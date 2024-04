Perfekt für Allergiker und einen kühlen Sommer: Neuer Luftreiniger & Ventilator von Shark im Vergleich

Wer von Pollen-, Staub- oder Tierhaarallergien betroffen ist, leidet oftmals ziemlich darunter. Abhilfe kann ein Luftreiniger schaffen, der Allergene und Reizstoffe aus der Luft entfernt. Der Shark NeverChange Luftreiniger (Max) reinigt die Atemluft bei dir zu Hause mithilfe eines 4-stufigen Filtersystems.

Mit Allergien hast du weniger zu kämpfen, dafür aber mit einer Wohnung, die sich im Sommer viel zu sehr aufheizt? Dann lohnt sich außerdem ein Blick auf den Shark FlexBreeze Ventilator, der sich sowohl im Tischformat als auch im Standventilator-Stil nutzen lässt.

Shark NeverChange (Max) für Räume mit bis zu 130 Quadratmetern

Der Shark NeverChange Luftreiniger (Max) verbessert nicht nur für Allergiker die Luftqualität, sondern neutralisiert auch unangenehme Gerüche, die beim Kochen oder durch Haustiere entstehen. Auch Rauch und sonstige Schadstoffe entfernt der Luftreiniger aus der Atemluft, wodurch er allgemein zu einem gesünderen Leben beiträgt. Der Shark NeverChange Luftreiniger ist für Räume mit bis zu 60 Quadratmetern geeignet – bei einem einmaligen Luftaustausch pro Stunde. Für besonders große Räume mit bis zu 130 Quadratmetern beziehungsweise einen häufigeren Luftaustausch ist die Max-Version die bessere Wahl.

Beide Modelle sind mit einem 4-stufigen Filter ausgestattet, der 99,97 % aller Allergene und Reizstoffe aufnimmt. Die Luftreiniger können sowohl Mikro-, als auch kleine und große Partikel aufnehmen. Dank der sogenannten Anti-Odour-Technologie kann der Shark NeverChange Luftreiniger (Max) zudem unangenehme Gerüche neutralisieren und einen frischen Duft verströmen. Der Luftreiniger ist dabei in der Lage, die Luftqualität regelmäßig zu überwachen und passt die Reinigungsleistung entsprechend von selbst an. Das LED-Display an der Vorderseite zeigt dir dabei übersichtlich den Status an. Besonders stark: Der Filter ist äußerst langlebig und muss nur maximal alle fünf Jahre getauscht werden. Dadurch bleiben die Folgekosten gering und es entsteht wenig Abfall.

Der Shark NeverChange Luftreiniger kostet 249,99 Euro und die Max-Version 329,99 Euro.

FlexBreeze Ventilator sorgt für ein kühles Raumklima

Vor allem, wer in einer Dachgeschosswohnung lebt oder große Fenster auf der Sonnenseite hat, muss im Sommer oft hohe Temperaturen in den Innenräumen ertragen. Ein guter Ventilator macht heiße Tage aber deutlich erträglicher. Shark hat den neuen FlexBreeze Ventilator auf den Markt gebracht, der dir eine Menge Flexibilität und hohe Saugkraft bietet. So lässt er sich einerseits in Wohn-, Schlaf- oder Arbeitszimmer kabelgebunden nutzen oder aber auch kabellos für draußen. Im Akkubetrieb soll er bis zu 24 Stunden laufen können. Sonne und Regen machen ihm nichts aus, da er UV- und wasserfest ist.

Der Shark FlexBreeze Ventilator sorgt für Abkühlung auch im Garten

Insgesamt bietet der Ventilator fünf leise und leistungsstarke Stufen. Die 180-Grad-Oszillation und Neigung sorgen für eine gute Verteilung der kühlen Luft im Raum. Weiterhin lässt sich das Gerät als Tisch-, Boden- oder Standventilator nutzen und der Vernebelungs-Aufsatz sorgt für noch mehr Erfrischung. Dieser lässt sich am Ventilator anbringen und an eine Schlauchleitung anschließen, um einen kühlenden Nebel zu produzieren. Shark verkauft den neuen Ventilator für 199,99 Euro.