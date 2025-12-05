Die Preise für Gas und Strom steigen. Auch wenn es 2025 nicht ganz so deutlich war, wie die Jahre zuvor: Mit steigenden Preisen muss man weiterhin rechnen. Zwar zeigt diese Strom-Karte für 2026 eine kleine Entspannung bei den Strom-Preisen. Allerdings muss man selbst aktiv werden und den Versorger wechseln. Ansonsten steigt der Preis eher, als dass er sinkt.

Strom sparen? Das ist der Weg, um langfristig Geld zu sparen

Ein einfacher Trick ist, Stromfresser im Haushalt zu finden und diese zu eliminieren oder zumindest einzudämmen. Freilich kann nicht jeder einfach einen stromfressenden Kühlschrank durch einen, sparsamen und gleichzeitig teuren ersetzen. Und auch das Gerät immer wieder vom Strom zu nehmen, ist keine Option. Aber es gibt auch Stromfresser, die man nicht auf dem Schirm hat und von denen man gar nicht weiß, dass sie derart viel Strom verbrauchen. Sie zu finden, ist einfach und kann sich auf Dauer auszahlen.

Wer Strom und damit Geld sparen will, muss wissen, wo im Haushalt Stromfresser lauern. Strommessgeräte helfen dabei, sie aufzuspüren. Die Stiftung Warentest hat 15 solcher Geräte zwischen rund 10 und fast 200 Euro geprüft. Darunter neun klassische Modelle mit Display und sechs smarte Steckdosen mit Strommessfunktion. Das überraschende Fazit: Gute Strommessgeräte müssen nicht teuer sein. Das günstigste Gerät im Test kostet gerade einmal 13 Euro und liefert gute Messergebnisse.

So findest du Stromfresser

Für rund 13 Euro gibt es ein Energiekostenmessgerät von Revolt, das die Stiftung Warentest als „gut“ bewertet. Sowohl der Stromverbrauch als auch die Sicherheit sind sogar „sehr gut“. Zwar ist der Testsieger ein Strom-Messgerät (NZR Standby Energy-Monitor SEM 16+ USB) für knapp 200 Euro, der hinsichtlich der Messgenauigkeit noch ein Stück besser ist. Doch das Geld muss man mit der Abschaltung von Stromfressern erst einmal wieder reinholen. Eine Ausgabe von rund 13 Euro hingegen ist überschaubar und liefert ebenfalls einen Überblick über die Geräte zu Hause, die am Strom hängen.