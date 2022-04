Die besten Saugroboter unter 300 Euro: Das sind unsere Empfehlungen 2022

Saugroboter gibt es mit unterschiedlichsten Ausstattungen und in den verschiedensten Preisklassen. Die günstigsten Modelle starten bei unter 100 Euro. Für die aktuellen Flaggschiff-Geräte verlangen die Hersteller hingegen weit über 1.000 Euro. Diesen Preis wollen jedoch nur wenige für ihren smarten Haushaltshelfer zahlen. Wir zeigen dir, bei welchen Modellen du auch für wenig Geld viel erwarten kannst.

Günstige Saugroboter zwischen 100 und 200 Euro

Die günstigsten empfehlenswerten Saugroboter starten bei etwas über 100 Euro. Zu diesem Preis bekommst du eine vernünftige Saugleistung sowie eine zuverlässige App-Steuerung. Verzichten musst du bei diesem Preis jedoch auf eine Kartenfunktion. Heißt, der Saugroboter fährt deine Wohnung in geordneten Bahnen ab, ohne dabei die einzelnen Räume zu unterscheiden. Somit eignen sich diese sehr preiswerten Modelle gut für baulich abgetrennte Räume wie einen Partykeller oder für Einzimmer-Wohnungen. Also immer dann, wenn jedes Mal die komplette Fläche gesaugt werden soll.

Einer der besten Saugroboter in dieser Preisklasse ist der Yeedi K650. Für rund 130 Euro bekommst du hier ein wirklich solides Gesamtpaket. Zudem kann der Sauger sogar mit einer Vollgummi-Bürste aus Silikon aufwarten und kommt mit viel Zubehör und einer rudimentären Wischfunktion.

Der Yeedi K650 bietet eine Top-Ausstattung für den Preis

Ebenfalls gut geeignet in dieser Preisklasse ist die Einsteigerklasse des Markenherstellers Ecovacs. So sind der ältere Ecovacs Deebot 605 oder der neuere Ecovacs Deebot U2 (Pro) regelmäßig bei den gängigen Händlern im Angebot. Preispunkt um die 150-180 Euro. Als Kundenrückläufer, also B-Ware wirst du sogar schon für 100 Euro fündig.

Ab 200 Euro gibt es eine Kartenfunktion

Im Preisbereich um 200 Euro findest du bereits vereinzelnd Modelle mit Kartenfunktion. Unser Preis-Tipp stammt auch hier von Yeedi. Der Yeedi 2 Hybrid ähnelt stark den Modellen von Ecovacs, ist jedoch deutlich preiswerter. Für rund 210 bis 230 Euro je nach Angebot bekommst du hier einen soliden Saugroboter mit optischer Navigation inklusive Kartenfunktion. Sogar das Einspeichern von mehreren Etagen ist möglich. Navigiert wird per Kamera auf der Oberseite. Diese funktioniert zuverlässig und auch die Saugleistung konnte uns im Test überzeugen.

Die Yeedi-App

Alternativen mit Kartenfunktion von Markenherstellern gibt es in dieser Preisklasse nicht. Alternativen stellen die unzähligen Angebote von No-Name Marken dar. Hier solltest du jedoch insbesondere auf die App-Anbindung achten und nach Möglichkeit ein Modell mit Integration in die Xiaomi Home App oder ein anderes Ökosystem achten.

Die besten Saugroboter um 300 Euro

Du benötigst einen soliden Marken-Saugroboter ohne Schnickschnack? Dann ist 300 Euro der Sweetspot. In diesem Preisbereich bekommst du zuverlässige Markengeräte und kannst ein ausgezeichnetes Reinigungsergebnis und eine gute Verfügbarkeit von Ersatzteilen erwarten. Mehr ausgeben musst du nur, wenn du eine bessere Wisch-Funktion benötigst oder eine automatische Entleerungsstation haben möchtest.

Unser Preis-Tipp für 300 Euro: Der Roborock S6 Pure

Unser Favorit in dieser Preisklasse ist der Roborock S6 Pure. Für rund 310 Euro machst du bei diesem Modell nichts falsch. Zuverlässige Laser-Navigation, eine ausgezeichnete App und eine einfache Bedienung konnten uns im Test überzeugen. Dieses Modell ist bei uns im Einsatz und funktioniert auch nach knapp zwei Jahren im Einsatz mit Kindern und Haustieren noch wie am ersten Tag. Grund dafür ist auch die einfache Verfügbarkeit von Verschleißteilen wie Bürsten und Filtern, welche bei jedem Saugroboter regelmäßig gewechselt werden müssen. Alternativ kannst du auch zum beinahe baugleichen Roborock S6 (ohne Pure) oder zum etwas älteren Roborock S5 Max greifen.

Auch ein weiterer Markenhersteller ist in diesem Preisbereich vertreten. So bietet Ecovacs den Deebot N8 für rund 300 Euro mit einer vergleichbaren Ausstattung an. Auch dieser Saugroboter konnte uns im Test bereits überzeugen. Größter Vorteil dieses Modells ist die Möglichkeit, eine automatische Entleerungsstation zu einem späteren Zeitpunkt nachzurüsten.

Wer sollte mehr als 300 Euro ausgeben?

Für die reine Saugfunktion sollte keiner mehr als 300 Euro ausgeben. Kostspieliger wird es, wenn der Saugroboter zusätzliche Komfort-Features mitbringen soll. So sorgt etwa eine automatische Hinderniserkennung für einen großen Komfortgewinn, da herumliegende Gegenstände umfahren werden. Auch eine automatische Entleerungsstation ist praktisch, da man sich so den Weg zum Mülleimer sparen kann.

Auch wenn es ein Kombi-Gerät mit Wischfunktion sein soll, solltest du gegebenenfalls mehr ausgeben. Zwar bringen alle hier vorgestellten Saugroboter eine rudimentäre Wischfunktion mit, die es jedoch nicht mit echten Kombi-Robotern aufnehmen kann. So wird häufig nur ein nasses Tuch über den Boden gezogen, um feinen Staub aufzunehmen. Gegen festsitzende Flecken haben einfache Saugroboter keine Chance.

Ist dir eine gute Wischfunktion wichtig, solltest du zu einem echten Saug- und Wischroboter wie dem Ecovacs N8 Pro oder dem Roborock S7 greifen.