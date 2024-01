Kärcher hat einen grandiosen Saugroboter entwickelt – hier gibt’s ihn zum besten Preis

Du möchtest dir für den anstehenden Frühjahrsputz von einem Roboter helfen lassen? Dann solltest du dir unbedingt das aktuelle Angebot zum Kärcher RCV 5 anschauen. Denn der deutsche Reinigungs-Experte hat einen top Saugroboter hergestellt – und bei Amazon kommst du jetzt rund 190 Euro günstiger dran. Wir prüfen das Angebot!

Kärcher Saugroboter: Das hat der smarte Haushaltshelfer zu bieten

Mit dem smarten Reinigungsroboter RCV 5 von Kärcher holst du dir ein hochwertiges Gerät ins Haus. Er kann Hartböden und niederflorige Teppiche von Staub und losem Schmutz befreien – für Hartböden ist er zudem mit einer Wischfunktion ausgestattet. Praktisch ist dabei: Der integrierte Ultraschallsensor erkennt Teppichböden automatisch, woraufhin sich die Saugleistung erhöht. Schickst du den Saugroboter außerdem auf eine Reinigungsfahrt zum feuchten Wischen, lässt er Teppichböden aus, damit diese nicht nass werden.

Der Saugroboter von Kärcher orientiert sich dabei mithilfe eines LiDAR-Sensors in seiner Umgebung und erstellt eine Karte deines Wohnungs-Grundrisses. So lassen sich bestimmte Zonen definieren, in denen der Putzroboter saugen oder wischen soll – oder, die der RCV 5 auslassen soll. Über ein Dual-Laser-System samt Kamera erkennt der Saugroboter weiterhin selbst niedrige und kleine Hindernisse und umfährt diese. So sollen etwa auch Kabel oder Socken auf dem Boden erkannt werden, damit sich der RCV 5 nicht darin verfängt. Zusätzliche Sensorik sorgt dafür, dass der Reinigungsroboter keine Treppenstufen oder sonstige Kanten hinabfällt.

Nutzer, die bezüglich des Datenschutzes besorgt sind, können beruhigt sein. Denn der deutsche Hersteller Kärcher erfüllt alle in Deutschland geltenden rechtlichen Vorgaben. Zudem läuft der gesamte Datenverkehr zwischen Smartphone und Saugroboter über Cloudserver, die nur in Deutschland stehen. Weiterhin gibt es regelmäßig Updates, welche nicht nur die Funktionen des Saugroboters stetig verbessern, sondern auch eine kontinuierliche Sicherheit gewährleisten.

190 Euro Rabatt: So gut ist der Preis

Mit einem Preis von 390,45 Euro bei Amazon, ist der Saug- und Wischroboter von Kärcher 32 Prozent günstiger gegenüber dem UVP. Aber der Preis ist auch im historischen Verlauf und im Vergleich mit anderen Anbietern hervorragend. Denn bis auf einen Tag im vergangenen Jahr, an dem er 385 Euro kostete, schwankte der Preis zuletzt zwischen 399 und rund 550 Euro.