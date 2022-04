Neue Produkte für Küche und Sauberkeit: TCL sagt Bakterien den Kampf an

TCL hat am gestrigen 12. April Saug- und Wischroboter mit Absaugstationen, Klimaanlagen mit Luftfilterfunktionen, Luftreiniger sowie Waschmaschinen vorgestellt. Alle Geräte sollen ihren Besitzern den Alltag angenehmer gestalten. Doch was steckt dahinter?

TCL: Saubere Luft mit Breeva Luftreinigern

Mit der Breeva Pro Serie 700 und 400 bringt TCL zwei weitere Luftreiniger auf den Markt. Während der Breeva 400 für bis zu 42 Quadratmeter ausgelegt ist, kann der Breeva 700 bis zu 84 Quadratmeter abdecken. Beide verfügen laut TCL über ein 5-stufiges Filtersystem, das den Namen breevaShield trägt. Dazu gehört ein sogenannter TRUE HEPA H13-Filter, der Staub, Pollen, Milben, Bakterien und Feinstaub filtern. Eine Hochspannungsionisation soll im Gerät negative Anionen erzeugen, die winzige Partikel in der Luft anreichern und absetzen. Dazu kommen UV-Strahlen zur Zerstörung von RNA und DNA von Bakterien und Mikroorganismen zum Einsatz.

TCL Breeve 700 Luftreiniger

TCL misst die Luft mit einem Laserstaubsensor, der die Feinstaubkonzentration in der Luft misst sowie ein VOC-Sensor, der die Konzentration von flüchtigen, organischen Verbindungen in der Luft deutet. In diese Kategorie fallen beispielsweise Passivrauch und Haustiergeruch. Dadurch können die Reinigungsstufen selbstständig angepasst werden. Zur einfachen Kontrolle zeigen die Luftreiniger auf dem Bedienfeld eine dreifarbige Luftqualitätsanzeige an.

Du kannst mit der TCL Home App neben der Planung der nächsten Reinigung auch die Luftqualitätsdaten einsehen sowie die Lebensdauer des Filters überprüfen. Wer seine Luft auch über Nacht reinigen möchte, kann auf den Schlafmodus des Geräts zugreifen. Dabei erreicht der Luftreiniger laut TCL einen Lautstärkepegel von lediglich 26 dB.

FreshIN – Klimaanlage und Luftreiniger in einem Gerät

Bereits im vergangenen Jahr hatte TCL Klimaanlagen ins europäische Produktsortiment aufgenommen. Dieses Jahr stellt TCL mit der FreshIN eine Split-Klimaanlage vor, die als 9K- und 12-K-BTU-Modell erhältlich ist. TCL hat ihr die Funktion Temperaturausgleich verpasst, die unangenehme Temperaturschwankungen vermeiden soll. Nach dem Einströmen der Frischluft wird diese so gekühlt oder erwärmt, dass ihre Temperatur nur 0,5 °C von der Zieltemperatur im Raum abweicht. Die Lamellen können sich dabei um bis zu 360° bewegen. Dadurch kann die Luft in einem weiten Winkel in alle Ecken eines Raumes verteilt werden.

Das FreshIN-Klimagerät kann laut TCL bis zu 60 Kubikmeter Frischluft pro Stunde liefern. Für die durchschnittliche Größe eines Wohnraumes dürfte die Leistung genügen. TCL hat das Gerät zudem mit einem Vierfilter-System, den sogenannten QuadriPuri-Filtern, versehen. Dazu gehört neben einem Vorfilter ein antibakterieller Silberionenfilter, ein HEPA-Hochleitungsfilter sowie ein High-Density-Filter.

Neue Waschmaschinen mit automatischer Dosierung und Dampfprogramm

TCL stellt dazu neue Waschmaschinen der P2-Serie vor, die in der Waschkapazität 8, 9 und 10 kg erhältlich sind. Die neuen Waschmaschinen verfügen über Dampfprogramme, die laut TCL häufige Bakterien beseitigen sollen. Auch ein automatisches Dosierungssystem ist Teil der neuen Waschmaschinen. So passt die Waschmaschine Waschmittel, Weichspüler und Wasser automatisch für jeden Waschgang an. Dadurch sollen Über- oder Unterdosierungen vermieden und gleichzeitig Reinigungsmittel eingespart werden. Dafür messen die Maschinen das Gewicht der Wäsche und passen den Waschvorgang darauf an. Wem selbst die reduzierten Zeiten nach Gewichtsmessung zu lang sind, kann auch die Quick Wash Funktion zurückgreifen. Dieses Programm ermöglicht es, einen Waschgang in nur 15 Minuten zu absolvieren. Nach jeder Wäsche reinigt das automatische Reinigungssystem der Waschmaschinen die Türdichtung.

TCL P2-Serie Waschmaschine

Neben den neuen Waschmaschinen werden auch neue Waschtrockner der TCL P2-Serie mit 8 kg Wasch- und 5 kg Trocknerkapazität angeboten. Sie verfügen über ein Air Refresh Programm, das Gerüche und Bakterien innerhalb von 25 Minuten beseitigt. Dieses Reinigungsverfahren kommt gänzlich ohne Waschmittel aus, da es einen Mikrodampf erzeugt, der in die Fasern eindringt. Dadurch soll nicht nur Wasser und Waschmittel gespart werden, sondern auch die Lebensdauer der Kleidung verlängert werden.

TCL: Saug- und Wischroboter mit Absaugstation

TCL hat mit dem Sweeva 3000M und dem Sweeva 3500M auch zwei neue Saugroboter vorgestellt. Beide Saugroboter bieten vier Saugkraftstufen mit bis zu 2.700 Pascal. Dabei handelt es sich jedoch nicht um reine Saugroboter, da beide Modelle über eine zusätzliche Wischfunktion verfügen. Die Kombination aus Seiten- und Rollbürste soll dafür sorgen, dass Schmutz, Haare und Staub eingesaugt werden können.

Die Modelle sind dabei nicht nur für Hartböden, sondern auch für Teppiche geeignet. Sie verfügen über eine zusätzliche Auto Carpet Boost Funktion, die sie selbstständig aktivieren, sobald sie von einem Hartboden auf einen Teppich fahren. Das Nasswischsystem wird über einen 300ml großen Wassertank versorgt, der das Wasser in den Wischmopp saugt und gleichmäßig über den Boden verteilt. Die Menge des Wasserdurchflusses kannst du dabei auf Wunsch über die TCL Home App anpassen.

Sweeva 3500M Saugroboter mit Absaugstation

Bei Saugrobotern spielen Navigationssysteme eine große Rolle, um Hindernisse eigenständig zu erkennen. Die Sweeva-Saugroboter sind daher mit einem Gyroskop-Navigationssystem. Durch seine Klippen- und Näherungssensoren soll er weder von Treppen stürzen, noch mit Wänden kollidieren. Im Gegensatz zu älteren Modellen können die neuen Saugroboter Höhenunterschiede von bis zu 20 mm überwinden. Ähnlich wie andere Geräte des TCL-Haushalts Line-ups können auch die Saugroboter Bakterien bekämpfen. Das UV-C-Licht des Geräts sterilisiert den Boden während des Reinigungsvorgangs. Zusätzlich ist das Modell mit einem waschbaren HEPA-Filter ausgestattet.

Saugroboter mit Absaugstation

Sollte der Staubauffangbehälter der Saugroboter gefüllt sein, kehrt dieser automatisch in seine Docking-Station zurück. Diese dient dabei nicht nur der Aufladung des Geräts, sondern fungiert ebenso als Absaugstation. Der 4-Liter-Behälter soll für etwa acht automatische Entleerungen genügen und hält damit je nach Wohnungsgröße bis zu mehreren Wochen. Es ist daher nicht nötig, die Saugroboter nach jedem Reinigungsvorgang manuell zu entleeren. Neben der zugehörigen TCL Home App können die Geräte auch über Amazon Alexa und Google Assistant sprachgesteuert werden. Da die Modelle bis zu 180 Minuten Akkulaufzeit besitzen, können sie eine Fläche von bis zu 200 m² reinigen.