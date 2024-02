Egal ob zur Pollen- oder Grippesaison, die Qualität unserer Atemluft hat einen direkten Einfluss darauf, wie gesund wir bleiben. Wer unter einer besonders starken Pollenallergie leidet oder viel Zeit in engen Räumen verbringt, kann von einem Luftreiniger profitieren. Die Geräte arbeiten damit mit einem Luftfilter, der die störenden Partikel aus der Raumluft einfängt. Die Preise von Luftfiltern variieren dabei jedoch stark, inklusive der Kosten, die der dauerhafte Betrieb der Modelle mit sich bringt. Stiftung Warentest hat 16 Luftreiniger getestet und dabei sowohl Anschaffungskosten als auch die dauerhaften jährlichen Kosten berücksichtigt.

Die besten Luftreiniger laut Stiftung Warentest

Von den 16 Modellen im Test bei Stiftung Warentest, konnten vier mit einem Qualitätsurteil von „gut“ überzeugen. Die verbleibenden zwölf Geräte benoteten die Tester mit dem Qualitätsurteil „befriedigend“. Am stärksten floss die Luftreinigung mit 60 Prozent Anteil an der Gesamtnote in das Ergebnis mit ein. 20 Prozent entfielen auf die Handhabung, 15 Prozent auf die Umwelteigenschaften, die verbleibenden 5 Prozent auf die Sicherheit. Große Unterschiede bemerkten die Tester dabei vor allem in den dauerhaften Betriebskosten der Luftreiniger. Sie reichen inklusive berechneter Kosten für Strom und Ersatzfilter von 69 bis 238 Euro pro Jahr.

Die meisten der Luftreiniger arbeiten mit frischen Filtern effizient und reinigen die Luft gut. Im Betrieb lässt die Wirksamkeit von Filtern jedoch nach. Nach rund vier bis fünf Monaten simulierter Nutzung filtern nur noch wenig Luftreiniger die Atemluft effektiv. Statt die Partikelmenge in Räumen um 90 bis 98 Prozent zu senken, fallen die Quoten deutlich. Ein Gerät erreichte nur noch eine Reinigung um 64 Prozent.

Diese fünf Modelle sicherten sich die fünf besten Qualitätsurteile im Test:

Bosch Air 4000 Testsieger mit GUT (2,3)

Trotec Airgoclean 170 E mit GUT (2,3)

Kärcher AF 30 mit GUT (2,4)

Levoit Vital 200S mit BEFRIEDIGEND (2,6)

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite mit BEFRIEDIGEND (2,8)

Bosch Air 4000

Mit einer Gesamtnote von GUT (2,3) eroberte der Bosch Air 4000 das Siegertreppchen des Luftreinigungstests von Stiftung Warentest. Sämtliche Testmerkmale des Geräts verdienten sich eine Benotung von gut, mit Ausnahme der Sicherheit, die mit sehr gut (1,0) benotet wurde. Sein Anschaffungspreis fällt mit rund 268 Euro höher aus als bei anderen Luftreinigern. Seine jährlichen Kosten fallen mit rund 82 Euro dabei deutlich geringer aus als bei anderen Luftreinigern. 55 Euro entfallen dabei auf einen neuen Ersatzfilter, der die restlichen 27 Euro auf den Stromverbrauch das Gerät. Eine App-Unterstützung oder Fernbedienung besitzt der Luftreiniger nicht, die 3 Lüfterstufen können nur direkt am Gerät umgeschaltet werden.

Bosch Air 4000

Trotec Airgoclean 170 E

Der Luftreiniger Trotec Airgoclean 170 E ist bereits zu einem günstigen Einstiegspreis von rund 100 Euro erhältlich. Seine Luftreinigung beurteilten die Tester dabei mit Gut (2,2) sogar besser als die des Testsiegers. Die jährlichen Betriebskosten fallen mit rund 91 Euro etwas teurer aus als beim Bosch Air 4000. Dabei entfallen rund 60 Euro auf jeweils zwei Filter zu 30 Euro, da das Gerät einen Wechsel alle sechs Monate vorsieht. Die verbleibenden 31 Euro entfallen auf die Stromkosten des Geräts. Seine Handhabung beurteilten die Tester mit befriedigend (2,8). Eine Steuerung per App oder eine Fernbedienung gibt es nicht, dafür jedoch 5 Leistungsstufen, zu denen auch ein Automatikmodus und ein Schlafmodus zählen. Möchtest du einen günstigen Luftreiniger mit einer soliden Performance, ist der Trotec Airgoclean 170 E eine geeignete Wahl, dessen Kosten auch langfristig überschaubar bleiben.

Trotec Airgoclean 170 E

Kärcher AF 30

Der Luftreiniger Kärcher AF 30 platziert sich in der Gesamtbeurteilung all seiner Testmerkmale im soliden Mittelfeld. Seine Luftreinigung fällt mit einer Note von befriedigend (2,7) jedoch als seine schlechteste Eigenschaft im Test aus. Seine Handhabung und Umwelteigenschaften benoteten die Tester mit gut, die Sicherheit mit sehr gut. Sein Kaufpreis fällt mit rund 286 Euro ähnlich hoch aus wie der Anschaffungspreis des Testsiegers. Die jährlichen Betriebskosten liegen mit rund 123 Euro jedoch deutlich höher als bei anderen Luftreinigern. Er besitzt eine Kindersicherung, einen Schlafmodus sowie einen Automatikmodus. Insgesamt kannst du aus 5 Leistungsstufen wählen, die direkt am Gerät eingeschaltet werden kann. App-Unterstützung oder eine Fernbedienung gibt es zu dem Gerät nicht.

Kärcher AF 30

Levoit Vital 200S

Mit einer Benotung von gut (1,9) sicherte sich dieser Luftreiniger das zweitbeste Ergebnis in der Luftfilterung im gesamten Test. Seine Umwelteigenschaften und Handhabung stuften die Tester mit befriedigend (2,7) jedoch schlechter als bei anderen Geräten ein. Besonders negativ fiel der Basisschutz der persönlichen Daten auf, was zu einer Abwertung der Gesamtnote führte. Mit Anschaffungskosten von rund 240 Euro, sowie jährlichen Betriebskosten von rund 116 Euro ist er preislich im soliden Mittelfeld der Luftreiniger gelegen. Für wem die Luftreinigungsfähigkeit das wichtigste Element ist und wer Mängel im Datenschutz für sich hinnehmen möchte, erhält in dem Gerät einen leistungsstarken Luftreiniger mit 5 Leistungsstufen.

Levoit Vital 200S

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite

Der Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite lieferte eines der besten Ergebnisse in der Luftreinigung im Test. Die Tester benoteten die Reinigungsleistung mit gut (2,1), was dem drittbesten Wert im gesamten Test entspricht. Seine jährlichen Kosten fallen mit 136 Euro höher aus als bei anderen Modellen des Vergleichs. Dafür fällt sein Anschaffungspreis mit rund 183 Euro vergleichsweise günstiger aus. Möchtest du dein Gerät per App fernsteuern, ist der Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite eine geeignete Wahl für dich. Leistungsstufen besitzt er nicht, da er dir stufenlose Verstellmöglichkeiten über die Benutzeroberfläche der App anbietet. Da er sowohl einen Automatikmodus als auch einen Schlafmodus besitzt, kann er flexibel eingesetzt werden. Allerdings stellten die Tester auch hier erhebliche Mängel beim Schutz persönlicher Daten fest, was zur Abwertung des Modells führte.