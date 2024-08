Neuer Ansatz: Solarmodule sollen bald viel günstiger werden

Zählst auch du zu den Menschen, die sich für ein Balkonkraftwerk interessieren, bisher jedoch kein Modell gekauft haben? Dann könnte dich der Vorstoß des Start-ups Panelretter aus Franken aufhorchen lassen. Das Unternehmen überträgt das von Smartphones und Laptops bekannte „Refurbished“-Konzept auf Balkonkraftwerke. Gebrauchte und wiederaufbereitete Solarpanels können so zu günstigeren Preisen erworben werden. Zugleich reduziert sich der Abfall von Solarmodulen, die noch für Jahrzehnte Erträge liefern können.

Solarmodule besitzen eine hohe Lebenserwartung

Auch wenn man eine Balkonkraftwerke-Anlage innerhalb weniger Jahre abgezahlt hat, sind die Solarmodule so leistungsstark, dass sie auch lange darüber hinaus Strom liefern können. Erst vor einiger Zeit untersuchte man eine über 30 Jahre alte PV-Anlage und stellte fest, dass sie lediglich 20 Prozent ihrer Leistung eingebüßt hatte. Die Module besitzen eine hohe Lebenserwartung. Zwar variiert diese etwas je nach der Art des Solarmoduls und dessen Fertigung, im Schnitt können die Anlagen jedoch über 20 Jahre genutzt werden. Bei neu installierten Anlagen rechnet man heutzutage sogar mit 20 bis 40 Jahren. Beste Voraussetzungen also, um noch nutzbare und ausrangierte Solarmodule mit einem zweiten Lebenssinn zu füllen.

Gebrauchte Solarmodule könnte man natürlich nicht nur über Firmen erwerben. Auch online verkaufen immer wieder Haushalte ihre Balkonkraftwerke, wenn sie den Schritt zu einer größeren Anlage hin gewagt haben. Bei Privatkäufen kannst du dich jedoch nicht auf Gewährleistungen, geschweige denn Herstellergarantien berufen. Anders sieht es hingegen bei Unternehmen aus, die die Produkte als Refurbished-Artikel verkaufen. Sie müssen die gesetzliche Gewährleistung von einem Jahr erfüllen, einige bieten darüber hinaus auch längere Garantiezeiträume an. Das Unternehmen Panelretter arbeitet seinerseits daran, seine Anlagen zukünftig ebenfalls mit einer Garantie zu versehen. Das Unternehmen setzt zudem nicht auf tatsächlich gebrauchte Solarmodule. Vielmehr handelt es sich um Versandrückläufer. Sämtliche der Modelle werden ausgepackt, durchgemessen und auf ihre Funktionalität überprüft. Häufig handelt es sich dabei um Solarmodule, die lediglich bei Versand oder im Rahmen der Installation eine optische Beschädigung erfahren haben. Ihre Leistung ist dadurch jedoch nicht beeinträchtigt.

Repowering sorgt für Austausch noch funktionstüchtiger Modelle

Auch das sogenannte Repowering kann für ausrangierte, noch funktionsfähige Solarmodule sorgen. Ursprünglich stammt der Begriff aus der Windbranche und beschrieb den Austausch von alten Windrädern durch neue, leistungsstärkere Modelle. In der Windkraft ist das besonders sinnvoll, da die Genehmigungsverfahren häufig lange Zeit in Anspruch nehmen. Ein bereits genehmigtes und stehendes Windrad durch eine neue Anlage zu ersetzen, kann daher sinnvoller sein als neue Flächen für weitere Anlagen zu erschließen. Mittlerweile lässt sich das Phänomen jedoch auch in der Solarbranche beobachten. Bestehende PV-Module werden abgebaut und durch neue Modelle mit höherer Leistung ersetzt. Auch hier lassen sich bürokratische Hürden umgehen, ähnlich wie in der Windbranche. Die funktionsfähigen Module, die dabei ersetzt werden, können dennoch einem neuen Zweck zugeführt werden.

Wer sich somit für ein „Refurbished“-Balkonkraftwerk entscheidet, hilft nicht nur sich selbst, sondern auch der Umwelt. Anstatt die Module auf Mülldeponien entsorgen zu lassen und noch mehr Module zu produzieren, wird ein schon bestehendes Produkt genutzt. Auf die passende Leistung musst du dabei keineswegs verzichten. Das Unternehmen Panelretter etwa setzt seine Balkonkraftwerke aus mehreren Modulen zusammen, damit sie die notwendige Leistung für dich liefern können. Die meisten der Module besitzen jedoch noch 90 bis 95 Prozent ihrer ursprünglichen Leistungskraft, wie Geschäftsführer Tillmann Durth in einem Interview mit Utopia verrät. Langfristig könnten „Refurbished“-Balkonkraftwerke noch mehr Menschen den Zugang zu günstigem, eigenproduziertem Strom ermöglichen.