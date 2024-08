Strom zum Schnäppchenpreis – Neues Bundle macht's möglich

Dank neuen Mikrowechselrichtern werden auch Balkonkraftwerkspeicher für Besitzer von Mini-PV-Anlagen interessanter. Besonders preisgünstig fallen zahlreiche Sets um den Growatt NOAH 2000 Speicher sowie den neuen Growatt NEO-800M-X Wechselrichter aus. Gleich mehrere Komplettsets mit Balkonkraftwerk und 2-kWh-Stromspeicher stehen dir zur Verfügung. Darunter:

Günstiger Speicher mit Potenzial zur Aufstockung

Was den Growatt NOAH 2000 aus der Masse hervorhebt, ist jedoch nicht nur der günstige Preis des Modells. Trotz des Schnäppchen-Einstiegs für Stromspeicher-Interessenten kannst du den Speicher auch in einen vollständigen Heimspeicher für große PV-Anlagen verwandeln. Die 2.048 Wattstunden kannst du mit weiteren Batteriemodulen auf stolze 8.192 Wattstunden aufrüsten. Ebenso kann der Stromspeicher viel Solarstrom auf einmal in die Batterie einspeisen. Bis zu 1.800 Watt PV-Eingangsleistung sind möglich. Viele andere Balkonkraftwerkspeicher warten hier mit Werten zwischen 600 und 1.200 Watt auf, was den Einsatz weniger flexibel gestaltet. Insgesamt kannst du vier Solarmodule an den Stromspeicher gleichzeitig anschließen. Dadurch musst du dich nicht schon ab Kaufbeginn für eine finale Größe deiner Anlage entscheiden, sondern kannst im weiteren Verlauf großzügig aufstocken. Durch den Growatt NEO-800M-X Wechselrichter mit seiner Ausgangsleistung von 800 Watt ist zugleich sichergestellt, dass du die zulässige Einspeisung für Balkonkraftwerke nicht überschreitest.

Ein Balkonkraftwerk mit einem Stromspeicher zu kombinieren, kann besonders sinnvoll sein. Dein Eigenverbrauch steigt, da du weniger Strom in das öffentliche Netz einspeist. Je größer deine Ersparnis nach dem Kauf eines Modells ausfällt, desto schneller amortisiert sich der Stromspeicher. Die günstigen Anschaffungskosten der Balkonkraftwerke und Speicher-Sets könntest du bereits innerhalb von vier bis sechs Jahren ausgleichen. Abhängig davon, wie viel Sonnenlicht deine Solarmodule an ihrem Aufstellungsort erhalten und wie hoch dein Stromverbrauch ausfällt. Solarmodule produzieren jedoch nach heutigem Qualitätsstandard auch über 20 Jahre lang Strom. Jedes zusätzliche Jahr erwirtschaftet dir somit einen tatsächlichen Gewinn. Da der Growatt NOAH 2000 Speicher auf langlebige LiFePO4-Batterien setzt, soll er rund 6.000 Ladezyklen überdauern. Die zusätzliche zehnjährige Garantie auf den Stromspeicher sowie der IP66-Schutzstandard unterstreichen die Lebenserwartung des Modells.

Viele Speicheroptionen für Balkonkraftwerke mit App-Unterstützung verfügbar

Neben dem Growatt NOAH 2000 Stromspeicher haben zahlreiche Hersteller weitere für Balkonkraftwerke optimierte Modelle hervorgebracht. Darunter auch der Balkonkraftwerkspeicher von Hoymiles, der sich durch seine besonders schnelle Installation auszeichnet. Durch den hohen Konkurrenzkampf profitieren Balkonkraftwerk-Besitzer von einer großen und bezahlbaren Auswahl an Stromspeichern für Balkonkraftwerke. Viele der Modelle, darunter auch der Growatt NOAH 2000, bieten zudem eine App-Steuerung an. Dadurch kannst du nicht nur den Füllstand deiner Stromspeicher überwachen, sondern auch deinen Verbrauch danach ausrichten, um deinen Eigenverbrauch zu optimieren. Stromerzeugung und Stromverbrauch dürften durch die smarten Helfer in den kommenden Jahren immer bewusster in deutschen Haushalten erfolgen.

