Smart TVs: Dieser Hersteller vollzieht eine drastische Änderung

Neuer, besser, leistungsfähiger – die Ansprüche an Fernsehgeräte wachsen stetig, sodass die Flimmerkisten unseres Wohnzimmers einem wiederkehrenden Wandel unterliegen. Philips geht in Sachen Veränderung nun größere Schritte. Der Hersteller vollzieht eine drastische Änderung an seinen Smart TVs.

Philips Smart TVs: Diese drastische Änderung erwartet künftige Philips-Kunden

Bisher veröffentlicht TP Vision unter der Marke Philips Fernsehgeräte, die mit dem Betriebssystem Android TV ausgestattet sind. Ab dem Jahr 2023 plant der Hersteller jedoch, Android TV durch Google TV auf allen künftigen Fernsehgeräten abzulösen, wie das Blog FlatPanelsHD berichtet. Bei Konkurrenten wie Sony und Co. ist Google TV bereits heutzutage verbreitet. Warum sich Philips nicht schon früher für eine Änderung entschieden hat? Das lässt sich damit begründen, dass man für einen reibungslosen Wechsel sorgen will. So musste TCL etwa Ende 2021 einige Fernsehgeräte in den USA aus dem Verkauf nehmen, nachdem es zu Problemen mit Google TV gekommen war. Eine solche Situation möchte Philips bei den eigenen TV-Modellen vermeiden und plant somit eine längere Zeit für einen vollständigen Wechsel zwischen den Betriebssystemen ein. Die Smart TVs des Herstellers, die im Jahr 2022 erscheinen, werden darum alle noch mit Android TV ausgestattet sein.

Spannend könnte der Wechsel zwischen den Betriebssystemen vorrangig durch zusätzlichen Funktionen werden. Google TV könnte nämlich noch dieses Jahr aufgepeppt werden. Das US-Medium Protocol erfuhr in einem Gespräch mit Rob Caruso, dem Google TV Director of Product Management, welche weiteren Funktionen man auf Google TV bringen will. So soll Google TV künftig eine bessere Unterstützung für Smart Home-Steuerung bieten. Neben Erweiterungen in der Smart Home-Anbindung sind auch Fitness-Funktionen wie etwa die Integration von Google Fit oder Fitbit im Gespräch.

Neues Betriebssystem als Sprungbrett zu mehr Möglichkeiten?

Sollten sich Google TVs Funktionen tatsächlich um Fitness-Funktionen und eine verbesserte Smart Home-Steuerung erweitern, wäre das ein stärkeres Verkaufsargument für Fernseher mit dem Betriebssystem. Da Google zurzeit auch aktiv an der Erweiterung seiner Integration von kostenlosen Live-TV-Kanäle arbeitet, könnte das auch Käufer anlocken, die keinerlei kostenpflichtige Video-Abonnements haben. Die Konkurrenz durch Apple TV könnte dennoch groß bleiben, da der Konkurrent bereits Smart Home-Funktionen und Fitness-Angebote ausgebaut hat. Wie viel genau Philips von der Umstellung der Betriebssysteme profitieren wird, ist somit noch unklar. Es wird somit stark davon abhängen, wie sich Google TV selbst innerhalb des laufenden Jahres weiterentwickelt. Je mehr Funktionen die Nutzer ansprechen, desto größer dürfte das Interesse ausfallen, künftig einen Fernseher mit Google TV zu erwerben.