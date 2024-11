Heizkosten sparen: Mit diesem TÜV-Trick bis zu 15 Prozent

Neben der Miete gehören Heiz- und Energiekosten zweifelsohne zu den größten Geldfressern im Haushalt. Es gibt viele Wege, diese zu senken. Bei den Energiekosten frisst der Stand-by-Modus etwa einiges an Strom. Auch das Beheizen ungenutzter Räume oder zu hoch eingestellte Raumtemperaturen können schnell kostspielig werden. Ein perfekter Ansatz, zur Kostenminimierung? Nicht ganz. Denn das Einsparpotenzial ist hier stets mit einer größeren persönlichen Umstellung oder aufwendigen Maßnahmen verbunden. Nicht so bei einem simplen und nachhaltigen Trick, denn unter anderem der TÜV Thüringen und das Verbraucherportal Bayern empfehlen. Hier bedarf es lediglich einer einmaligen Investition von etwa 2 bis 3 Euro sowie einiger weniger Minuten.

So sparst du ordentlich Heizkosten

Nicht jeder kennt sich ausgiebig mit der Funktionsweise von Heizkörpern aus oder hat das nötige Werkzeug parat. Ein Umstand, der dazu führt, dass viele Haushalte zu viel für ihre Heizung bezahlen. Laut TÜV Thüringen lassen sich bis zu 15 Prozent Energie und folglich auch 15 Prozent Heizkosten einsparen. Wie? Schnell und einfach: Indem man sämtliche Heizkörper entlüftet. Denn wenn sich Luft im Wasserkreislauf befindet, heizt die Anlage nicht mehr effizient.

Entlüften sollte man die Heizkörper, wenn diese gluckern, sich nur langsam oder ungleichmäßig erwärmen respektive schlicht kalt bleiben. Doch was bedeutet „entlüften“ eigentlich? Zunächst einmal benötigst du einen Entlüftungsschlüssel, einen Behälter (etwa eine Schale oder einen Becher) und einen Putzlappen für verschüttete Flüssigkeit. Sowie etwa 30 bis 90 Sekunden Zeit pro Heizung. Und schon kann’s losgehen.

Heizkörper entlüften

In einem ersten Schritt müssen Sparer ihre Heizkörper aufdrehen, wie das Verbraucherportal Bayern unterstreicht. Anschließend kommt der Entlüftungsschlüssel am Heizungsventil zum Einsatz. Sobald dieser leicht aufgedreht ist, entweicht zunächst die unter Druck stehende Luft. Anschließend folgt das Wasser. An diesem Punkt sollte man das Ventil wieder fest zudrehen – und den Wasserdruck kontrollieren. Fertig. Sollte das Wasser übrigens sofort ausströmen, gilt es, das Ventil schnellstmöglich wieder zuzudrehen. In diesem Fall befindet sich keine Luft im Wasserkreislauf.

