Dein Balkon befindet sich hoch über dem Bürgersteig, aber du möchtest dennoch nicht auf ein Balkonkraftwerk verzichten? Dann könnte das Solar 4000 P Balkonkraftwerk von Bosch wie für dich geschaffen sein. Durch seine Bauweise wiegen die Hochleistungsmodule lediglich 5,9 Kilogramm. Damit sind sie 70 Prozent leichter als herkömmliche Solarmodule, die oft über 20 Kilogramm wiegen. Für die Montage an Balkonen in großer Höhe ist das zwingend erforderlich. Nur so kann die Tragfähigkeit des Gitterbalkons gewährleistet bleiben; auch wenn die heftigsten Unwetter am Balkonkraftwerk zerren.

Solar 4000 P bringt alles mit, was ein Balkonkraftwerk benötigt

Das Balkonkraftwerk-Set von Bosch bringt bereits alle Komponenten mit, die du für eine Installation deines Balkonkraftwerks benötigst. Dazu gehört ein mitgelieferter Wechselrichter, alle benötigen Kabel und Befestigungsmaterialien. Wahlweise kannst du ein oder zwei der ultraleichten PV-Module auswählen. Dadurch kannst du zwischen einem Balkonkraftwerk mit 300 Watt oder 600 Watt Leistung wählen. Durch die einfache Selbstmontage des Systems ist das Balkonkraftwerk nicht nur schnell installiert. Solltest du einmal den Wohnsitz wechseln, kannst du es auch für einen Umzug schnell ab- und wieder aufbauen. Der Wirkungsgrad der Module liegt bei 21,5 Prozent, was soliden, heutigen Werten entspricht. Bosch bietet dazu eine Produktgarantie für zehn Jahre sowie eine Leistungsgarantie von 25 Jahren für die PV-Module.

Einen Wermuts-Tropfen musst du jedoch in Kauf nehmen. Mit einem unverbindlichen Verkaufspreis (UVP) von 549 Euro für die 300- sowie 1.099 Euro für die 600-Watt-Variante ist das Balkonkraftwerk kein Schnäppchen. Rein von der Leistung her kannst du deutlich stärkere Module schon für weniger Geld erhalten. Ultraleichte PV-Module für große Installationshöhen sind jedoch tendenziell immer teurer. Mit einer möglichen Montagehöhe von 22 Metern ist Boschs Solar 4000 P flexibel einsetzbar. Abhängig von der Ausrichtung deines Balkons sollst du laut Hersteller bis zu 300 Euro im Jahr einsparen können. Allerdings geht diese Schätzung von einem durchschnittlichen Strompreis von 46 Cent pro Kilowattstunde aus. Aktuell sind vielmehr 26 Cent pro Kilowattstunde für Neukundenverträge üblich.

Die reale Ersparnis hängt daher auch stark davon ab, welche Stromverträge in deiner Region gerade verfügbar sind. Im Einzelfall dürfte die mögliche Ersparnis zwischen 170 und 300 Euro liegen. Wer das Glück hat, in einer Region zu leben, die Balkonkraftwerke mit Zuschüssen fördert, kann auch deutlich günstiger an das Modell gelangen. Dadurch reduzierst du die Amortisationszeit deines Balkonkraftwerks deutlich. Mit passender Förderung rechnen sich die meisten Modelle schon in weniger als 5 Jahren.