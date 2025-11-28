Teurer oder günstiger? So schneiden Wärmepumpen beim Heizen wirklich ab

Wärmepumpen gelten nicht nur wesentlich klimafreundlicher als alte Öl- und Gasheizungen. Sie sind ebenso effiziente Heizsysteme, die die Heizkosten deutlich herabsenken können. Doch wie hoch können die Heizkosten mit den modernen Geräten tatsächlich ausfallen?
Eine der größten Bedenken für Wärmepumpen-Interessenten ist der voraussichtliche Stromverbrauch des Heizsystems sowie die vergleichsweise hohen Anschaffungskosten der Wärmepumpen im Vergleich zu anderen Heizsystemen. Tatsächlich hängt der genaue Verbrauch einer Wärmepumpe stark vom jeweiligen Modell und den genauen Gegebenheiten des jeweiligen Hauses ab. Einen Anhaltspunkt können jedoch Verbrauchswerte und Kosten aus dem Heizspiegel liefern. Dieser wird von der Beratungsgesellschaft CO2online jährlich in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) sowie dem Deutschen Mieterbund veröffentlicht.

Wärmepumpe als neues Heizsystem – diese Kosten entstehen im Durchschnitt

Der Heizspiegel analysiert für seine Daten Heizkostenabrechnungen von rund 145.000 Haushalten aus ganz Deutschland. Die neuesten Daten stammen dabei aus der Heizperiode 2023. Den genauesten Vergleich zu deiner Wohnsituation erhältst du, wenn die die Verbrauchsdaten deines Heims aus alten Abrechnungen abliest. Alternativ bietet dir die Webseite des Heizspiegels selbst die Option mit einigen Klicks zu ermitteln, wie hoch dein Sparpotenzial beim Heizen ausfallen würde.

Da es sich um Durchschnittswerte handelt, ist stets zu bedenken, dass die Situation in deinem Haus davon stark abweichen kann. Ebenso unterliegen die Strompreise stetig gewissen Schwankungen, abhängig von den Konditionen, die dein Anbieter ausgerufen hat. Der direkte Vergleich mit deinen bisherigen Verbrauchswerten ist daher immer aussagekräftiger als die Betrachtung der Durchschnittswerte in Deutschland. Sie liefern dir jedoch einen guten ersten Anhaltspunkt, um zu verdeutlichen, ob ein Wechsel für dich infrage kommt.

Mit der Wärmepumpe heizen – So teuer ist es wirklich im Schnitt

Einfamilienhäuser und Wohnungen in Mehrfamilienhäusern im Vergleich

In Einfamilienhäusern mit etwa 110 Quadratmetern Wohnfläche läge der durchschnittliche Gesamtverbrauch für Wärmepumpen im Jahr bei 4.290 kWh. Du musstest somit mit jährlichen Heizkosten von 1.670 Euro rechnen, was etwa 140 Euro im Monat entspricht. Besonders sparsame Haushalte verbrauchen lediglich 2.090 kWh laut Heizspiegel und würden so um die 880 Euro jährlich beziehungsweise etwa 74 Euro monatlich zahlen. Als hoch hingegen zählt ein jährlicher Verbrauch von 11.110 kWh, der sich in Heizkosten von 3.290 Euro jährlich sowie etwa 274 Euro monatlich niederschlägt.

Wer in einem Mehrfamilienhaus eine Wohnung bewohnt, steht im Schnitt mit weniger Kosten dar. Der Heizkostenspiegel geht hierbei von etwa 70 Quadratmetern Wohnfläche aus. Im Durchschnitt benötigen Haushalte hier lediglich 2.520 kWh Strom für eine Wärmepumpe. Dementsprechend zahlt man lediglich 910 Euro jährlich, beziehungsweise 76 Euro monatlich. Ein hoher Verbrauch läge hingegen bei 6.510 kWh, der sich in 1.975 Euro jährlich sowie 165 Euro monatlich niederschlägt. Besonders sparsame Haushalte können in Mehrfamilienhäusern hingegen mit schon 1.260 kWh für ihre Wärmepumpe auskommen. Dadurch fallen jährlich lediglich 525 Euro an, die mit monatlichen 44 Euro besonders günstig ausfallen. Bei der Ermittlung des Stromverbrauchs deiner Wärmepumpe kannst du deinen jährlichen Verbrauchsbedarf an kWh Wärme durch 3-4 teilen. Entscheidend dafür ist die Jahresarbeitszahl deiner Wärmepumpe. Einige Beispielwerte und die dabei zu erwartenden Kosten kannst du dieser Tabelle entnehmen. Hierfür sei eine Jahresarbeitszahl von 4 sowie ein Strompreis von 30 Cent pro kWh angenommen:

Jährlicher Wärmebedarf8.000 kWh10.000 kWh15.000 kWh20.000 kWh
Voraussichtlicher Strombedarf Wärmepumpe2.000 kWh2.500 kWh3.750 kWh5.000 kWh
Jährliche Kosten geschätzt600 Euro750 Euro1.125 Euro1.500 Euro
monatliche Kosten geschätzt50 Euro62,5 Euro93,75 Euro125 Euro
Größte Wärmepumpe der Welt startet ihren Betrieb
Größte Wärmepumpe der Welt
Sie hat ihren Betrieb aufgenommen

