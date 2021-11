Refurbished: Generalüberholte Ware als Alternative zum Neukauf

Der Chipmangel in der Herstellung vieler Elektronikgeräte sorgt dafür, dass neue Geräte nicht in der sonst bekannten Menge verfügbar sind. Das ist nur einer der Gründe, warum es sich derzeit lohnt, sich mit dem Refurbished-Gedanken zu befassen. Denn neben der Möglichkeit trotz mangelnder Ressourcen dennoch an ein passendes Geschenk zu kommen, bietet generalüberholte Ware eine Chance auf Preisersparnis. Auch die Umwelt profitiert davon, dass weniger Geräte ungenutzt auf dem Müll landen.

Was unterscheidet gebrauchte Ware von generalüberholter Ware?

Gebrauchte Ware wurde durch einen vorherigen Besitzer benutzt und wird daher in der Regel in dem Ist-Zustand angeboten, in dem sie sich danach befindet. Das muss nicht zwingend bedeuten, dass gebrauchte Ware qualitativ schlecht ist. Häufig ist es für Laien jedoch gar nicht möglich, den Zustand eines gebrauchten Geräts zu beurteilen. Refurbished-Artikel hingegen wurden direkt vom Herstellern oder Händler generalüberholt. Das bedeutet, dass sich jemand die Funktionalität des Artikels angesehen und überprüft sowie gegebenenfalls notwendige Reparaturen daran ausgeführt hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein solcher Artikel mit einem kostspieligen Fehler geliefert wird, ist daher geringer als bei einem gebrauchten Gegenstand.

Viele Händler und Hersteller bieten zudem gewisse Garantielaufzeiten auf generalüberholte Artikel an. Gebrauchte Waren werden mit einer solchen Garantie oder Gewährleistung nicht angeboten, sodass Käufer mit Schäden, die im Nachhinein auftreten, schnell allein dastehen.

Refurbished – die günstigere Umweltlösung?

Ein großer Vorteil von Refurbished-Produkten liegt darin, dass sie die Umwelt weniger belasten als die Produktion von komplett neuen Waren. Da viele der Teile bereits intakt und hergestellt sind, muss man sie nicht erneut produzieren, sodass man nur die Bestandteile ersetzen muss, die nicht mehr funktional sind. Dadurch fällt nicht nur die Reparatur der Produkte umweltfreundlicher aus als die Neuproduktion ihrer Geschwisterartikel, sie ist auch weniger kostspielig für den Hersteller oder Händler, der diese Erneuerung durchführt. Dennoch kann das Produkt mit den Funktionen neuer Geräte der gleichen Serie weiterhin mithalten, da sich das Innenleben der Geräte nicht geändert, sondern nur erneuert hat.

Folglich kann das Gerät günstiger angeboten werden als neu produzierte Produkte. Du sehnst dich bereits seit Längerem nach einem Produkt, das außerhalb deines Preisrahmens liegt? Ein Refurbished-Gerät könnte in diesem Fall die Lösung für dich sein. Natürlich gibt es auch in diesem Markt Preisschwankungen, sodass ein Produkt umso mehr kostet, je beliebter es ist. Dennoch kannst du ein Refurbished-Produkt wesentlich günstiger kaufen als ein neues Gerät.

Refurbished – welche Fristen gelten für Rückgaberecht und Garantie?

Die konkreten Rückgabefristen sowie Garantie hängen von dem Angebot des Händlers ab. Anbieter wie etwa Back Market werben mit 36 Monaten Garantie für erworbene Produkte. Hier bietet man dir also sogar eine längere Garantie als die gesetzliche Gewährleistungsfrist von zwei Jahren, die man auf ein neues Produkt vergibt. Auch eine Rückgabefrist von 30 Tagen wird Nutzern gewährt, sodass ein Gerät bei Nichtgefallen leicht zurückgesandt werden kann. Das Risiko für Verbraucher fällt bei einer solchen Plattform also wesentlich geringer aus als bei einem Gebrauchtkauf von einem privaten Anbieter.

Andere Plattformen wie etwa Refurbed stellen gewisse Mindeststandards, die Händler beim Anbieten von Waren erfüllen müssen. Den Händlern wird jedoch freigestellt, diese Mindeststandards zu überschreiten. So ist hier gewährleistet, dass kein Gerät mit einer Garantie unter einem Jahr angeboten wird, längere Garantien kannst du jedoch ebenso finden. Waren kannst du in diesem Fall bei Nichtgefallen dennoch unkompliziert zurücksenden, mit der üblichen Rückgabefrist von 14 Tagen. Grundsätzlich sollte man hier beim Kauf von Refurbished-Geräten beachten, welche konkreten Garantiefristen beziehungsweise Rückgabefristen durch den Händler genannt werden.

Auch bekannte Online-Händler wie Amazon sind mittlerweile auf den Refurbished-Zug aufgesprungen. Unter Amazons neuem Label „Renewed“ werden generalüberholte Produkte direkt vom Online-Giganten angeboten. Zudem wurde für Nutzer mithilfe von Amazons Trade-In nun die Möglichkeit geschaffen, gebrauchte Produkte auch an Amazon abzugeben, um dafür einen Gutschein für den Online-Händler zu erhalten. Auch Back Market verfügt über ein solches Trade-In-Programm. Bei diesem können Kunden bis zu 40 Euro für das Eintauschen eines alten Geräts erhalten. Der Vorteil für die Händler liegt hier klar auf der Hand. Ein eingetauschtes Gerät lässt sich günstiger für sie erwerben, kann nach einer Erneuerung jedoch mit größerem Gewinn weiterverkauft werden.

Wie viel günstiger kann generalüberholte Ware sein?

Anwendern sollte bewusst sein, dass generalüberholte Artikel nicht zu Dumping-Preisen abgegeben werden können. In der Generalüberholung des Geräts steckt neben benötigten Ersatzteilen ebenso die Arbeitszeit von Menschen, sodass sich das Geschäft nicht lohnen würde, wenn die Geräte nicht einen gewissen Preis erzielen. Im Schnitt kannst du Waren je nach Plattform und Anbieter um bis zu 50 % günstiger kaufen als bei einem Neukauf. Dabei nutzen die Refurbished-Anbieter dennoch Angebote, wie man sie von anderen Onlineshops kennt. Rabatte zu Aktionen wie Black Friday sind daher also keine Seltenheit. Es kann sich somit doppelt lohnen, vor einem Neukauf eines Geräts einen Blick darauf zu werfen, wie viel man stattdessen für seinen generalüberholten Zwilling zahlen müsste.

Welche Produkte lassen sich als Refurbished-Produkte finden?

Elektrogeräte bieten viele Möglichkeiten für Generalüberholungen, sodass der Markt eine große Auswahl an diversen Artikeln bedienen kann. Besonderer Beliebtheit erfreuen sich Smartphones, Tablets, Spielekonsolen sowie Games. Elektrogeräte sind jedoch nicht die einzigen Waren, die sich für eine Generalüberholung eignen. Sogar Musikinstrumente kannst du bei Online-Plattformen für Refurbished-Produkte finden. Allerdings gibt es Unterschiede in den Produktkategorien der einzelnen Anbieter. Wer auf einer Plattform also auf der Suche nach einem gewünschten Gerät oder einer Kategorie nicht fündig wird, sollte sich auch bei anderen Anbietern umsehen.

Generalüberholte Ware als Alternative bei Lieferengpässen

Insbesondere der Chipmangel beschäftigt die Branche nun seit Monaten und wird mit seinen Auswirkungen auch noch längerfristig spürbar bleiben. Gerade vor den Weihnachtsfeiertagen bleiben indessen einige Ladenregale leer. Auch das Onlinesortiment kämpft mit Knappheit bei Neuwaren in verschiedensten Bereichen. Damit das Fest nicht ausfällt, wenn das gewünschte Gerät nicht mehr als Neuware zur Verfügung steht, lohnt es sich, einen Blick auf die Refurbished-Plattformen zu riskieren. Selbst wenn man das Wunschgerät gerade nicht aufspüren kann, kann ein generalüberholtes Produkt eine günstigere Alternative sein, um weiterhin Geld zu sparen, bis das Wunschgerät verfügbar wird. Vor allem jedoch ist ein Refurbished-Produkt in jedem Fall die bessere Alternative zu einem leeren Weihnachtsbaum.