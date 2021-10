Amazon Trade-In: So verwandelst du deine alten Geräte in Amazon Gutscheine

Mithilfe von Amazons Trade-In Programm für Mobiltelefone und Videospielkonsolen können Benutzer alte Geräte einsenden und im Gegenzug einen Amazon.de-Geschenkgutschein erhalten. Mit den Geschenkeeinkäufen, die vor der Tür stehen, bietet sich die Option an, um mit alten Gegenständen Budget für neue Geschenke zu schaffen. Doch wie genau funktioniert der Trade-In?

Amazon Trade-In – drei Schritte zum Geschenkgutschein

Amazon Nutzer können das Trade-In-Programm in drei Schritten nutzen. Als Erstes musst du das Gerät auswählen und sechs Fragen zu dessen Zustand beantworten. Hier können Nutzer ebenso entscheiden, was geschehen soll, wenn Amazon eine Wertanpassung bei der Beurteilung des Gegenstands vornimmt. Es ist möglich, dass ein Gerät nach Begutachtung anders eingestuft wird als vom Kunden zunächst eingeschätzt. Kunden können hier frei entscheiden, ob sie den angepassten Wert akzeptieren wollen oder lieber eine kostenfreie Rücksendung des Geräts wünschen.

Im Anschluss an die Eigenbeurteilung des Geräts erhalten Nutzer ein kostenloses Rücksendeetikett. Mit diesem kann man die Ware innerhalb von 21 Tagen an Amazon senden. Nach Prüfung der Ware durch Amazon sollen Kunden ihren Geschenkgutschein direkt auf ihr Amazon Kundenkonto erhalten.

Wo kann der Trade-In durchgeführt werden?

Amazons Trade-In soll sowohl über den Desktop als auch über Mobilgeräte erreichbar sein. Nutzer können also frei nach eigenen Vorlieben und Gewohnheiten entscheiden, von wo aus sie die Schritte zur Einsendung der Produkte durchführen möchten.

Lohnt sich dasTrade-In Programm?

Bei solchen Programmen lohnt sich in der Regel das Einsenden von Produkten am meisten, wenn sie im Verhältnis noch neu ausfallen oder ihr Zustand gut ist. Geräte, die älter sind oder deren Zustand zu wünschen übrig lässt, würden nicht hoch vergütet werden. Möchte man beispielsweise einen Amazon Echo der 3. Generation eintauschen, der als frei von Defekten und Rissen angegeben wird, würden Anwender dafür einen 5,00 Euro Gutschein erhalten. Bei einer funktionsfähigen Playstation 4 in der 1 TB Version würden hingegen knapp 87,00 Euro als Geschenkgutschein verbucht werden. Letztlich sollte hier die Frage im Vordergrund stehen, ob man das Gerät selbst überhaupt noch verwendet.

Hat man es längst aussortiert und behält es nur in einer Kiste im eigenen Schrank, sind auch 5,00 Euro eine Bereicherung. Allerdings lassen sich mit einem privaten Verkauf bei Plattformen wie Ebay wahrscheinlich bessere Preise erzielen, wenn sich das Gerät noch einer gewissen Beliebtheit erfreut. Wer sich unsicher ist, wie teuer ein Gerät bei Auktionen zu verkaufen ist, sollte ähnliche Auktionen beobachten. Dazu lohnt sich ein Blick auf Kleinanzeigen-Apps, die oftmals ebenfalls einen Anhaltspunkt geben, wie viel andere bereit sind zu zahlen.

Teil von Amazon Second Chance

Amazon Trade-In ist ein Bestandteil von Amazons Second Chance Programm. Das soll Kunden ermöglichen, ihre Amazon-Produkte einzutauschen, zu recyceln oder zurückzugeben. Alternativ sollen hier gebrauchte und wiederaufbereitete Waren im Angebot sein, die Kunden günstiger erwerben können. Mit Amazons Second Chance möchte das Unternehmen eigenen Angaben zufolge die Umweltbelastung verringern und Nachhaltigkeit fördern.