iRobot präsentiert neue Saugroboter: Das machen die Roomba-Modelle besser

iRobot hat gleich vier neue Roomba-Serien vorgestellt, die insgesamt acht neue Roboter umfassen. Die neue Serie vereinfacht die Namensgebung der Marke und kategorisiert die Modelle nun in Roomba, Roomba Plus und Roomba Max. Das erleichtert die Unterscheidung zwischen den verschiedenen Modellkategoiren. Obwohl die aktualisierte Modellstruktur nun klarer ist als bisher, kann es dennoch einige Zeit dauern, sich alle neuen Modelle einzuprägen.

Das ist die neue Roomba-Serie

Auf der Einstiegsebene besteht die Roomba-Serie aus mehreren Modellen. Darunter ist der Roomba 105, den es in vier Varianten gibt, sowie der Roomba 205. Letzterer ist in zwei Versionen erhältlich. Die mittlere Roomba Plus-Serie umfasst den Roomba Plus 405 Combo und den Roomba Plus 505 Combo, die beide mit einem Auto-Wash-System ausgestattet sind.

Bemerkenswert ist, dass die Roomba Max-Serie unverändert bleibt. Grund dafür ist, dass iRobot über den Combo 10 Max aus dem letzten Jahr hinaus keine neuen Modelle eingeführt hat. Es ist unklar, ob dieses Modell unter dem neuen Max-Branding weitergeführt wird oder ob zukünftige Ergänzungen geplant sind.

LiDAR-Navigation hält Einzug

Eine bedeutende Verbesserung in der gesamten neuen Produktreihe ist die Integration der LiDAR-Lasernavigation. Sogar die Roomba 105-Serie das wichtige Update. Mit LiDAR können die Roboter intelligente Karten erstellen, die Hindernisvermeidung verbessern und es dem Benutzer ermöglichen, Reinigungszonen mit größerer Präzision als bei Modellen ohne LiDAR einzurichten.

Darüber hinaus verfügt die Roomba 105-Serie über eine verbesserte Saugleistung. Diese ist laut iRobot 70-mal stärker als bei der veralteten Roomba 600-Serie. Die Preise beginnen bei 299 Euro für das Standardmodell. Die Top-Variante mit rotierenden Wischmops und einer automatischen Dockingstation kostet hingegen ab 399 Euro.

Roomba 205: Keine selbstentleerende Dockingstation

Zwei der spannendsten Neuerungen sind der Roomba 205 DustCompactor und der Roomba 205 DustCompact Combo. Diese verbesserten Versionen des Roomba 105 verfügen über einen eingebauten mechanischen Verdichter. Das bedeutet, dass ein selbstentleerendes Dock überflüssig wird und du in deiner Wohnung letztlich Platz sparst.

Der Roomba 205 von iRobot ersetzt die selbstentleerende Station durch einen eingebauten Staubsaugerbehälter mit Verdichter

Der Verdichter komprimiert den gesammelten Staub, maximiert das Fassungsvermögen des Behälters und verlängert die Reinigungszeit zwischen den Entsorgungen. Je nach Modell können Benutzer bis zu 75 Tage ohne Entleerung des Behälters auskommen. Der Roomba 205 in der Combo-Version mit Wischfunktion soll 449 Euro kostet.

Roomba 405 and 505 mit Selbstreinigungsstationen

Am oberen Ende der Produktreihe bieten der Roomba 405 Combo Robot + AutoWash und der Roomba 505 Combo Robot + AutoWash die fortschrittlichsten Funktionen. Die Preise setzen hier bei 699 Euro beziehungsweise 799 Euro an. Beide Modelle sind mit einer selbstreinigenden Dockingstation ausgestattet. Diese leert nicht nur automatisch den Staubbehälter, sondern wäscht auch den Wischmopp. Du selbst musst somit keine Hand anlegen.

Der Kombi-Roboter Roomba 505 von iRobot verfügt über eine Selbstwaschstation mit einem beheizten Gebläse.

Während beide Roboter mit zwei Mopps ausgestattet sind, verfügt der Roomba 505 zusätzlich über einen ausziehbaren Arm, der die Kantenreinigung verbessert. Darüber hinaus bietet das Modellein beheiztes Gebläse in seinem Dock, damit der Wischmopp nach der Reinigung trocknen kann. Zur Ausstattung des Roomba 505 gehört des Weiteren eine KI-gestützte Kamera, die Objekte nun effizienter erkennt und umgeht.

Verfügbarkeit der neuen Roomba-Roboter

iRobot hat bestätigt, dass alle neuen Roomba-Modelle ab dem 18. März in den USA verfügbar sind. Auch in ausgewählten europäischen Ländern können sie alsdann vorbestellt werden. Ab dem 23. März werden die Bestellungen ausgeliefert.