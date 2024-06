Wer in Berlin lebt, kann jetzt von einer Erneuerung des Förderprogramms für Balkonkraftwerke profitieren. Bis zu 500 Euro Zuschuss sind für dich möglich, wenn du ab sofort ein Balkonkraftwerk mit 800 Watt statt 600 Watt Wechselrichterleistung kaufst. Zusätzlich entfällt die Verpflichtung zur Anmeldung deiner Anlage bei Stromnetz Berlin. Dank einer weiteren Änderung der Förderrichtlinie können sogar Pächter und Eigentümer von Klein- und Erholungsgärten die Förderung pro Steckersolargerät erhalten.

Berliner Förderprogramm für Balkonkraftwerke erweitert

Weiterhin gilt, dass du den Antrag auf die Förderung bereits vor dem Kauf eines Balkonkraftwerks stellen musst. Kostet dein Steckersolargerät lediglich 500 Euro oder weniger, so erhältst du es mithilfe der Förderung praktisch umsonst. Kostet dich dein Steckersolargerät hingegen über 500 Euro, musst du den Differenzbetrag selbst bezahlen. Da es bereits viele, günstige Mini-PV-Anlagen unter 500 Euro gibt, ist dieses Förderprogramm perfekt für ein besonderes Schnäppchen. Wer sich ein größeres Balkonkraftwerk leisten möchte, kann mit den 500 Euro Zuschuss auch problemlos zu einem Modell greifen, dass etwas teurer ausfällt. Bei der Menge an Stromkosten, die du mit einem Balkonkraftwerk einsparst, amortisiert sich dieser Kauf bereits nach wenigen Jahren. Mit der Förderung und einem guten Angebot könnte sich dein Balkonkraftwerk schon in den ersten ein bis zwei Jahren rechnen. Alles, was du darüber hinaus also an Strom einsparst, wäre eine echte Einsparung für dich.

Bedenkt man, dass ein Balkonkraftwerk wie alle Solarmodule auch gut für 20 bis 30 Jahre Strom erzeugen kann, ist das ein lukratives Geschäft. Wenn du in Berlin wohnst, solltest du die Chance, dir ein vergünstigtes Steckersolargerät zu sichern, nicht entgehen lassen. Hier gelangst du auf direktem Weg zur Balkonkraft-Förderung der IBB. Doch auch in anderen Bundesländern finden sich lukrative Förderprogramme für die kleinen PV-Anlagen. Eine Übersicht aller Förderprogramme für Balkonkraftwerke haben wir für dich bereits zusammengestellt. Sollte dein Bundesland nicht darunter sein, lohnt es sich dennoch nach lokalen Förderprogrammen zu suchen. Viele Landkreise und einige Städte haben eigene Förderungen und Zuschüsse für die Mini-PV-Anlagen auf den Weg gebracht.