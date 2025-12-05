Im Glossar als "Handy laden" · Zur Glossar-Übersicht →

Handy laden: Diese Gewohnheit ruiniert den Akku

Profilbild von Blasius Kawalkowski Blasius Kawalkowski
3 Minuten
Jeden Abend vor dem Schlafengehen schließen viele ihr Handy zum Laden an. Die Idee dahinter ist klar: Morgens ist der Akku wieder voll. Doch wirklich gut ist die Idee nicht. Wir erklären dir, warum du dein Smartphone besser nicht mehr über Nacht laden solltest.
Bildquelle: Blasius Kawalkowski
Die meisten Smartphones halten, selbst bei anspruchsvoller Nutzung, einen Tag durch. Zieht man das Handy morgens vom Ladekabel, ist der Akku bei 100 Prozent. Selbst wenn am Abend noch 50 Prozent übrig sind, schließen die meisten ihr Handy zum Laden ans Ladegerät. Die Logik dahinter ist klar: Am nächsten Tag hat man statt eines Handys mit womöglich nur 40 Prozent Ladung ein Smartphone mit vollem Akku. Dabei ist das Laden über Nacht überhaupt nicht gut.

Das passiert beim Laden mit deinem Smartphone

Eigentlich ist der Akku deines Smartphones nach etwa einer bis zwei Stunden voll. Damit es den Rest der Nacht nicht immer weiter am Strom hängt, haben sich Hersteller etwas einfallen lassen. Eine Automatik, die den Strom kappt, wenn der Akku zu 100 Prozent voll ist. Problem gelöst? Nicht ganz. Denn der Strom fließt wieder, wenn der Akku des Geräts auf 99 Prozent fällt. Danach wird die Batterie erneut auf 100 Prozent geladen. Schließlich willst du ein Handy mit vollem Akku vom Ladekabel nehmen. Dieser Auf- und Entladeprozess läuft in der Nacht regelmäßig ab. Auf Dauer kann das den Akku schädigen.

Das Problem dabei: Die permanente Aufladung verursacht Wärme. Und die ist schlecht für den Akku deines Smartphones. Aus diesem Grund sollte man sein Smartphone auch nicht im Sommer über einen längeren Zeitraum im Auto liegen lassen. Doch das ist ein anderes Thema.

Top 10 Tipps: So hält dein Smartphone länger durch

Um den Handy-Akku zu schonen, empfiehlt es sich deshalb, das Smartphone vom Ladekabel zu nehmen, sobald dieses aufgeladen ist. In der Nacht dürfte das für die meisten ein Problem sein, möchte man sich keinen Wecker stellen. Deshalb: besser tagsüber laden. Damit hält der Akku nicht nur auf Dauer länger. Er hat auch noch nach zwei Jahren eine gute Akkulaufzeit.

Handy laden in der Nacht: Stromkosten steigen

Lädst du dein Smartphone jede Nacht, hängt das Gerät zusammengerechnet rund vier Monate des Jahres an der Steckdose. Vorausgesetzt, du schläfst acht Stunden. Zwar betragen die Kosten fürs Handyaufladen pro Jahr nur wenige Euro. Nimmst du das Gerät vom Kabel, kannst du aber trotzdem sparen. Und meist gibt es nicht nur ein Handy im Haushalt. Darüber hinaus solltest du, wenn du Stromkosten sparen willst, das Ladegerät nach dem Aufladen des Handys aus der Steckdose ziehen. Denn auch wenn es kein Smartphone laden muss, verbraucht es Strom.

Der Akku ist im Smartphone heut meist fest verbaut
Die größten Akku-Mythen und wie du deinen Handy-Akku richtig lädst

Mitreden

47 KOMMENTARE

  1. Nutzerbild Josef

    Die einfachste Lösung ist wohl das Handy vor dem schlafen gehen auszuschalten (ja, das kann man) und dann an das Ladegerät hängen. Dann wird auf 100% geladen und dann der ladevorgang abgeschaltet.

    Antwort
    • Nutzerbild Seb

      Das Problem bei der Aussage „über Nacht ausschalten“ ist nur, dass das bei den meisten Marken/Modellen überhaupt nicht funktioniert, denn ja man kann das Handy ausschalten, aber du blad man es an den Strom hängt fährt es automatisch hoch und nein, das kann nicht in den Einstellungen deaktiviert werden.

      Antwort
  2. Nutzerbild Agil Akku

    Bla…ich lade meinen Akku wie ich will!

    Antwort
  3. Nutzerbild Ray

    @Agil Akku:Wenn du dein Geld 🤑 zum Fenster rausschmeißen kannst, dann mach es doch! Kleiner Egozentrischer Nerd 🤓. Ich lasse meinen Accu bis 20% entladen und dann bekommt er neuen Saft.

    Antwort
  4. Nutzerbild Stefan

    Nachts Dauer-Laden ist wirklich suboptimal, aber die Erklärung ist teilweise falsch. Denn dabei wird der Akku nicht nennenswert warm und selbst wenn, wäre das nicht das Hauptproblem. Es geht darum, dass volle und leere Lithium Akkus schneller zerfallen, als halbvolle. Und das mit dem Stromsparen soll wohl ein Witz sein. Wenn der Akku voll ist, geht das Ladegerät in den Bereitschafts-Modus und der darf laut Gesetz maximal 0,3 Watt aufnehmen.

    Antwort
  5. Nutzerbild Fanian

    Handy herunterfahren?

    Antwort
  6. Nutzerbild Thomas

    Ich schalte mein Smartphone (nicht Händy, wer hat das den noch?) jede Nacht vor dem schlafengehen aus. Ich habe einen Radio der mich weckt. ich lade mein Smartphone am Abend beim TV schauen oder morgens beim aufstehen im noch ausgeschalteten Zustand dann wird es schneller geladen. bis ca 80% das reicht.

    Antwort
    • Nutzerbild Fenris

      Das ist sehr schlau. Du nutzt nur 80% deines Akku, denn würdest du es jahrelang zu 100% laden und nutzen, könnte es sein das es irgendwann nur noch 80% hat. *lol*

      Antwort
      • Nutzerbild Macht Blau

        Auf NiCd oder NiMH mag das zutreffen. Was ist aber in den aktuellen Modellen verbaut? Richtig…

        Antwort
        • Nutzerbild Gabriele Schlüter

          Ich bin 74 Jahre und suche immer noch Verwandte mit dem Namen Blau.

          Antwort
    • Nutzerbild Samsdas

      Meins schaltet sich auch aus, brauche kein Standby beim Schlafen.
      Stellst du den Wecker im Smartphone, schaltet sich das selbst ein und weckt dich.

      Antwort
  7. Nutzerbild Frieda

    Eine viel einfachere Lösung ist, das Smartphone auszuschalten, bevor man es ans Ladekabel steckt.

    Antwort
  8. Nutzerbild Flawes

    Schon mal was von Zeitschaltuhr gehöhrt? Zwei Stunden vorm Wach werden einschalten lassen und das Handy ist voll!

    Antwort
  9. Nutzerbild Absurdum

    Sind wir wirklich so weit gekommen dass wir für unser Handy da sein müssen um es zu betüddeln? Früher gab es Handys mit austauschbaren Akkus, da konnte man die ausgelutschten einfach durch frische ersetzen. Damals waren die Handys auch noch zum Großteil aus Kunststoff und unverwüstlich, heute ringsherum aus Glas das bei einem falschen Blick Risse bekommt… Warum lassen wir das als Verbraucher zu? Das Smartphone sollte für uns da sein, nicht andersrum!

    Antwort
    • Nutzerbild Noize

      Schöne Antwort 🙂

      Antwort
    • Nutzerbild Samsdas

      Bei Gigaset kann man den Acku auch noch heute tauschen, bei anderen Herstellern wie Fairphone auch.
      Der Acku sollte am besten nur bis 99% laden, verlängert die Lebensdauer erheblich, Gigaset bietet dies Serienmäßig an, bei anderen Herstellern habe ich das noch nicht gesehen, kennt jemand welche die das tun, gern bescheid sagen.
      Leider haben die nur 60Hz LCD Pannels, was nicht schlecht sein muss, bei meinem redmi9pro auch so, wäre dem anders würde ich Gigaset kaufen.

      Antwort
  10. Nutzerbild KaKu

    Mit Chargie lässt sich das Problem lösen. Ich kann über Nacht auf 80-90% laden (oder weniger, kann man sich aussuchen), das Smartphone darf sich ein paar Prozent (auch einstellbar) entladen, bevor es wieder Strom bekommt und wenn man doch mal mehr braucht, gibt es auch eine „top up“-Funktion, bei der zu einer gewählten Zeit noch weiter hoch auf einen gewählten Prozentsatz geladen wird.
    Soll keine Werbung sein, aber bisher gibt es sowas wohl sonst nur mit Root.

    Antwort
  11. Nutzerbild Martin Nitzsche

    Ich lade abends mein Smartphone auf 90 Prozent, da das anstrengende die letzten 10 Prozent sind , so schützen ich das Akku

    Antwort
  12. Nutzerbild Manfred Schuermann

    Smartphones mit einem zeitgemäßen Control-Chip (spätestens ab 2016) kann man getrost über Nacht laden. Sie bewegen sich in einem Ladefester zwischen ~5 und ~85-90 Prozent, dessen oberer Bereich dann als 100% angezeigt wird.
    Jedoch unter 80% wird bei einem langzeitigen kontinuierlichen Ladevorgang der Ladevorgang nicht wieder ausgelöst… – es sei denn, man unterbricht die Verbindung zu Ladegerät und stellt wie sofort wieder her.
    Grund:
    Weil eben viele Leute über Nacht laden und im Hintergrund Programme laufen haben, die ständige bestimmte Abfragen starten. Das hat ja die modernen Controller erst notwendig, weil sehr nützlich gemacht.
    In der EU kommt übrigens zur Zeit der Gedanke an die Notwendigkeit auf, nur noch Smartphones mit leicht wechselbaren Akkus zu dulden.
    Mit freundlichen Grüßen

    Antwort
  13. Nutzerbild Hanghuhn

    Ich hab einfach am Bett ein Ladegerät mit 700mah Ladestrom. Damit braucht mein ausgeschalteten Smartphone ca 6 Stunden bis es wieder voll ist.
    Mein Akku ist 4 Jahre alt und hält immer noch den ganzen Tag.

    Antwort
  14. Nutzerbild The dude

    Ich nutze mit meinem Pixel 4a 5G wie KaKu auch Chargie https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ble.chargie damit hat man volle Kontrolle über den Ladevorgang, man benötigt jedoch eine spezielle Hardware http://www.chargie.org die sich über Bluetooth mit dem Handy koppelt.
    Ich gehe davon aus dass man damit echt was für die Umwelt tut indem der Smartphoneakku einfach länger hält 🙂
    Ich lade normalerweise bis maximal 90%, das reicht mir selbst locker durch den Tag.
    mit der top up Funktion kann man auch die restlichen 10% noch morgens um 6 Uhr kurz rein pumpen.

    Antwort
  15. Nutzerbild Florian

    Ich habe eine Zeitschaltuhr die gibt es billig im Aldi nach 1 bis 2 Std ist der Strom gekappt

    Antwort
    • Nutzerbild HeLuTan

      Genau das hätte ich auch vorschlagen wollen. Eine (elektronische) Zeitschaltuhr ist die (einfachste) Lösung!
      Vor allem wenn das Smartphone die Restladezeit anzeigt, kann man das Ganze optimal einsetzen.

      Antwort
  16. Nutzerbild Mac

    Schwachsinn! Ich lade mein Smartphone immer über Nacht und def Akku hat nke Probleme gemacht. Ich nutze mein Smartphone auch länger als es Garantie hat, meistens 4-5 Jahre und hatte noch nie einen schlechten Akku. Das ist hier wieder so eine dumme Bauernweisheit!
    Viel schlimmer ist, wenn der Akku permanent unter 30% entladen wird oder gar das Smartphone genutzt wird bis es sich abschaltet. Was LiPo Akkus nämlich gar nicht leiden können ist Tiefentladung.

    Antwort
  17. Nutzerbild Norbert Vonhof

    Ich lade meine Smartphones schon immer über Nacht seit meinem ersten Smartphone HTC HD etwa 2010. Die Akkus haben immer über 3 Jahre und auch mehr gehalten mit keinem merklich Kapazitätsverlust. Und wenn es nachts nachläd, dann ist das mit ganz geringem Strom, so dass der Akku nicht warm wird. Ich werde das weiter so machen.

    Antwort
  18. Nutzerbild Hirsch71

    Beste Erfahrungen mit Aufladung bis 80%, sobald 30% Restkapazität oder manchmal weniger erreicht sind… Das geht bis 80% ruckzuck u. die übrigen 20% würden vergleichsweise ewig dauern, aber wenig mehr Laufzeit bringen…so hat mein Akku nach 15 Monaten noch 93% seiner Kapazität lt. AccuBattery für Android… Bin zufrieden bei einem 4.000er Akku im Motorola One Zoom noch immer bei intensiver Nutzung locker einen guten Tag oder mehr hinzukommen… Grüße!

    Antwort
  19. Nutzerbild Marius

    Das ist einfach nur falsch!

    Antwort
  20. Nutzerbild Tobias R

    Lustige Runde hier😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

    Antwort
  21. Nutzerbild Volk Ommen-Egal

    Tagsüber laden? Also dann wenn es am häufigsten benutzt wird? Muss ich dann vor, während oder nach dem Klingeln, Telefonieren, Nachrichten schreiben, spielen etc. vom Ladegerät trennen? Dann wird der Akku nie geladen. Nachts ist doof wie beschrieben, und tagsüber kann auch nur in Intervallen geladen werden. Ich empfehle das Telefon zu klonen. 2 gleiche Geräte, deren Daten ständig synchronisiert werden. 1 wird geladen während das andere genutzt wird. Ist zwar etwas teurer, aber wer Akkuladestrategien als größtes Problem hat, fällt das nicht auf. Nach 2 Jahren Akku laden ist der USB-Port sowieso dahingeschieden und das Telefon total veraltet… Aber der Akku.. fliegt Topfit(!) mitsamt der Hardware in den Schrott. Super Tipp! Danke!

    Antwort
    • Nutzerbild Noize

      😂😂😂👌

      Antwort
  22. Nutzerbild Frank schuster

    Meine Smartphones verwende ich im Durchschnitt 4 Jahre. Seit 1997, wo ich mein 1. Motorola Handy hatte bis heute wo ich ein LG g7 besitze, hab ich immer über nacht geladen. Immer. Und nie musste ich nen Akku wechseln oder dass das Handy schaden genommen hat. Also von dieser Webseite habe ich mehr kernkompetenz erwartet. Weil Wärme erzeuge ich mehr über den Tag hinweg. Oder wenn das Phone im Sommer auf dem Tisch liegt in der Sonne. Aber selbst da kein Schaden.

    Antwort
    • Nutzerbild Samsdas

      Das LG q7 hätte ich auch, lädt mit 18 Watt Recht flink und verbraucht auch wenig Strom, da der Prozessor zu den mickrigsten gehört, Brauch dein q7 länger als ca 90min. zum volladen ist der ziemlich down.
      LG ist nicht umsonst ausgestiegen, was schade ist denn die Auflösung des Display wahr top und es wahr knuffig handlich und der Klinkenanschluss gehörte zu den besten, bei Audioqualität.

      Antwort
  23. Nutzerbild Jogisjunge

    Mein Sony lade ich in der Nacht mit der Batteriepflege Einstellung. Da richtet sich die ladung nach meinem Wecker wann es zu 100% voll sein soll. Das Sony hab ich jetzt über 2 Jahre und der Akku hält genau wie am ersten Tag…

    Antwort
  24. Nutzerbild Bobo

    Die Grammatik und Logic der Sätze von manchen hier ist ja herrlich! 😂

    Antwort
  25. Nutzerbild Der Coole Kappa

    Alter. Wie viele Kommentare und was für Diskussionen hier 😂😂😂

    Antwort
  26. Nutzerbild _______

    Schon mal was von smartcharge gehört?
    Das händy lädt Etappen weise um den Akku zu schonen.

    Antwort
  27. Nutzerbild Thomas

    Richtig wäre es,das Smartphone nutzen bis der Akku komplett leer ist. Somit hält das Akku bis zu acht Jahre.

    Antwort
  28. Nutzerbild Jörg

    Ich verstehe das nicht. Bei mir halten die Akkus zwischen 6-8 Tage mit einer Akkuladung. Allerdings hatte das alte Smartphone 5000 mA. Das neue Smartphone hat sogar 8000 mA. Damit macht daddeln, Videos schauen usw erheblich mehr Spaß. Ich entlade die Akkus bis 10 %. Dann lade ich bis 100% auf. Aber genau. Dann ziehe ich den Stecker. Wichtig ist; alles unnötige deaktivieren. MfG Jörg

    Antwort
  29. Nutzerbild Pingu

    @Thomas
    Komplett leer ist Tiefentladung. Damit zeigt dir ein Lithium Ionen Akku sehr bald wo der Hammer hängt.
    Viele verwechseln dann das Verhalten, wenn der Akku hinüber ist, mit einem Memory Effekt, den es bei diesem Akkutyp nicht gibt.
    Großes Kino

    Antwort
  30. Nutzerbild O.D.

    Naja bei Sony gibt es ein Akku Management. Das heißt wenn ich das Smartphone abends an das Ladekabel anschließe wird das so geladen das es morgens wenn der Wecker klingelt bei 100% ist. Kann man auch ausmachen wenn man das nicht will🤷

    Antwort
  31. Nutzerbild Jen

    Habe ich die ganze Zeit gemacht. Jetzt hat sich bei meinem Samsunggerät das Akku aufgeblasen (der hintere Deckel platzt fast schon) und das Handy stürzt mehrmals am Tag ab. Ich mache es nie wieder!!!

    Antwort
  32. Nutzerbild Phillip

    Habe ein Xiaomi Mi 10T Pro 5G
    Das Ladegerät hat etwa 20 bis 35W und Handy ist in ca 30 minuten bei anfangs 20% Voll, ich brauch nicht über nacht laden und Handy hält trotz sehr hoher Leistung und intensiver Nutzung über 2 Tage durch.

    Ich kann mich nich beschweren, aber über nacht Laden ist sehr gefährlich. Akku führt immer wieder ladeprozesse aus, was die lebensdauer verkürzt (99-100-99-100-usw). Hat erhöhte Temps und kann dadurch auch mal zum Brand kommen (Hallo Galaxy nutzer 🙂 )

    Antwort
  33. Nutzerbild Robert

    Bei Oneplus gibt’s eine Funktion, die die Ladeleistung beim „Übernachtladen“ so anpasst, dass der Akku bis zur eingestellten Zeit zu 100 Prozent geladen ist.

    Antwort
  34. Nutzerbild LANA

    Also liebe Leute,Ich habe noch ein SAMSUNG GALAXY S 3!!
    OHNE LTE.Mein Handyakku wird über ein Ladegerät
    für den Akku geladen.Wenn der Akku seinen Stand bei 15%
    hat wird wieder geladen und der „Tauschakku“
    kommt dann ins Handy.So einfach.

    Antwort
  35. Nutzerbild Josef

    Hier ist wohl alles gesagt oder

    Antwort
  36. Nutzerbild Regine

    Ich habe mir beim Kauf meines Samsung A53 die Ladezeit auf 85% einstellen lassen und lasse es nie unter 30% laufen.Bin mit meiner Akkuleistung voll zufrieden.

    Antwort
  37. Nutzerbild FRANK Wagner

    ich habe ein Xiaomi Mit 120W Ladeteil .Ich trinke früh 2 Kaffee dann ist es voll. Es ist eine Schande day Handys die das 2 bis 3 fache kosten dazu 3 bis 6 Stunden kosten aber auf China schimpfen.

    Antwort

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

