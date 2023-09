Leicht wie eine Feder: Hier sind NIUs neue E-Scooter

NIU gehört zu den prominenteren Herstellern von E-Scootern. Nach Angaben des Unternehmens handelt es sich bei diesem sogar um den weltweit führenden Anbieter von Elektrofahrzeugen auf zwei Rädern. Das erklärte Ziel ist dabei das, die urbane Mobilität „neu zu definieren und das Leben besser zu machen“. Im Bereich der E-Scooter stach NIU bisher mit einem überzeugenden Design und einer hervorragenden Verarbeitung zu erreichen. In unserem Test des NIU KQi3 Sport überzeugte dieser darüber hinaus noch mit einer guten Leistung, einer bequemen Nutzung und einer praktischen App. Bemängelt wurden indes die nur eingeschränkte Eignung für den Einsatz bei schlechtem Wetter, eine langsame Anfahrt beim Bremsvorgang und vor allem dessen Gewicht. Denn dank 18,4 Kilogramm gestaltete sich Treppen auf Dauer als ziemlich nervig. Auf der IFA 2023 präsentierte der Hersteller nun zwei neue E-Scooter: den NIU KQi Air und den NIU KQi Air X. Zwei High-End-Modelle und – was beinahe noch wichtiger ist – zwei echte Leichtgewichte.

NIU KQi Air und KQi Air X: Schwer zu glauben

Die neue Xiaomi Mi Electric Scooter 4-Serie spielt in einer Gewichtsklasse von 24,5 kg bis zu 15,6 kg. Doch selbst die kleine Lite-Variante schaffte es nicht unter die 15 kg-Marke. Das liegt in erster Linie an dem verbauten Material. Selbiges gilt auch für die beiden neuen NIU-Scooter. Bloß, dass hier Karbon (KQi Air X) respektive Karbonfasern und Magnesium in einem Verhältnis von 70 zu 30 Prozent (KQi Air) zum Einsatz kommen. Das Ergebnis: Die leistungsstärkere Air X-Variante legt lediglich 11,7 Prozent auf die Waage. Und auch das KQi Air wiegt – auch Hardware-bedingt – nur 11,9 Kilogramm.

Abseits des Gewichts überzeugen die E-Scooter aus dem Hause NIU abermals durch ein hervorragendes Design und eine dazu passende Verarbeitung. Wir konnten die Trettroller im Rahmen ihrer Präsentation der IFA 2023 in Augenschein nehmen und waren zumindest in Sachen Optik vollkommen überzeugt.

NIU KQi Air (X) im Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital

NIU-Scooter 2023: Die Hardware

Ein Blick unter die Haube der 113,9 cm langen, 19/54,1 cm breiten, und 1.186 cm hohen E-Scooter zeigt, dass diese auch innere Qualitäten haben. Zumindest auf dem Papier. Denn beide Roller bieten einen Akku mit 451,2 Wh und eine Reichweite von laut Herstellerangaben 50 km. Hinzu kommen eine maximale Leistung von 600 respektive 700 Watt (Air X) sowie eine maximale Geschwindigkeit von 32 km. Obgleich die E-Scooter für den deutschen Markt entsprechend der hiesigen Gesetze auf 20 km/h gedrosselt werden. Als letztes wichtiges Hardware-Element lassen sich noch die Räder benennen. Diese messen 24,1 cm in der Höhe und 5,8 cm in der Breite. Das entspricht vertikal 9,5 Zoll. Ansonsten bietet die neue NI Generation der NIU-Scooter eine elektrische Hupe, Blinker sowie Ambient Light am Trittbrett.

Günstig scheint Karbon nicht gerade zu sein. Wer den NIU KQi Air oder den KQi Air X sein Eigen nennen möchte, muss daher mit 1.399 oder 1.799 Euro einen ganzen Batzen Geld auf den Tisch legen. Im Rahmen einer Vorbestellreaktion werden die Tretroller jedoch kurzfristig für 949 und 1.399 Euro erhältlich sein. Die Auslieferung erfolgt jedoch erst ab Dezember 2023.