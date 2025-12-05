Handy laden: Diese Gewohnheit ruiniert den Akku

Die meisten Smartphones halten, selbst bei anspruchsvoller Nutzung, einen Tag durch. Zieht man das Handy morgens vom Ladekabel, ist der Akku bei 100 Prozent. Selbst wenn am Abend noch 50 Prozent übrig sind, schließen die meisten ihr Handy zum Laden ans Ladegerät. Die Logik dahinter ist klar: Am nächsten Tag hat man statt eines Handys mit womöglich nur 40 Prozent Ladung ein Smartphone mit vollem Akku. Dabei ist das Laden über Nacht überhaupt nicht gut.
Das passiert beim Laden mit deinem Smartphone
Eigentlich ist der Akku deines Smartphones nach etwa einer bis zwei Stunden voll. Damit es den Rest der Nacht nicht immer weiter am Strom hängt, haben sich Hersteller etwas einfallen lassen. Eine Automatik, die den Strom kappt, wenn der Akku zu 100 Prozent voll ist. Problem gelöst? Nicht ganz. Denn der Strom fließt wieder, wenn der Akku des Geräts auf 99 Prozent fällt. Danach wird die Batterie erneut auf 100 Prozent geladen. Schließlich willst du ein Handy mit vollem Akku vom Ladekabel nehmen. Dieser Auf- und Entladeprozess läuft in der Nacht regelmäßig ab. Auf Dauer kann das den Akku schädigen.
Das Problem dabei: Die permanente Aufladung verursacht Wärme. Und die ist schlecht für den Akku deines Smartphones. Aus diesem Grund sollte man sein Smartphone auch nicht im Sommer über einen längeren Zeitraum im Auto liegen lassen. Doch das ist ein anderes Thema.
→ Top 10 Tipps: So hält dein Smartphone länger durch
Um den Handy-Akku zu schonen, empfiehlt es sich deshalb, das Smartphone vom Ladekabel zu nehmen, sobald dieses aufgeladen ist. In der Nacht dürfte das für die meisten ein Problem sein, möchte man sich keinen Wecker stellen. Deshalb: besser tagsüber laden. Damit hält der Akku nicht nur auf Dauer länger. Er hat auch noch nach zwei Jahren eine gute Akkulaufzeit.
Handy laden in der Nacht: Stromkosten steigen
Lädst du dein Smartphone jede Nacht, hängt das Gerät zusammengerechnet rund vier Monate des Jahres an der Steckdose. Vorausgesetzt, du schläfst acht Stunden. Zwar betragen die Kosten fürs Handyaufladen pro Jahr nur wenige Euro. Nimmst du das Gerät vom Kabel, kannst du aber trotzdem sparen. Und meist gibt es nicht nur ein Handy im Haushalt. Darüber hinaus solltest du, wenn du Stromkosten sparen willst, das Ladegerät nach dem Aufladen des Handys aus der Steckdose ziehen. Denn auch wenn es kein Smartphone laden muss, verbraucht es Strom.
Mitreden
Die einfachste Lösung ist wohl das Handy vor dem schlafen gehen auszuschalten (ja, das kann man) und dann an das Ladegerät hängen. Dann wird auf 100% geladen und dann der ladevorgang abgeschaltet.
Das Problem bei der Aussage „über Nacht ausschalten“ ist nur, dass das bei den meisten Marken/Modellen überhaupt nicht funktioniert, denn ja man kann das Handy ausschalten, aber du blad man es an den Strom hängt fährt es automatisch hoch und nein, das kann nicht in den Einstellungen deaktiviert werden.
Bla…ich lade meinen Akku wie ich will!
@Agil Akku:Wenn du dein Geld 🤑 zum Fenster rausschmeißen kannst, dann mach es doch! Kleiner Egozentrischer Nerd 🤓. Ich lasse meinen Accu bis 20% entladen und dann bekommt er neuen Saft.
Nachts Dauer-Laden ist wirklich suboptimal, aber die Erklärung ist teilweise falsch. Denn dabei wird der Akku nicht nennenswert warm und selbst wenn, wäre das nicht das Hauptproblem. Es geht darum, dass volle und leere Lithium Akkus schneller zerfallen, als halbvolle. Und das mit dem Stromsparen soll wohl ein Witz sein. Wenn der Akku voll ist, geht das Ladegerät in den Bereitschafts-Modus und der darf laut Gesetz maximal 0,3 Watt aufnehmen.
Handy herunterfahren?
Ich schalte mein Smartphone (nicht Händy, wer hat das den noch?) jede Nacht vor dem schlafengehen aus. Ich habe einen Radio der mich weckt. ich lade mein Smartphone am Abend beim TV schauen oder morgens beim aufstehen im noch ausgeschalteten Zustand dann wird es schneller geladen. bis ca 80% das reicht.
Das ist sehr schlau. Du nutzt nur 80% deines Akku, denn würdest du es jahrelang zu 100% laden und nutzen, könnte es sein das es irgendwann nur noch 80% hat. *lol*
Auf NiCd oder NiMH mag das zutreffen. Was ist aber in den aktuellen Modellen verbaut? Richtig…
Ich bin 74 Jahre und suche immer noch Verwandte mit dem Namen Blau.
Meins schaltet sich auch aus, brauche kein Standby beim Schlafen.
Stellst du den Wecker im Smartphone, schaltet sich das selbst ein und weckt dich.
Eine viel einfachere Lösung ist, das Smartphone auszuschalten, bevor man es ans Ladekabel steckt.
Schon mal was von Zeitschaltuhr gehöhrt? Zwei Stunden vorm Wach werden einschalten lassen und das Handy ist voll!
Sind wir wirklich so weit gekommen dass wir für unser Handy da sein müssen um es zu betüddeln? Früher gab es Handys mit austauschbaren Akkus, da konnte man die ausgelutschten einfach durch frische ersetzen. Damals waren die Handys auch noch zum Großteil aus Kunststoff und unverwüstlich, heute ringsherum aus Glas das bei einem falschen Blick Risse bekommt… Warum lassen wir das als Verbraucher zu? Das Smartphone sollte für uns da sein, nicht andersrum!
Schöne Antwort 🙂
Bei Gigaset kann man den Acku auch noch heute tauschen, bei anderen Herstellern wie Fairphone auch.
Der Acku sollte am besten nur bis 99% laden, verlängert die Lebensdauer erheblich, Gigaset bietet dies Serienmäßig an, bei anderen Herstellern habe ich das noch nicht gesehen, kennt jemand welche die das tun, gern bescheid sagen.
Leider haben die nur 60Hz LCD Pannels, was nicht schlecht sein muss, bei meinem redmi9pro auch so, wäre dem anders würde ich Gigaset kaufen.
Mit Chargie lässt sich das Problem lösen. Ich kann über Nacht auf 80-90% laden (oder weniger, kann man sich aussuchen), das Smartphone darf sich ein paar Prozent (auch einstellbar) entladen, bevor es wieder Strom bekommt und wenn man doch mal mehr braucht, gibt es auch eine „top up“-Funktion, bei der zu einer gewählten Zeit noch weiter hoch auf einen gewählten Prozentsatz geladen wird.
Soll keine Werbung sein, aber bisher gibt es sowas wohl sonst nur mit Root.
Ich lade abends mein Smartphone auf 90 Prozent, da das anstrengende die letzten 10 Prozent sind , so schützen ich das Akku
Smartphones mit einem zeitgemäßen Control-Chip (spätestens ab 2016) kann man getrost über Nacht laden. Sie bewegen sich in einem Ladefester zwischen ~5 und ~85-90 Prozent, dessen oberer Bereich dann als 100% angezeigt wird.
Jedoch unter 80% wird bei einem langzeitigen kontinuierlichen Ladevorgang der Ladevorgang nicht wieder ausgelöst… – es sei denn, man unterbricht die Verbindung zu Ladegerät und stellt wie sofort wieder her.
Grund:
Weil eben viele Leute über Nacht laden und im Hintergrund Programme laufen haben, die ständige bestimmte Abfragen starten. Das hat ja die modernen Controller erst notwendig, weil sehr nützlich gemacht.
In der EU kommt übrigens zur Zeit der Gedanke an die Notwendigkeit auf, nur noch Smartphones mit leicht wechselbaren Akkus zu dulden.
Mit freundlichen Grüßen
Ich hab einfach am Bett ein Ladegerät mit 700mah Ladestrom. Damit braucht mein ausgeschalteten Smartphone ca 6 Stunden bis es wieder voll ist.
Mein Akku ist 4 Jahre alt und hält immer noch den ganzen Tag.
Ich nutze mit meinem Pixel 4a 5G wie KaKu auch Chargie https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ble.chargie damit hat man volle Kontrolle über den Ladevorgang, man benötigt jedoch eine spezielle Hardware http://www.chargie.org die sich über Bluetooth mit dem Handy koppelt.
Ich gehe davon aus dass man damit echt was für die Umwelt tut indem der Smartphoneakku einfach länger hält 🙂
Ich lade normalerweise bis maximal 90%, das reicht mir selbst locker durch den Tag.
mit der top up Funktion kann man auch die restlichen 10% noch morgens um 6 Uhr kurz rein pumpen.
Ich habe eine Zeitschaltuhr die gibt es billig im Aldi nach 1 bis 2 Std ist der Strom gekappt
Genau das hätte ich auch vorschlagen wollen. Eine (elektronische) Zeitschaltuhr ist die (einfachste) Lösung!
Vor allem wenn das Smartphone die Restladezeit anzeigt, kann man das Ganze optimal einsetzen.
Schwachsinn! Ich lade mein Smartphone immer über Nacht und def Akku hat nke Probleme gemacht. Ich nutze mein Smartphone auch länger als es Garantie hat, meistens 4-5 Jahre und hatte noch nie einen schlechten Akku. Das ist hier wieder so eine dumme Bauernweisheit!
Viel schlimmer ist, wenn der Akku permanent unter 30% entladen wird oder gar das Smartphone genutzt wird bis es sich abschaltet. Was LiPo Akkus nämlich gar nicht leiden können ist Tiefentladung.
Ich lade meine Smartphones schon immer über Nacht seit meinem ersten Smartphone HTC HD etwa 2010. Die Akkus haben immer über 3 Jahre und auch mehr gehalten mit keinem merklich Kapazitätsverlust. Und wenn es nachts nachläd, dann ist das mit ganz geringem Strom, so dass der Akku nicht warm wird. Ich werde das weiter so machen.
Beste Erfahrungen mit Aufladung bis 80%, sobald 30% Restkapazität oder manchmal weniger erreicht sind… Das geht bis 80% ruckzuck u. die übrigen 20% würden vergleichsweise ewig dauern, aber wenig mehr Laufzeit bringen…so hat mein Akku nach 15 Monaten noch 93% seiner Kapazität lt. AccuBattery für Android… Bin zufrieden bei einem 4.000er Akku im Motorola One Zoom noch immer bei intensiver Nutzung locker einen guten Tag oder mehr hinzukommen… Grüße!
Das ist einfach nur falsch!
Lustige Runde hier😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Tagsüber laden? Also dann wenn es am häufigsten benutzt wird? Muss ich dann vor, während oder nach dem Klingeln, Telefonieren, Nachrichten schreiben, spielen etc. vom Ladegerät trennen? Dann wird der Akku nie geladen. Nachts ist doof wie beschrieben, und tagsüber kann auch nur in Intervallen geladen werden. Ich empfehle das Telefon zu klonen. 2 gleiche Geräte, deren Daten ständig synchronisiert werden. 1 wird geladen während das andere genutzt wird. Ist zwar etwas teurer, aber wer Akkuladestrategien als größtes Problem hat, fällt das nicht auf. Nach 2 Jahren Akku laden ist der USB-Port sowieso dahingeschieden und das Telefon total veraltet… Aber der Akku.. fliegt Topfit(!) mitsamt der Hardware in den Schrott. Super Tipp! Danke!
😂😂😂👌
Meine Smartphones verwende ich im Durchschnitt 4 Jahre. Seit 1997, wo ich mein 1. Motorola Handy hatte bis heute wo ich ein LG g7 besitze, hab ich immer über nacht geladen. Immer. Und nie musste ich nen Akku wechseln oder dass das Handy schaden genommen hat. Also von dieser Webseite habe ich mehr kernkompetenz erwartet. Weil Wärme erzeuge ich mehr über den Tag hinweg. Oder wenn das Phone im Sommer auf dem Tisch liegt in der Sonne. Aber selbst da kein Schaden.
Das LG q7 hätte ich auch, lädt mit 18 Watt Recht flink und verbraucht auch wenig Strom, da der Prozessor zu den mickrigsten gehört, Brauch dein q7 länger als ca 90min. zum volladen ist der ziemlich down.
LG ist nicht umsonst ausgestiegen, was schade ist denn die Auflösung des Display wahr top und es wahr knuffig handlich und der Klinkenanschluss gehörte zu den besten, bei Audioqualität.
Mein Sony lade ich in der Nacht mit der Batteriepflege Einstellung. Da richtet sich die ladung nach meinem Wecker wann es zu 100% voll sein soll. Das Sony hab ich jetzt über 2 Jahre und der Akku hält genau wie am ersten Tag…
Die Grammatik und Logic der Sätze von manchen hier ist ja herrlich! 😂
Alter. Wie viele Kommentare und was für Diskussionen hier 😂😂😂
Schon mal was von smartcharge gehört?
Das händy lädt Etappen weise um den Akku zu schonen.
Richtig wäre es,das Smartphone nutzen bis der Akku komplett leer ist. Somit hält das Akku bis zu acht Jahre.
Ich verstehe das nicht. Bei mir halten die Akkus zwischen 6-8 Tage mit einer Akkuladung. Allerdings hatte das alte Smartphone 5000 mA. Das neue Smartphone hat sogar 8000 mA. Damit macht daddeln, Videos schauen usw erheblich mehr Spaß. Ich entlade die Akkus bis 10 %. Dann lade ich bis 100% auf. Aber genau. Dann ziehe ich den Stecker. Wichtig ist; alles unnötige deaktivieren. MfG Jörg
@Thomas
Komplett leer ist Tiefentladung. Damit zeigt dir ein Lithium Ionen Akku sehr bald wo der Hammer hängt.
Viele verwechseln dann das Verhalten, wenn der Akku hinüber ist, mit einem Memory Effekt, den es bei diesem Akkutyp nicht gibt.
Großes Kino
Naja bei Sony gibt es ein Akku Management. Das heißt wenn ich das Smartphone abends an das Ladekabel anschließe wird das so geladen das es morgens wenn der Wecker klingelt bei 100% ist. Kann man auch ausmachen wenn man das nicht will🤷
Habe ich die ganze Zeit gemacht. Jetzt hat sich bei meinem Samsunggerät das Akku aufgeblasen (der hintere Deckel platzt fast schon) und das Handy stürzt mehrmals am Tag ab. Ich mache es nie wieder!!!
Habe ein Xiaomi Mi 10T Pro 5G
Das Ladegerät hat etwa 20 bis 35W und Handy ist in ca 30 minuten bei anfangs 20% Voll, ich brauch nicht über nacht laden und Handy hält trotz sehr hoher Leistung und intensiver Nutzung über 2 Tage durch.
Ich kann mich nich beschweren, aber über nacht Laden ist sehr gefährlich. Akku führt immer wieder ladeprozesse aus, was die lebensdauer verkürzt (99-100-99-100-usw). Hat erhöhte Temps und kann dadurch auch mal zum Brand kommen (Hallo Galaxy nutzer 🙂 )
Bei Oneplus gibt’s eine Funktion, die die Ladeleistung beim „Übernachtladen“ so anpasst, dass der Akku bis zur eingestellten Zeit zu 100 Prozent geladen ist.
Also liebe Leute,Ich habe noch ein SAMSUNG GALAXY S 3!!
OHNE LTE.Mein Handyakku wird über ein Ladegerät
für den Akku geladen.Wenn der Akku seinen Stand bei 15%
hat wird wieder geladen und der „Tauschakku“
kommt dann ins Handy.So einfach.
Hier ist wohl alles gesagt oder
Ich habe mir beim Kauf meines Samsung A53 die Ladezeit auf 85% einstellen lassen und lasse es nie unter 30% laufen.Bin mit meiner Akkuleistung voll zufrieden.
ich habe ein Xiaomi Mit 120W Ladeteil .Ich trinke früh 2 Kaffee dann ist es voll. Es ist eine Schande day Handys die das 2 bis 3 fache kosten dazu 3 bis 6 Stunden kosten aber auf China schimpfen.