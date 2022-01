Trick für Amazon Alexa - So gelingen Anrufe viel leichter

In Zeiten von wiederkehrenden Lockdowns und Kontaktbeschränkungen haben Videoanrufe stark an Bedeutung gewonnen. Dank der Anpassung der Funktionen rund um die Alexa-Anrufe profitieren viele Anwender von leichteren Gruppenanrufen. Ein einfacher Trick für Amazon Alexa genügt nun, damit du dich mit mehreren Freunden oder Familienmitgliedern gleichzeitig austauschen kannst.

So profitierst du von den Anpassungen an Alexa-Anrufen

Videoanrufe haben einen großen Zuwachs seit dem Jahr 2020 erhalten. Dementsprechend hat auch Amazon mithilfe einer Erweiterung seiner Alexa-Skills reagiert. Dadurch kannst du mittels eines Amazon Echo – oder deinem Smartphone – noch effizienter mit mehr Menschen in Kontakt bleiben. Und das mit bis zu sieben Gruppenteilnehmern. Mithilfe dieses Tricks hilft Amazon Alexa dir also Kontakt zu gleich mehreren Personen zu halten. Allerdings gibt es einige Schritte, die du beachten musst, um eine entsprechende Anrufgruppe für Gruppentelefonate zu erstellen.

Öffne die Alexa App Öffne die Unterkategorie ‚Kommunikation‘. Wähle dort ‚Kontakte‘ aus. Wähle ‚Neu hinzufügen‘ aus. Klicke auf ‚Gruppe hinzufügen‘. Füge deine gewünschten Gruppenmitglieder hinzu und wähle ‚weiter‘ aus. Entscheide dich nun für einen Gruppennamen und bestätige mit ‚Gruppe erstellen‘.

Beachte, dass du den gewählten Gruppennamen auch verwenden kannst, um Gruppenanrufe mit der Sprachsteuerung zu tätigen. Du solltest daher eine Bezeichnung wählen, die du gut und unverwechselbar aufsagen kannst. Solltest du im Nachhinein Veränderungen an deinem erstellten Kontakt vornehmen müssen, ist das in wenigen Schritten möglich. Gehe zurück in deine ‚Kontakte‘ in der Alexa App, wähle die gewünschte Gruppe aus und klicke auf ‚Bearbeiten‘. Nun kannst du die gewünschten Änderungen durchführen.

Mit diesem Trick für Amazon Alexa tätigst du Gruppenanrufe über Echo

Nachdem du die Anrufgruppe erstellt hast, kannst du nun einfach Gruppenanrufe über dein Echo-Gerät oder Smartphone tätigen. Exemplarisch stellen wir uns vor, du würdest den Gruppenanruf direkt über ein Echo Show-Gerät durchführen wollen.

Wische auf deinem Echo Show-Gerät von links nach rechts über den Bildschirm. Öffne die Unterkategorie ‚Kommunikation‘. Wähle dort ‚Anruf‘ aus. Wähle den Namen der Gruppe aus, die du anrufen möchtest.

Schon startet dein Alexa-Anruf, der auf wenige Klicks alle gewünschten Gruppenteilnehmer für dich erreicht. Das bietet sich vor allem für größere Videotelefonate mit Freunden und Familie an. Möchtest du hingegen einen Gruppenanruf nicht über dein Gerät starten, sondern mit Stimme steuern, ist auch das problemlos mit diesem Trick für Amazon Alexa möglich. Dazu genügen schlichtweg die folgenden Sprachbefehle.

Alexa, rufe [Gruppenname] an.

Alexa, rufe meine [Gruppenname] an.

Schon startet dein Gruppenanruf per Sprachsteuerung. Natürlich kannst du auch einzelne Kontakte über diese Methoden anrufen und nicht nur Gruppen. Insbesondere wenn du mit mehreren Leuten telefonieren möchtest, ist die Gruppenvoreinstellung jedoch die richtige Wahl für ein unkompliziertes Gruppentelefonat.