Tagesgeld-Kracher: Große Direktbank greift mit neuem Topzins an

Neues Top-Angebot vom Tagesgeldmarkt. Die Consorsbank bietet allen Neukunden ab sofort 3,10 Prozent Zinsen p.a. aufs Tagesgeld und springt damit in unserem Tagesgeld-Vergleich auf den zweiten Platz. Der neue Topzins gilt für Beträge bis 1 Million Euro und ist für drei Monate garantiert. Ab dem vierten Monat sinkt die Verzinsung auf 0,8 Prozent pro Jahr. Das Tagesgeldkonto als solches ist kostenlos nutzbar, die Zinsgutschrift erfolgt vierteljährlich.

Consorsbank startet mit neuem Tagesgeld-Kracher durch

Wenn du noch heute dein Tagesgeldkonto bei der Consorsbank eröffnest, kannst du übrigens auch ein kostenloses Wertpapierdepot nutzen. Denn das gibt es ganz automatisch ohne Aufpreis dazu. Die unter anderem in Deutschland beliebten ETF-Sparpläne sind darin für 0 Euro Servicegebühr nutzbar. Aktuell nutzen mehr als 1,7 Millionen Kunden ein Konto oder sogar mehrere Konten bei der Consorsbank. Sie ist eine Tochtergesellschaft der französischen Großbank BNP Paribas.

Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick über die aktuell besten Tagesgeldkonten, die du mit Wohnsitz in Deutschland nutzen kannst. Wir haben darauf geachtet, dass es sich ausschließlich um Angebote mit Direktanlage bei der jeweiligen Bank oder Versicherung handelt. Zwischengeschaltete Dienstleister gibt es bei unserem Vergleich also nicht. Zudem listen wir zu deiner Sicherheit nur Angebote, bei denen mindestens die gesetzlich festgelegte europäische Einlagensicherung greift.

Neuer Zins gilt nur für Neukunden

Um von den neuen Konditionen der Consorsbank beim Tagesgeld profitieren zu können, musst du mindestens 18 Jahre alt sein. Außerdem darfst du in den vergangenen sechs Monaten über keine Konten oder Depots bei der Consorsbank verfügt haben. Wichtig: Den Bonuszins in Höhe von 3,1 Prozent oder den Basiszins in Höhe von 0,8 Prozent p.a. gibt es nur auf dem Tagesgeldkonto, nicht auf dem Verrechnungskonto des kostenlosen Wertpapierdepots. Du suchst eher nach einer langfristig attraktiven Rendite auf deine Ersparnisse? Dann solltest du dir die aktuell besten Festgeld-Angebote genauer ansehen.

