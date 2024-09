Federleicht und für jeden geeignet: Dieses Balkonkraftwerk hält überall

Balkonkraftwerke finden in immer mehr Wohnungen und Häusern in Deutschland ein Zuhause. Wer jedoch besonders hoch über dem Erdboden wohnt, kann nicht jedes Modell am eigenen Balkon montieren. Je größer die mögliche Sturzhöhe, desto gefährlicher wird das Gewicht der Module. Auch die Installation kann unangenehm werden. Einzelne Solarmodule wiegen schnell um die 20 Kilogramm. Wer ein Balkonkraftwerk montiert, muss dieses Gewicht dann halten können, um die Halterungen mit den Modulen zu verbinden. Einige Hersteller bieten jedoch sogenannte Ultraleichtmodule an, die nur wenige Kilogramm wiegen. Darunter findet sich nun eine Serie, die die Mini-PV-Montage so einfach wie möglich gestaltet hat.

Federleichtes Balkonkraftwerk mit simpler Montage

Die Pie Air Superlight Solarmodule von PluginEnergy wiegen lediglich 3,4 kg pro Modul. Ein ganzes Balkonkraftwerk-Set setzt sich dabei aus vier Solarmodulen und dem Wechselrichter Tsun TSOL-MS800-D zusammen. Dieser bietet bereits eine Ausgangsleistung von 800 Watt, die zu den geltenden Regelungen für Balkonkraftwerke passt. Durch die integrierte WIFI-Monitoring-Funktion kannst du über die zugehörige Tsun Smart App die Performance deines Balkonkraftwerks stets im Auge behalten. Durch das geringe Gewicht der Solarmodule können sie mit einer besonders leichten Halterung befestigt werden. Alles, was du zum Anbringen benötigst, sind die mitgelieferten Klett-Befestigungsbänder, damit dein Balkonkraftwerk hält. Dadurch passt das System nicht nur an praktisch jedes Balkongeländer. Du musst auch keinerlei Beschädigungen am Gerüst des Balkons vornehmen, was besonders für Mietwohnungen relevant sein kann.

Insgesamt liefert der Hersteller 64 Befestigungsbänder im Set, die in verschiedenen Längen vorhanden sind. Ein einzelnes Modul kann daher mit mehreren Bändern am Balkon gesichert werden. Da jedes der Module eine Leistung von je 195 Watt besitzt, erreicht das gesamte Balkonkraftwerk eine Leistung von 780 Watt. Einen Nachteil besitzt das Set dennoch. Mit einem Preis von 879 Euro ist es teurer als andere Balkonkraftwerke mit der gleichen Leistung. Dafür bietet es jedoch eine viel leichtere Installation in großen Höhen und ein geringeres Risiko für Beschädigungen bei Stürzen.

Nach drei Jahren sind die Kosten wieder drin

Auf Wunsch können die ultraleichten Solarmodule auch direkt mit einem Stromspeicher beim Anbieter erworben werden. Etwa mit dem Anker Solarbank 2 Plus mit einer Speicherkapazität von 1.600 Wattstunden. Im Set mit dem Stromspeicher kostet dich das Balkonkraftwerk dann rund 1.529 Euro. Laut Hersteller sind bis zu 230 Euro Ersparnis pro Jahr mit dem Balkonkraftwerk möglich. Selbst unter Berücksichtigung des Kaufs des Stromspeichers amortisieren sich die Investitionskosten also bereits nach drei bis sieben Jahren. Wer in einem Bundesland mit einem Förderprogramm für Balkonkraftwerke lebt, kann auch von kräftigen Zuschüssen auf die Anschaffung profitieren.