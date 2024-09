Heizkörper braucht Entlüftung? Zwei klare Anzeichen

Die Heizsaison startet in Deutschland offiziell zum 1. Oktober. Ende September ist daher ein guter Zeitpunkt, um dein Zuhause für die kommende Heizperiode vorzubereiten. Die wichtigsten Helfer während der kalten Jahreszeit sind dabei in den meisten Haushalten Heizkörper. Doch eben jene sind anfällig für ein Ärgernis, das ihre Effizienz gerade in den Wintertagen deutlich schmälert. Luft kann sich in den Heizkörpern sammeln und ihre Funktion beeinträchtigen. Diese beiden Anzeichen solltest du nicht ignorieren, sondern ein Entlüften vornehmen.

Heizkörper entlüften – diese beiden Warnsignale zählen

Das erste Warnsignal ist bereits ein deutliches. Du hast die Heizung hochgedreht, aber der Heizkörper wird gerade oben nicht richtig warm? Das ist ein Garant dafür, dass sich Luft in deinem Heizkörper gesammelt hat. Abhängig von der Menge kann ein kleiner oder größerer Teil deiner Heizung sich nicht richtig erhitzen. Infolgedessen kann sich auch die Raumluft nicht richtig erhitzen – je kälter die Tage werden, desto ärgerlicher ist das. Doch nicht nur die fehlende Erhitzung eines Teils deines Heizkörpers deutet auf Luft in der Heizung hin. Hörst du gluckernde Geräusche aus der Heizung, ist das ebenso ein Hinweis auf Luft in deinem System.

Heizkörper zu entlüften, ist glücklicherweise recht einfach. Alles, was du dafür benötigst, ist eine Schüssel sowie ein Vierkantschlüssel. Mithilfe des Vierkantschlüssels kannst du das Ventil aufdrehen, das üblicherweise an der Seite deines Heizkörpers sitzt. Achte dabei jedoch darauf, dass du es nicht ganz herausdrehst, sondern lediglich ein Stück weit öffnest. Die Schüssel dient dazu, das herausströmende Wasser aufzufangen. Strömt nur noch Wasser und keine Luft mehr aus der Heizung, ist die Entlüftung beendet. Du kannst das Ventil wieder verschließen.

Druckabfall im Heizsystem nach Entlüften überprüfen.

Durch regelmäßiges Entlüften sinkt jedoch der Druck in deinem Heizsystem. Es kann daher notwendig sein, dass du Heizungswasser nachfüllen musst, um den Druck in deinen Rohren wieder auszugleichen. Ist der Druck zu gering, kann es sogar passieren, dass das Heizwasser nicht mehr alle Heizkörper in den höchsten Stockwerken richtig erreicht. Üblicherweise kannst du an deiner Heizungsanlage im Keller den Druckabfall am Manometer überprüfen. Dieses zeigt dir mit grünen und roten Bereichen genau an, in welchem Bereich sich der Druck befinden sollte. Achte jedoch darauf, dass deine Heizungsanlage ausgeschaltet ist, während du das Wasser nachfüllst. Geeignete Zeitpunkte können etwa die Abend- oder Nachtphasen sein, in denen deine Heizung zum Energiesparen herab geregelt ist, da dort weniger Energie benötigt wird. Auch ohne eine Entlüftung kann es sinnvoll sein, regelmäßig zu überprüfen, wie es um den Druck deines Heizsystems bestimmt ist. Für Einfamilienhäuser liegt er im besten Fall zwischen einem und zwei Bar. Unter ein Bar sollte er dabei nicht fallen.