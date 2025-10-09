Tagesgeld-Kracher: Große Direktbank greift mit neuem Topzins an

Neues Top-Angebot vom Tagesgeldmarkt. Die Consorsbank bietet allen Neukunden ab sofort 3,10 Prozent Zinsen p.a. aufs Tagesgeld und springt damit in unserem Tagesgeld-Vergleich auf den zweiten Platz. Der neue Topzins gilt für Beträge bis 1 Million Euro und ist für drei Monate garantiert. Ab dem vierten Monat sinkt die Verzinsung auf 0,8 Prozent pro Jahr. Das Tagesgeldkonto als solches ist kostenlos nutzbar, die Zinsgutschrift erfolgt vierteljährlich.
Consorsbank startet mit neuem Tagesgeld-Kracher durch
Wenn du noch heute dein Tagesgeldkonto bei der Consorsbank eröffnest, kannst du übrigens auch ein kostenloses Wertpapierdepot nutzen. Denn das gibt es ganz automatisch ohne Aufpreis dazu. Die unter anderem in Deutschland beliebten ETF-Sparpläne sind darin für 0 Euro Servicegebühr nutzbar. Aktuell nutzen mehr als 1,7 Millionen Kunden ein Konto oder sogar mehrere Konten bei der Consorsbank. Sie ist eine Tochtergesellschaft der französischen Großbank BNP Paribas.
Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick über die aktuell besten Tagesgeldkonten, die du mit Wohnsitz in Deutschland nutzen kannst. Wir haben darauf geachtet, dass es sich ausschließlich um Angebote mit Direktanlage bei der jeweiligen Bank oder Versicherung handelt. Zwischengeschaltete Dienstleister gibt es bei unserem Vergleich also nicht. Zudem listen wir zu deiner Sicherheit nur Angebote, bei denen mindestens die gesetzlich festgelegte europäische Einlagensicherung greift.
|Bank / Versicherung
|Zinsen
|Zinseinschränkungen
|Zinsgutschrift erfolgt
|staatliche gesetzliche Einlagensicherung in
|FNZ Bank / finvesto
Tagesgeld
|3,25 Prozent für 1 Monat
0,75 Prozent p.a. ab dem 2. Monat
|bis maximal 10.000.000 Euro
|zweimal jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Consorsbank
Tagesgeld
|3,10 Prozent p.a. für 3 Monate
0,80 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 1.000.000 Euro
|viermal jährlich
|Frankreich
|jetzt Konto eröffnen
|B for Bank
Tagesgeldkonto BFOR+
|3,00 Prozent p.a. für 3 Monate
1,20 Prozent p.a. ab dem 5. Monat
(ein Girokonto bei der B for Bank ist zusätzlich notwendig)
|bis maximal 30.000 Euro
|jährlich
|Frankreich
|jetzt Konto eröffnen
|Norisbank
Tagesgeldkonto
|3,00 Prozent p.a. bis zum 31. März 2026
0,75 Prozent p.a. ab Oktober 2025
|bis maximal 250.000 Euro
|viermal jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Girokonto
|3,00 Prozent p.a. für 12 Monate
0,50 Prozent p.a. ab dem 7. Monat
|bis maximal 500.000 Euro
|monatlich
|Spanien
|jetzt Konto eröffnen
|Ferratum / Multitude Bank
Sparkonto
|2,80 Prozent
|bis maximal 100.000 Euro
|monatlich
|Malta
|jetzt Konto eröffnen
|Distingo Bank
Tagesgeldkonto
|2,80 Prozent p.a. für 3 Monate
1,75 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 100.000 Euro
|monatlich
|Frankreich
|jetzt Konto eröffnen
|Suresse Direkt Bank
Tagesgeld
|2,75 Prozent p.a. für 3 Monate
1,95 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 250.000 Euro
|monatlich
|Spanien
|jetzt Konto eröffnen
|GarantiBank
Kleeblatt-Sparkonto
|2,75 Prozent p.a. für 3 Monate
1,25 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|kein Limit
|jährlich
|Niederlande
|jetzt Konto eröffnen
|Nexent Bank
Tagesgeld
|2,75 Prozent p.a. für 3 Monate
1,25 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 250.000 Euro
|jährlich
|Niederlande
|jetzt Konto eröffnen
|TF Bank
Tagesgeld
|2,65 Prozent p.a. für 4 Monate
1,45 Prozent p.a. ab dem 5. Monat
|bis maximal 100.000 Euro
|monatlich
|Schweden
|jetzt Konto eröffnen
|Bank of Scotland
Tagesgeld
|2,60 Prozent p.a. für 3 Monate
1,25 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 500.000 Euro
Mindestanlage 1.000 Euro
|jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Bigbank
Tagesgeld
|2,55 Prozent p.a. für 4 Monate
2,10 Prozent p.a. ab dem 5. Monat
|bis maximal 100.000 Euro
|jährlich
|Estland
|jetzt Konto eröffnen
|Openbank
Willkommens-Tagesgeld
|2,50 Prozent p.a. für 3 Monate
1,80 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 1.000.000 Euro
|monatlich
|Spanien
|jetzt Konto eröffnen
|Volkswagen Bank
Plus Konto Top Zins
|2,50 Prozent p.a. für 6 Monate.
1,00 Prozent p.a. ab 7. Monat
|kein Limit
|monatlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Tomorrow
Tagesgeld
|2,50 Prozent p.a. für 90 Tage
1,00 Prozent p.a. ab dem 91. Tag
|bis maximal 50.000 Euro
|monatlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|ING
Extra-Konto
|2,50 Prozent p.a. für 4 Monate
0,75 Prozent p.a. ab dem 5. Monat
|bis maximal 100.000 Euro
|jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|HypoVereinsbank
FlexSparen
|2,50 Prozent p.a. für 4 Monate
0,606 Prozent p.a. ab dem 5. Monat
|bis maximal 500.000 Euro
Mindestanlage: 5.000 Euro
|jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|FCM Bank
Tagesgeldkonto Plus
|2,48 Prozent p.a.
|bis maximal 10.000 Euro
ab 10.000 bis 24.999 Euro 2,08 Prozent p.a.
ab 25.000 Euro 1,58 Prozent p.a.
|monatlich
|Malta
|jetzt Konto eröffnen
|Advanzia Bank
Advanziakonto
|2,40 Prozent p.a. für 3 Monate
1,50 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 1.000.000 Euro
|monatlich
|Luxemburg
|jetzt Konto eröffnen
|Varengold Bank
Tagesgeldkonto
|2,30 Prozent p.a.
|bis maximal 50.000 Euro
Mindesteinlage: 2.500 Euro
|monatlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Renault Bank direkt
Tagesgeld
|2,30 Prozent p.a. für 3 Monate
1,60 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 250.000 Euro
über 250.000 Euro: 1,00 Prozent p.a.
|monatlich
|Frankreich
|jetzt Konto eröffnen
|Ford Money Bank
Tagesgeld
|2,30 Prozent p.a. für 3 Monate
1,50 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 1.000.000 Euro
|monatlich oder jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Opel Direktbank
Tagesgeld
|2,30 Prozent p.a. für 3 Monate
1,35 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 1.000.000 Euro
|monatlich
|Frankreich
|jetzt Konto eröffnen
|Stellantis Direktbank
Tagesgeld
|2,30 Prozent p.a. für 3 Monate
1,35 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 100.000 Euro
über 100.000 Euro: 1,35 Prozent p.a. bis maximal 1.000.000 Euro
|monatlich
|Frankreich
|jetzt Konto eröffnen
|MeineBank
Tagesgeld Plus (Raiffeisenbank im Hochtaunus)
|2,30 Prozent p.a. für 4 Monate
1,30 Prozent p.a. ab dem 5. Monat
|bis maximal 100.000 Euro
|jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|xtb
Guthabenkonto
|2,30 Prozent p.a. für 90 Tage
0,90 Prozent p.a. ab dem 91. Tag
|kein Limit
|monatlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Santander
Tagesgeld
|2,30 Prozent p.a. für 4 Monate
0,30 Prozent p.a. ab dem 7. Monat
|kein Limit
|monatlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|DHB
NetSp@rkonto
|2,25 Prozent p.a. für 6 Monate
1,80 Prozent p.a. ab dem 7. Monat.
|bis maximal 50.000 Euro
|jährlich
|Niederlande
|jetzt Konto eröffnen
|1822direkt
Tagesgeldkonto
|2,25 Prozent p.a. für 6 Monate
0,60 Prozent p.a. ab dem 7. Monat
|bis maximal 250.000 Euro
|jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
Neuer Zins gilt nur für Neukunden
Um von den neuen Konditionen der Consorsbank beim Tagesgeld profitieren zu können, musst du mindestens 18 Jahre alt sein. Außerdem darfst du in den vergangenen sechs Monaten über keine Konten oder Depots bei der Consorsbank verfügt haben. Wichtig: Den Bonuszins in Höhe von 3,1 Prozent oder den Basiszins in Höhe von 0,8 Prozent p.a. gibt es nur auf dem Tagesgeldkonto, nicht auf dem Verrechnungskonto des kostenlosen Wertpapierdepots. Du suchst eher nach einer langfristig attraktiven Rendite auf deine Ersparnisse? Dann solltest du dir die aktuell besten Festgeld-Angebote genauer ansehen.
Über unsere Links
Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!