Balkonkraftwerk kaufen? Das solltest du vor Anschaffung wissen

Sich vor dem Kauf eines Balkonkraftwerks mit den Steckersolargeräten auseinanderzusetzen ist nicht nur sinnvoll, um das passende Modell für deine Zwecke zu finden. Es gibt auch einige rechtliche Stolpersteine, die dabei nicht zu übersehen sind. Je nachdem, ob du Teil einer Eigentümergemeinschaft oder ein Mieter bist, musst du dabei unterschiedliche Aspekte schon vor der Anschaffung deines Balkonkraftwerks bedenken.

Recht auf Balkonkraftwerk erlaubt nicht Vermieter oder WEG zu umgehen

Seit 2024 besitzen Wohnungseigentümer sowie Mieter einen gesetzlichen Anspruch auf die Installation eines Balkonkraftwerks. Dafür wurde eine Änderung des Wohnungseigentumsgesetzes in § 20 Absatz 2 Nr. 5 veranlasst. Allerdings bedeutet das keineswegs, dass du als Eigentümer einer Wohnung von allen rechtlichen Verpflichtungen befreit bist. Du musst deine Pläne vor einer Montage dennoch mit der Eigentümergemeinschaft abstimmen, da die Installation üblicherweise das Gemeinschaftseigentum betrifft. Grundsätzlich darf die Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) zwar dein Anliegen nicht mehr ablehnen. Sie kann jedoch sehr wohl Vorgaben zur Art und Weise der Aus- und Durchführung festlegen. Diese müssen jedoch sowohl angemessen als auch zumutbar sein. Was als „zumutbar“ zu betrachten ist, ist schwer einzuschätzen. Auf keinen Fall jedoch dürfen die Vorgaben so unverhältnismäßig ausfallen, dass sie dein Vorhaben komplett verhindern.

Trotz Recht auf Balkonkraftwerk haben Vermieter und WEG ein gewisses Mitspracherecht

Am einfachsten sicherst du dich rechtlich ab, indem du die Zustimmung deiner Miteigentümer einholst. Das geschieht in Form eines Gestattungsbeschlusses während der Eigentümerversammlung. Hier genügt bereits eine einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen, damit du dein Vorhaben umsetzen kannst. Handelst du ohne Beschluss und installierst dein Balkonkraftwerk ohne Rücksprache mit Miteigentümer, könnte ein späterer Rückbau der Anlage drohen. Im Übrigen müssen nicht nur Eigentümer hier aktiv werden. Vermieter müssen auf Wunsch ihrer Mieter ebenso einen Gestattungsbeschluss der WEG einholen. Umgekehrt können Vermieter jedoch entsprechende Auflagen zur Installation der Balkonkraftwerke an ihre Mieter weitergeben. Um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren, sollte der Beschlussantrag gut vorbereitet sein.

Übermittele ihn daher rechtzeitig postalisch oder über E-Mail an den zuständigen Verwalter und achte darauf, dass du sämtliche baulichen Änderungen am Gemeinschaftseigentum dabei so genau wie möglich beschreibst. Sowohl die Maße, der Umfang als auch die genaue Art sollten darin enthalten sein. Lass deinen Antrag auf die Tagesordnung setzen und dir dies idealerweise schriftlich bestätigen. Je detaillierter die Angaben in deinem Antrag ausfallen, desto einfacher kannst du dein Vorhaben in der Versammlung beschließen lassen.

Montage der Steckersolaranlage muss sturmfest sein

Nicht nur das bürokratische Prozedere solltest du dabei frühzeitig bedenken. Auch eine entsprechende Sturmsicherung für die Montage deines Balkonkraftwerks ist unumgänglich. Entscheidend ist, dass hier das Risiko von herabfallenden Teilen ausgeschlossen wird. Beachte daher bei der Wahl deines Balkonkraftwerks und der passenden Halterung bereits, dass beides zusammenpassen und auf die jeweilige Traglast ausgelegt werden muss. Einige Balkonkraftwerke sind speziell für die Anbringung an Balkongeländern angefertigt und wiegen deutlich weniger als klassische Solarmodule, die über 20 Kilogramm auf die Waage bringen. Gerade wenn du dir wegen der Traglast deines Balkons oder der Halterung unschlüssig bist, kann die Wahl von leichteren Modulen hier die sichere Lösung sein. Viele Hersteller bieten zu ihren Balkonkraftwerken auch gleich passende Halterungen für diverse Balkongeländer an. Lediglich wer sich sein Set aus Einzelkomponenten selbst zusammenstellt, muss hier genauer auf die entsprechende Kompatibilität miteinander achten.