Grandiose Idee: Innovatives Amazon-Gerät nun auch in Deutschland

Es ist soweit. Nach Monaten des Wartens ist Amazons neuer Echo Show 15 ab sofort auch in Deutschland erhältlich. Das smarte Gerät unterscheidet sich sowohl von den Echo-Lautsprechern als auch von den übrigen Echo-Show-Geräten. Und dieser Unterschied ist es, der das hohe Potenzial des Amazon-Neuankömmlings erklärt.

Amazon Echo Show 15: Smartes All-in-one-Gerät

Der Echo Show 15 stellt eine Mischung aus einem Whiteboard, einem Lautsprecher, einem Fernseher, einem Smart-Home-Hub und einem digitalen Bilderrahmen dar. Die grundsätzliche Funktionsweise ähnelt dabei der der übrigen Echo-Show-Geräte von Amazon. Allerdings stellt man den Show 15 nicht auf, sondern montiert ihn an eine Wand. Diese Eigenschaft, gepaart mit einem 15,6 Zoll großen Display (1.920 x 1.080 Pixel), eröffnet Nutzern zahlreiche interessante Möglichkeiten.

Amazons neuer Echo Show 15

Mit sogenannten Alexa-Widgets lassen sich etwa ein Kalender, Haftnotizen, To-do-Listen und Erinnerungen auf dem Bildschirm einblenden. Natürlich unterstützt der Echo Show 15 auch den Sprachassistenten Alexa und kann Musik, Hörbücher aber auch Filme über Portale wie Amazon Prime Video oder Netflix abspielen. Ferner können Anwender das Amazon-Gerät auch als Smart-Home-Hub zur Steuerung anderer smarter Geräte verwenden. Bei Sicherheitskameras lässt sich sogar eine Bild-in-Bild-Aufnahme einblenden und digitale Videoanrufe stellen dank der integrierten 5-Megapixel-Kamera ebenfalls kein Problem dar – obwohl bereits der Echo Show 8 (2. Gen.) eine deutlich höhere Auflösung von 13 Megapixeln bietet.

Achtung: Anders als etwa der Echo Show 10 (3 Gen.) verzichtet der Echo Show 15 auf einen integrierten Zigbee-Smart-Home-Hub. Somit werden Zigbee-Lampen, -Steckdosen und -Wandschalter nicht unterstützt.

Preis und Verfügbarkeit

Wie bereits erwähnt ist der Amazons Echo Show 15 ab sofort über Amazon verfügbar, wird aber erst am 17. Februar verschickt. Was die Kosten angeht, so gehört der Neuankömmling mit einem stolzen Preis von rund 250 Euro zu den teureren Echo-Geräten. Interessierte müssen demnach etwas tiefer in die Tasche greifen oder auf einer der zahlreichen Rabattaktionen warten, die Amazon gelegentlich veranstaltet.