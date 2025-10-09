Alle Bank-Kunden betroffen: Das ändert sich ab heute

Ob Kontoführungsgebühren, Kosten für die EC-Karte oder andere, teils verstecke Gebühren: Es gibt kaum noch eine Bank oder Sparkasse, bei der man als Kunde ein Girokonto kostenlos haben kann. Die Zeit von kostenlosen Konten scheint also gezählt. Und auch die Zinsen fürs Tagesgeld sind nach einem kurzen Hoch bereits wieder auf dem Rückzug. Doch jetzt greift das EU-Parlament ein und schafft ein neues Gesetz für Überweisungen.

Überweisung: So profitieren Bank-Kunden vom neuen Gesetz

Pro Jahr tätigen Deutsche gut 8 Milliarden Überweisungen. In der Regel dauert es einen Arbeitstag, bis das Geld von einem zum anderen Konto geflossen ist. Liegen Feiertage oder das Wochenende dazwischen, vergehen auch schon mal drei oder vier Tage. Aber: Muss es mal schnell gehen, gibt es die Echtzeit-Überweisung. Der Vorteil: Mit dieser Überweisungsart kann man Beträge bis zu 100.000 Euro innerhalb weniger Sekunden auf ein anderes Konto innerhalb des SEPA-Raumes versenden. Und das nicht nur werktags, sondern an jedem Tag, rund um die Uhr. Der Nachteil: Banken und Sparkassen verlangen in der Regel Geld dafür.

Viele Banken bieten die Überweisung in Echtzeit zwar schon länger an, verlangten dafür aber teils hohe Gebühren. Und wer bezahlt gerne 1,50 Euro für etwas, das er auch kostenlos (mit etwas mehr Wartezeit) haben kann? Doch inzwischen bietet auch die ING, Deutschlands beliebteste Direktbank, die Echtzeit-Überweisung kostenlos an. Die DKB hat sie nun auch integriert. Und auch alle anderen Banken und Sparkassen müssen die Überweisung in Echtzeit ab sofort anbieten. Geld soll in Sekunden auf dem Konto des Empfängers landen. Das hat das Europäische Parlament Anfang 2024 festgelegt.

Gebühren dürfen nicht höher sein

Das neue Gesetz greift am 9. Oktober 2025 in allen 27 EU-Ländern sowie in Norwegen, Island und Liechtenstein. „Eine Sofort-Überweisung soll unabhängig von Tag und Stunde ausgeführt werden und das Geld innerhalb von zehn Sekunden auf dem Konto des Empfängers eingehen“, so das Parlament. Auf der anderen Seite soll man ebenfalls innerhalb von zehn Sekunden sehen können, ob das Geld da ist oder nicht. Zudem gibt es Regeln, wie viel diese Echtzeit-Überweisungen kosten dürfen.

„Die Gebühren, die ein Zahlungsverkehrsdienstleister für Sofort-Überweisungen in Euro erhebt, dürfen nicht höher sein als die Gebühren, die er für „nicht sofortige“ Überweisungen in Euro erhebt“, heißt es. Wer für normale Überweisungen also bisher keine Gebühren bei seiner Bank oder Sparkasse zahlt, wird künftig auch keine für eine Echtzeit-Überweisung zahlen müssen.