch

Wenn du noch heute dein Tagesgeldkonto bei der Consorsbank eröffnest, kannst du übrigens auch ein kostenloses Wertpapierdepot nutzen. Denn das gibt es ganz automatisch ohne Aufpreis dazu. Die unter anderem in Deutschland beliebten ETF-Sparpläne sind darin für 0 Euro Servicegebühr nutzbar. Aktuell nutzen mehr als 1,7 Millionen Kunden ein Konto oder sogar mehrere Konten bei der Consorsbank. Sie ist eine Tochtergesellschaft der französischen Großbank BNP Paribas.

Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick über die aktuell besten Tagesgeldkonten, die du mit Wohnsitz in Deutschland nutzen kannst. Wir haben darauf geachtet, dass es sich ausschließlich um Angebote mit Direktanlage bei der jeweiligen Bank oder Versicherung handelt. Zwischengeschaltete Dienstleister gibt es bei unserem Vergleich also nicht. Zudem listen wir zu deiner Sicherheit nur Angebote, bei denen mindestens die gesetzlich festgelegte europäische Einlagensicherung greift.

Bank / VersicherungZinsenZinseinschränkungenZinsgutschrift erfolgtstaatliche gesetzliche Einlagensicherung in
FNZ Bank / finvesto
Tagesgeld		3,25 Prozent für 1 Monat

0,75 Prozent p.a. ab dem 2. Monat		bis maximal 10.000.000 Eurozweimal jährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Consorsbank
Tagesgeld		3,10 Prozent p.a. für 3 Monate

0,80 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 1.000.000 Euroviermal jährlichFrankreichjetzt Konto eröffnen
B for Bank
Tagesgeldkonto BFOR+		3,00 Prozent p.a. für 3 Monate

1,20 Prozent p.a. ab dem 5. Monat

(ein Girokonto bei der B for Bank ist zusätzlich notwendig)		bis maximal 30.000 EurojährlichFrankreichjetzt Konto eröffnen
Norisbank
Tagesgeldkonto		3,00 Prozent p.a. bis zum 31. März 2026

0,75 Prozent p.a. ab Oktober 2025		bis maximal 250.000 Euroviermal jährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Girokonto3,00 Prozent p.a. für 12 Monate

0,50 Prozent p.a. ab dem 7. Monat		bis maximal 500.000 EuromonatlichSpanienjetzt Konto eröffnen
Ferratum / Multitude Bank
Sparkonto		2,80 Prozentbis maximal 100.000 EuromonatlichMaltajetzt Konto eröffnen
Distingo Bank
Tagesgeldkonto		2,80 Prozent p.a. für 3 Monate

1,75 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 100.000 EuromonatlichFrankreichjetzt Konto eröffnen
Suresse Direkt Bank
Tagesgeld		2,75 Prozent p.a. für 3 Monate

1,95 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 250.000 EuromonatlichSpanienjetzt Konto eröffnen
GarantiBank
Kleeblatt-Sparkonto		2,75 Prozent p.a. für 3 Monate

1,25 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		kein LimitjährlichNiederlandejetzt Konto eröffnen
Nexent Bank
Tagesgeld		2,75 Prozent p.a. für 3 Monate

1,25 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 250.000 EurojährlichNiederlandejetzt Konto eröffnen
TF Bank
Tagesgeld		2,65 Prozent p.a. für 4 Monate

1,45 Prozent p.a. ab dem 5. Monat		bis maximal 100.000 EuromonatlichSchwedenjetzt Konto eröffnen
Bank of Scotland
Tagesgeld		2,60 Prozent p.a. für 3 Monate

1,25 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 500.000 Euro

Mindestanlage 1.000 Euro		jährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Bigbank
Tagesgeld		2,55 Prozent p.a. für 4 Monate

2,10 Prozent p.a. ab dem 5. Monat		bis maximal 100.000 EurojährlichEstlandjetzt Konto eröffnen
Openbank
Willkommens-Tagesgeld		2,50 Prozent p.a. für 3 Monate

1,80 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 1.000.000 EuromonatlichSpanienjetzt Konto eröffnen
Volkswagen Bank
Plus Konto Top Zins		2,50 Prozent p.a. für 6 Monate.

1,00 Prozent p.a. ab 7. Monat		kein LimitmonatlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Tomorrow
Tagesgeld		2,50 Prozent p.a. für 90 Tage

1,00 Prozent p.a. ab dem 91. Tag		bis maximal 50.000 EuromonatlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
ING
Extra-Konto		2,50 Prozent p.a. für 4 Monate

0,75 Prozent p.a. ab dem 5. Monat		bis maximal 100.000 EurojährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
HypoVereinsbank
FlexSparen		2,50 Prozent p.a. für 4 Monate

0,606 Prozent p.a. ab dem 5. Monat		bis maximal 500.000 Euro

Mindestanlage: 5.000 Euro		jährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
FCM Bank
Tagesgeldkonto Plus		2,48 Prozent p.a.bis maximal 10.000 Euro

ab 10.000 bis 24.999 Euro 2,08 Prozent p.a.

ab 25.000 Euro 1,58 Prozent p.a. 		monatlichMaltajetzt Konto eröffnen
Advanzia Bank
Advanziakonto		2,40 Prozent p.a. für 3 Monate

1,50 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 1.000.000 EuromonatlichLuxemburgjetzt Konto eröffnen
Varengold Bank
Tagesgeldkonto		2,30 Prozent p.a.bis maximal 50.000 Euro

Mindesteinlage: 2.500 Euro		monatlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Renault Bank direkt
Tagesgeld		2,30 Prozent p.a. für 3 Monate

1,60 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 250.000 Euro

über 250.000 Euro: 1,00 Prozent p.a.		monatlichFrankreichjetzt Konto eröffnen
Ford Money Bank
Tagesgeld		2,30 Prozent p.a. für 3 Monate

1,50 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 1.000.000 Euromonatlich oder jährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Opel Direktbank
Tagesgeld		2,30 Prozent p.a. für 3 Monate

1,35 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 1.000.000 EuromonatlichFrankreichjetzt Konto eröffnen
Stellantis Direktbank
Tagesgeld		2,30 Prozent p.a. für 3 Monate

1,35 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 100.000 Euro

über 100.000 Euro: 1,35 Prozent p.a. bis maximal 1.000.000 Euro		monatlichFrankreichjetzt Konto eröffnen
MeineBank
Tagesgeld Plus (Raiffeisenbank im Hochtaunus)		2,30 Prozent p.a. für 4 Monate

1,30 Prozent p.a. ab dem 5. Monat		bis maximal 100.000 EurojährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
xtb
Guthabenkonto		2,30 Prozent p.a. für 90 Tage

0,90 Prozent p.a. ab dem 91. Tag		kein LimitmonatlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Santander
Tagesgeld		2,30 Prozent p.a. für 4 Monate

0,30 Prozent p.a. ab dem 7. Monat		kein LimitmonatlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
DHB
NetSp@rkonto		2,25 Prozent p.a. für 6 Monate

1,80 Prozent p.a. ab dem 7. Monat.		bis maximal 50.000 EurojährlichNiederlandejetzt Konto eröffnen
1822direkt
Tagesgeldkonto		2,25 Prozent p.a. für 6 Monate

0,60 Prozent p.a. ab dem 7. Monat		bis maximal 250.000 EurojährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen

Neuer Zins gilt nur für Neukunden

Um von den neuen Konditionen der Consorsbank beim Tagesgeld profitieren zu können, musst du mindestens 18 Jahre alt sein. Außerdem darfst du in den vergangenen sechs Monaten über keine Konten oder Depots bei der Consorsbank verfügt haben. Wichtig: Den Bonuszins in Höhe von 3,1 Prozent oder den Basiszins in Höhe von 0,8 Prozent p.a. gibt es nur auf dem Tagesgeldkonto, nicht auf dem Verrechnungskonto des kostenlosen Wertpapierdepots. Du suchst eher nach einer langfristig attraktiven Rendite auf deine Ersparnisse? Dann solltest du dir die aktuell besten Festgeld-Angebote genauer ansehen.

Geldregen mit Euro-Münzen als Symbolbild für Tagesgeld-Angebot.
Jetzt weiterlesen
Tagesgeld: Große deutsche Autobank holt den Zinshammer raus

