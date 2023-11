Xiaomi 4 Lite im Test: Der beste Budget-E-Scooter?

Der Xiaomi 4 Lite E-Scooter ist das günstigste Modell der vierten Generation. Dennoch soll der Scooter den Anforderungen des täglichen Gebrauchs gerecht werden und dabei ein komfortables Fahrterlebnis bieten. Im Vergleich zum Vorgänger besitzt der Scooter einige Verbesserungen. Dazu gehören ein vergrößertes Trittbrett und überarbeitetes Lenkerdesign. Was der Scooter sonst noch zu bieten hat, erfährst du hier.

Einrichtung und App

Zur Einrichtung des Scooters ist die Mi Home App notwendig. In der App kannst du deinen E-Scooter ganz einfach per Bluetooth verbinden. Der getestete Roller benötigte vor der ersten Fahrt noch ein Firmware-Update, was jedoch nicht lange dauerte. Die App selbst ist recht einfach gestaltet und alle wichtigen Funktionen sind leicht auffindbar. Du siehst in der App unter anderem, wie weit du noch fahren kannst, welcher Modus aktiviert ist und ob es Dinge gibt, die du vor der nächsten Fahrt beachten solltest. So erinnert dich die App beispielsweise regelmäßig daran, den Reifendruck zu überprüfen.

In der App kannst du deinen E-Scooter ebenfalls sperren. Im gesperrten Zustand kann er nicht gefahren werden und gibt, sofern er bewegt wird, einen Alarmton von sich. Du solltest deinen Scooter zwar immer abschließen, doch die Sperre ist eine effektive zusätzliche Absicherung.

Verarbeitung und Design

Ein Vorteil des Xiaomi 4 Lite ist, dass er im Vergleich zu anderen Rollern von Xiaomi etwas leichter ist. Ansonsten unterscheidet sich das Design jedoch nur minimal von dem der anderen Modelle seiner Generation. Unterschiede sind vor allem in den farbigen Akzenten zu erkennen. Viel leichter als die anderen Scooter ist der Roller allerdings nicht. Trotz des geringen Unterschieds im Gewicht müssen jedoch einige Abstriche in Kauf genommen werden. So kommt der 4 Lite auf eine Reichweite von maximal 20 Kilometern. Die Ladezeit des Akkus ist mit 4,5 Stunden angegeben.

Die Verarbeitung des Scooters konnte im Test überzeugen. Der Roller macht einen stabilen Eindruck und lässt sich mit Leichtigkeit zusammenklappen. Das verbaute Display lässt sich gut ablesen, Knöpfe und Anschlüsse machen einen hochwertigen Eindruck. Im eingeklappten Zustand darfst du den E-Scooter in Bus und Bahn mitnehmen, ohne ein zusätzliches Ticket kaufen zu müssen.

Der Xiaomi 4 Lite ist geklappt leichter zu tragen und gilt als Gepäckstück. Quelle: Artem Sandler Um den Scooter zu klappen, muss die Sicherung gelöst werden. Quelle: Artem Sandler Der Lenker im gefalteten Zustand. Quelle: Artem Sandler

Erste Fahreindrücke

Unsere Testfahrt mit dem Xiaomi 4 Lite fand an einem typischen Herbsttag statt. Zwar hat es zum Zeitpunkt der Fahrt nicht geregnet, doch der Boden war nass und mit Laub bedeckt. Dennoch fühlte sich der Scooter beim Fahren gut an und rutschte nicht etwa auf nassem Untergrund. Allerdings beschleunigt der Scooter recht langsam und ist insgesamt etwas schwerfällig. Es dauert auf flachem Untergrund auffällig lange, bis der Scooter seine Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h erreicht.

Ebenfalls etwas enttäuschend ist die geringe Bremsleistung. Der Scooter bremst sehr verhalten und oft geht es schneller, bei geringen Geschwindigkeiten einfach abzuspringen. Hat man sich jedoch einmal an den etwas längeren Bremsweg gewöhnt und kann diesen einplanen, dann ist er kein übermäßiges Problem. Insgesamt ist der Xiaomi 4 Lite angenehm zu fahren. Auch auf Kopfsteinpflaster und Kies fährt es sich, wenn auch ruckelig, sicher.

Besondere Features

Sehr positiv fällt der Blinker des Rollers auf. Er kann einfach in beide Richtungen mit dem linken Daumen betätigt werden und zeigt deutlich die Fahrtrichtung an. Dabei gibt der Scooter ein lautes Piepen von sich, was definitiv für Aufsehen sorgt. Die Blinker sind jeweils am Ende des Lenkers angebracht, weswegen sie auch von hinten gut sichtbar sind. Gerade im Straßenverkehr ist dies von Vorteil. So musst du nicht die Hand vom Lenker nehmen, um einen Richtungswechsel anzuzeigen.

Das Display ist auch beim Fahren gut zu lesen. Quelle: Artem Sandler Der Lenker des Xiaomi 4 Lite. Quelle: Artem Sandler Die Blinker sind am Lenker angebracht. Die Klingel des Xiaomi 4 Lite. Quelle: Artem Sandler Das Gaspedal des Scooters. Quelle: Artem Sandler

Des Weiteren bietet der Xiaomi 4 Lite einen langsamen Walk-Modus an. Dieser eignet sich zum Schieben des Scooters. Die maximale Geschwindigkeit beträgt hier etwa sechs km/h. So kannst du beispielsweise schwere Gegenstände auf dem Trittbrett des Rollers transportieren.

Für wen lohnt sich der Xiaomi 4 Lite?

Der Xiaomi 4 Lite ist das günstigste Modell der vierten Generation von Xiaomi. Die unverbindliche Preisempfehlung auf der Seite des Herstellers liegt aktuell bei 449,99 Euro. Er ist damit rund 100 Euro günstiger als der Xiaomi 4, der zusätzlich zur gleichen Leistung 15 Kilometer mehr Reichweite bietet. Für wen lohnt sich der Xiaomi 4 Lite also?

Das Gewicht der beiden Scooter unterscheidet sich nur gering. Der Xiaomi 4 Lite bringt 15,6 kg auf die Waage, der Xiaomi 4 rund 17,2 kg. Beim Hochheben beider Scooter ist der Unterschied kaum spürbar. Auch die Abmessungen der Scooter unterscheiden sich nur geringfügig. Zu beachten ist allerdings, dass der Xiaomi 4 Lite Scooter kleinere Reifen hat. So steht er ihnen trotz gleicher Nennleistung merklich nach. Der Reifendurchmesser beträgt 8,5 Zoll. Es handelt sich außerdem um Luftreifen, die anfälliger für Schäden sind.

Das Hinterrad des Xiaomi 4 Lite.

Insgesamt eignet sich der Xiaomi 4 Lite vor allem für jeden, der den Scooter nur für kurze Distanzen benötigt und Geld sparen möchte. Wer beispielsweise nur kurze Distanzen beim Pendeln überbrücken will, für den ist der Scooter völlig ausreichend. Die etwas schwächere Leistung fällt zudem hauptsächlich im direkten Vergleich mit anderen Modellen auf. Tatsächlich sorgen die langsamere Beschleunigung und die etwas schwächere Bremse insgesamt für ein sichereres Fahrgefühl.

Fazit zum Xiaomi 4 Lite

Der Xiaomi 4 Lite ist ein Budget-freundlicher E-Scooter, der insgesamt ein gutes Allround-Paket bietet. Zwar steht er den anderen Modellen der aktuellen Scooter-Generation von Xiaomi in seiner Leistung nach, dafür ist er jedoch deutlich günstiger. Wer nicht unbedingt mehr als 20 Kilometer Reichweite benötigt, der ist mit der Lite-Version gut bedient. Das Fahrgefühl des Scooters ist sehr gut und die Verarbeitung hochwertig. Er lohnt sich damit besonders für Pendler, die nur kurze Strecken überbrücken müssen und jene, die keinen Wert auf die schnellste Beschleunigung legen.

Letzten Endes dürfen E-Scooter in Deutschland nicht schneller als 20 km/h fahren. Diese erreicht der Xiaomi 4 Lite ohne Probleme, es dauert nur geringfügig länger als bei Modellen mit größerem Reifendurchmesser.

Pro

Sicheres Fahrgefühl

Niedriger Preis

Hochwertige Verarbeitung

Contra