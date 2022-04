Smartphone verlegt? Alexa findet es für dich in wenigen Schritten wieder

Es passiert schnell. Man ist in Gedanken, hat eben noch eine Nachricht auf seinem Smartphone überprüft und ehe man sich versieht, hat man es unbedacht irgendwo aus der Hand gelegt. Gehörst auch du zu den Menschen, die ihr Smartphone häufig verlegen? Mithilfe dieser Alexa-Funktion kannst du es auch ohne Hilfe deiner Mitmenschen wieder aufspüren. Du musst jedoch zuvor ein paar Einstellungen über die Alexa App vornehmen.

Smartphone verlegt – das ist für die Suche mit Alexa notwendig

Vorab sei gesagt, es bedarf einiger Anpassungen, damit Alexa dein Smartphone für dich aufstöbern kann. Du benötigst dafür jedoch weder Drittanbieter-Software noch eine weitere App. Alle notwendigen Einstellungen sind bereits in der Alexa-App integriert. Damit Alexa dein Smartphone für dich anrufen kann und du so hörst, wo es klingelt, müssen Alexa-Anrufe aktiviert sein. Da diese Funktionen über Wi-Fi und mobile Daten funktionieren, musst du hier keineswegs in ein zusätzliches Abo investieren. Sind Alexa-Anrufe auf deinem Gerät noch nicht aktiviert, kannst du das mit einigen Klicks nachholen.

Öffne die Alexa App auf deinem Smartphone. Wähle das Untermenü Kommunikation aus Folge den Anweisungen auf deinem Bildschirm, um deine Telefondaten zu verifizieren.

Stimmprofil einrichten

Damit Alexa weiß, welches Smartphone sie in einem Haus anrufen soll, wenn du mit ihr sprichst, solltest du ein eigenes Stimmprofil besitzen. Durch dein Stimmprofil kann Alexa dich erkennen, wenn du sie ansprichst. Dadurch fallen nicht nur einige Zwischenfragen in Anwendungsschritten weg, Alexa kann dir dadurch eine viel personalisierte Erfahrung bieten. So wird dein Wecker zum Beispiel nicht automatisch für andere Mitglieder deines Haushaltes gestellt. Hast du bisher noch keinerlei Stimmprofil bei Alexa hinterlegt, kannst du das über die App nachholen.

Öffne die Alexa App auf deinem Smartphone. Wähle den Unterreiter „Mehr“ im unteren rechten Bildschirm aus. Klicke nun auf „Einstellungen“ mit dem Zahnradsymbol direkt daneben. Wähle „Mein Profil und meine Familie“ aus. Klicke auf dein Profil oder füge ein neues Profil für dich hinzu. Wähle im Anschluss „Stimm-ID einrichten“ aus. Wähle im Drop-Down-Menü aus, über welches Echo-Gerät du Alexa deine Stimme beibringen möchtest. Klicke auf „Weiter“. Lies die Phrasen, die dir auf dem Bildschirm angezeigt werden, laut vor. Wähle „Weiter“ aus, um zur nächsten Phase überzugehen. Beende den abgeschlossenen Vorgang

So findest du dein Smartphone mit Alexa

Nun hast du die Alexa-Anrufe-Funktion auf deinen Geräten aktiviert und Alexa beigebracht, deine Stimme von anderen zu unterscheiden. Ein weiterer wichtiger Punkt, den du nicht vergessen darfst, um dein Smartphone mit der KI zu finden: Dein Handy darf nicht auf lautlos geschaltet zu sein. Du solltest wenigstens die Vibrations-Funktion eingeschaltet haben, damit du dein Handy bei einem Alexa-Anruf hörst.

Alexa-Skills zu Weihnachten: Mit diesen Tricks erlebst du die Adventszeit neu

Die einfachste Möglichkeit dein Handy aufzustöbern, nachdem du die Alexa-Anrufe und dein Stimmprofil eingerichtet hast, ist Alexa direkt zu bitten. Natürlich kannst du das nicht über dein Smartphone tun, um dein Smartphone zu finden. Du benötigst daher mindestens ein anderes Alexa-fähiges Gerät, mit dem du mit dem smarten Assistenten kommunizieren kannst. Wer sein Smart Home bereits aufgebaut hat, dürfte hier gewiss auf einige smarte Lautsprecher zurückgreifen können. Dazu kannst du auf zwei mögliche Aktivierungssätze zurückgreifen.

Sage „Alexa, finde mein Smartphone“ oder Sage „Alexa, rufe mein Smartphone an.“

Horche nun darauf, wo dein Smartphone klingelt, respektive vibriert. Kannst du es im ersten Raum nicht finden, gehe die weiteren Räume ab, bis du dem Ton folgen kannst. Ab sofort kannst du dein Smartphone auch allein zu Hause wiederfinden, wenn du es verlegt haben solltest.