Jya Fjord: Edler Luftreiniger mit UV-Licht im Test

Jya ist eine neue Marke für High-End-Luftreiniger. Bei der Produktion arbeitet man mit Smartmi zusammen und ist Partner im Xiaomi-Ökosystem. Der Jya Fjord ist ein smarter Luftreiniger mit Touchscreen, App-Steuerung und Smart-Home Integration.

Was macht eigentlich ein Luftreiniger?

Luftreiniger gibt es nicht erst seit der Corona-Pandemie. Mit einem großen Ventilator ziehen sie Luft ein, welche durch einen eingebauten Filter strömt. Dieser entfernt Partikel und gibt die gereinigte Luft wieder ab. Manchmal ergibt sich daraus nicht nur ein säubernder, sondern auch ein leicht kühlender Effekt. Der Jya Fjord setzt hierfür auf einen selbst entwickelten 4-Phasen Filter.

Die erste Phase filtert grobe Partikel wie Staub, Pollen und Hautschuppen aus der Luft. Danach folgt der Jya NanoGuard™ Filter, welcher mit einem Wirkungsgrad von 99,95 Prozent Partikel bis zu einer Größe von 0,1 µm auffängt. Hierzu zählen schädliche Aerosole sowie Feinstaub.

Eine dritte Schicht aus Aktivkohle entfernt unangenehme Gerüche wie von Haustieren oder vom Kochen sowie schädliche Gasse. Wie viele dieser Stoffe sich in der Luft befinden, wird mit dem sogenannten TVOC-Wert angegeben. In einer Stunde kann der Jya Fjord die Luft in einem 54 Quadratmeter großen Raum reinigen.

Bevor der Luftreiniger die sauber gefilterte Luft verteilt, wird diese noch per UV-Licht desinfiziert. In dieser vierten Phase werden Bakterien abgetötet und Viren unschädlich gemacht. Luftreiniger eignen sich also nicht nur für Allergiker, sondern sorgen im Allgemeinen für eine sauberere und gesündere Luft in deinem Zuhause.

Das integrierte UV-Licht des Jya Fjord

Direkt einsatzbereit

Das Testgerät des Jya Fjord kommt sicher verpackt bei uns an und ist bereits vollständig montiert. Einfach Stromkabel anschließen und los geht’s. Über den verbauten Touchscreen kannst du alle wichtigen Einstellungen vornehmen. Optional ist jedoch auch eine Steuerung per App oder Sprachassistent möglich. Mehr dazu später.

Das Stromkabel ist rund 160 Zentimeter lang und dank vier Rollen an der Unterseite kannst du den Luftreiniger unkompliziert von einem Zimmer ins andere schieben.

Jya Fjord – Das Design

Das Design unterscheidet den Jya Fjord von anderen, gängigen Luftreinigern. So ist das Kunststoff-Gehäuse in einem dunklen Metallic-Look gehalten und hochwertig verarbeitet. Goldene Akzente um den Luftauslass und an den beiden Seiten runden das Design ab, sodass sich der Jya Fjord gut in die eigenen vier Wände integriert.

Der Jya Fjord im Einsatz

Auf beiden Seiten befinden sich Laschen, mit denen du die obere Hälfte des Luftreinigers ohne Werkzeug abnehmen kannst. Darunter kommt der Filter zum Vorschein und kann bei Bedarf getauscht werden. Bei dauerhaftem Einsatz ist dies rund ein bis zweimal im Jahr erforderlich.

Der Filter kann ohne Werkzeug getauscht werden

Steuerung per Touchscreen, App oder Sprachassistent

Es gibt gleich mehrere Möglichkeiten, den Jya Fjord zu steuern. Ohne Einrichtung lassen sich alle Einstellungen über den verbauten OLED-Touchscreen direkt am Gerät steuern. So kannst du auch ohne App den Reinigungsmodus einstellen oder die UV-Desinfektion ein- oder ausschalten.

Per App oder Touchscreen – beim Jya Fjord hast du die Wahl

Mit der Smartmi Link App kann man all diese Einstellungen auch vom Smartphone aus treffen. Ansonsten zeigt die App Diagramme zur Luftqualität in der Vergangenheit an. Auch die Verbindung mit dem Google Assistant oder Alexa ist möglich. Damit lässt sich der Luftreiniger auch per Sprache steuern und in Routinen integrieren.

Die Jya Fjord App (links) und die Integration in Apples Home App (rechts)

Eine Besonderheit ist die Integration in Apples HomeKit. Als iPhone-Nutzer konnte ich den HomeKit-Sticker an der Seite des Gerätes scannen und den Jya Fjord Luftreiniger direkt in der Apple Home App steuern. Hier stehen jedoch nur rudimentäre Einstellungs-Möglichkeiten zur Verfügung.

Stromverbrauch und Lautstärke

Die Lautstärke und der Stromverbrauch eines Luftreinigers variieren stark, je nachdem auf welcher Stufe er gerade läuft. Im normalen Einsatz ist der Jya Fjord kaum hörbar. Der Hersteller gibt eine Lautstärke von 18,8 Dezibel an. Ist die Luftqualität schlechter, dreht der Luftreiniger vorübergehend auf und wird entsprechend lauter. Möchtest du nicht gestört werden, kann man den Nachtmodus aktivieren, bei dem der Luftreiniger dauerhaft auf der niedrigsten Stufe läuft.

Im 24-Stunden-Betrieb haben wir einen durchschnittlichen Stromverbrauch von 8,2 Watt gemessen. Rechnet man mit einem Strompreis von 30 Cent die Kilowattstunde, entspricht dies rund 6 Cent am Tag oder 41 Cent die Woche. Im allerhöchsten Modus verbraucht der Luftreiniger gut 50 Watt – dieser wurde im Laufe des Tests jedoch nie benötigt.

Jya Fjord: Unser Fazit

Vom ersten Auspacken an konnte uns der Jya Fjord mit seinem edlen Design begeistern. Zudem ist der Luftreiniger direkt einsatzbereit und kann vollständig über den integrierten Touchscreen bedient werden. Die App ist funktional aufgebaut und ermöglicht eine Bedienung von überall. Zudem gibt es eine Integration mit Alexa, dem Google Assistant und sogar mit Apples Smart-Home App.

Mit einem Preis von 399 Euro ist der Jya Fjord kein Schnäppchen, aber auf jeden Fall sein Geld wert. Als Einführungsangebot gibt es zudem 40 Euro Rabatt für die ersten Käufer. Weitere Informationen zur Aktion und zum Gerät findest du auf der Website von Jya.

→ Zur Hersteller-Website