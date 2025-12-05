Handy laden: Diese Gewohnheit ruiniert den Akku

Die meisten Smartphones halten, selbst bei anspruchsvoller Nutzung, einen Tag durch. Zieht man das Handy morgens vom Ladekabel, ist der Akku bei 100 Prozent. Selbst wenn am Abend noch 50 Prozent übrig sind, schließen die meisten ihr Handy zum Laden ans Ladegerät. Die Logik dahinter ist klar: Am nächsten Tag hat man statt eines Handys mit womöglich nur 40 Prozent Ladung ein Smartphone mit vollem Akku. Dabei ist das Laden über Nacht überhaupt nicht gut.

Das passiert beim Laden mit deinem Smartphone

Eigentlich ist der Akku deines Smartphones nach etwa einer bis zwei Stunden voll. Damit es den Rest der Nacht nicht immer weiter am Strom hängt, haben sich Hersteller etwas einfallen lassen. Eine Automatik, die den Strom kappt, wenn der Akku zu 100 Prozent voll ist. Problem gelöst? Nicht ganz. Denn der Strom fließt wieder, wenn der Akku des Geräts auf 99 Prozent fällt. Danach wird die Batterie erneut auf 100 Prozent geladen. Schließlich willst du ein Handy mit vollem Akku vom Ladekabel nehmen. Dieser Auf- und Entladeprozess läuft in der Nacht regelmäßig ab. Auf Dauer kann das den Akku schädigen.

Das Problem dabei: Die permanente Aufladung verursacht Wärme. Und die ist schlecht für den Akku deines Smartphones. Aus diesem Grund sollte man sein Smartphone auch nicht im Sommer über einen längeren Zeitraum im Auto liegen lassen. Doch das ist ein anderes Thema.

Um den Handy-Akku zu schonen, empfiehlt es sich deshalb, das Smartphone vom Ladekabel zu nehmen, sobald dieses aufgeladen ist. In der Nacht dürfte das für die meisten ein Problem sein, möchte man sich keinen Wecker stellen. Deshalb: besser tagsüber laden. Damit hält der Akku nicht nur auf Dauer länger. Er hat auch noch nach zwei Jahren eine gute Akkulaufzeit.

Handy laden in der Nacht: Stromkosten steigen

Lädst du dein Smartphone jede Nacht, hängt das Gerät zusammengerechnet rund vier Monate des Jahres an der Steckdose. Vorausgesetzt, du schläfst acht Stunden. Zwar betragen die Kosten fürs Handyaufladen pro Jahr nur wenige Euro. Nimmst du das Gerät vom Kabel, kannst du aber trotzdem sparen. Und meist gibt es nicht nur ein Handy im Haushalt. Darüber hinaus solltest du, wenn du Stromkosten sparen willst, das Ladegerät nach dem Aufladen des Handys aus der Steckdose ziehen. Denn auch wenn es kein Smartphone laden muss, verbraucht es Strom.