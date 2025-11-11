Denn wenn et Trömmelche jeit: Karnevals-Sprüche für WhatsApp

Wenn das Trömmelche geht, dann steht normalerweise jeder Jeck parat. Karneval ist wieder da – egal, ob in Köln, Düsseldorf oder Mainz. Wenn du dem Leben die Zunge rausstrecken und dich selbst sowie andere in Karnevalsstimmung bringen willst, haben wir im Folgenden lustige Karneval-Sprüche für WhatsApp parat.

Übrigens: Die Narrenrufe unterscheiden sich stark abhängig von der Region. Ein „Alaaf“ oder gar „Kölle Alaaf“ wird in Düsseldorf beispielsweise nicht gern gesehen, während man in Köln mit einem „Helau“ fehl am Platz ist. Der Schlachtruf „Ahoi“ ist hingegen eher in Norddeutschland vertreten.

Die besten Karneval-Sprüche für WhatsApp

Wer die Zeit der Narren und Jecken in vollen Zügen genießen will, braucht vor allem ein gutes Kostüm und gute Laune – doch auch etwas anderes muss zur Stimmung passen: die richtigen Karnevalssprüche. Darum haben wir die besten Sprüche zum Karneval herausgesucht, die sowohl ausgesprochen als auch bei WhatsApp eine gute Figur machen.

Lustige WhatsApp-Sprüche

Die Zeit der Narren und Jecken braucht neben dem Karnevalszug, passender Musik und reichlich Alkohol vor allem Narren und Jecken. Wer während der Feiertage für gute Stimmung sorgen möchte – auch mit einer Prise (Selbst-)Ironie –, wird in dieser Liste der Karnevalssprüche fündig.

Der Fasching ist vorbei, was sind wir froh – die Narren sind jetzt wieder im Büro!😵

Karneval ist doch wie eine große, friedliche Demonstration. Hier werden die Polizisten sogar geküsst und nicht beworfen.💋

Alkohol, Prügeln und Sex – hier im Rheinland heißt das einfach: Karneval!🎉

Habt ihr schon ein Karnevalskostüm? Einfach mal als Zalando-Karton verkleiden und kreischende Frauen werden euch anspringen.😄

Wenn man die tollen Tage zu ernst nimmt, ist das Karnevalismus.🎉

Am Aschermittwoch ist alles vorbei – besonders die Einnahmefrist für die Pille danach!

Lieber Rosen am Montag als Asche am Mittwoch..🌹

Humor ist der Knopf, der verhindert, dass uns der Kragen platzt.🎉

Kurzer Fasching, viele Hochzeiten.😄

Je kürzer der Fasching, je mehr wird getanzt.💃🏾

Sich reimende Karnevalssprüche

Egal ob ein Lied, ein Gedicht oder gar Werbung – mit einem guten Reim geht alles leichter von den Lippen und bleibt länger im Gedächtnis.

Der Februar ist (sozusagen) reich an Narren, arm an Tagen.🎉

Die Fastnacht und die Fröhlichkeit, ein schönes Weib und hübsches Kleid, durstige Leut und guter Wein sollten allzeit beieinander sein.🍺

Fasching in Ehren wird niemand wehren.🎉

Ohne Fastnachtstanz und Mummenspiel ist im Februar auch nicht viel.🤷

Ob’s warm, ob’s kalt, in jedem Fall viel Narren gibt’s im Karneval!😉

Fasching ohne Witz ist ein Schäfer ohne Spitz!😄

In Saus und Braus wird es närrisch jetzt in jedem Haus.🍺

Geht die Magd z um Maskenball , ist wahrscheinlich Karneval.🤡

Fasching für WhatsApp-Info und Status

An Karneval geht es oftmals – oder gar immer – recht hektisch zu. Egal ob man auf der Jagd nach Schokolade oder einem hohen Promillewert ist. Inmitten des munteren Treibens kann es schnell passieren, dass entfernte Verwandte und Freunde vorübergehend vergessen werden. Wer die Feiertagsstimmung dennoch mit allen Bekannten teilen will, kann dies leicht und ohne großen Aufwand bewerkstelligen. Dafür muss man lediglich einen der folgenden Karnevalssprüche in seinen WhatsApp-Status packen.

Man muss sich schon selbst Konfetti in sein Leben pusten!🥳

The walking Jeck🤡

Mein Kostüm ist in der Wäsche.😱

Ich bin die verrückte Karnevalistin, vor der dich alle gewarnt haben.😏

Ich zähl bis drei, dann ist hier Karneval!🥳

Zapft ihr Narren, der König hat Durst!🍺

Karneval? Ich bin nur zum Saufen hier.🍺

Ne, ich kotze nicht, ich bin ein Vulkan!😁

Ein Leben ohne Alaaf ist möglich, aber sinnlos.🥳

WhatsApp-Sprüche für Karnevals-Muffel

Während die einen dem fröhlichen Karnevalstreiben entgegenfiebern, möchten andere in dieser Zeit am liebsten den Eingang nach Narnia finden und für eine oder gar zwei Wochen von der Bildfläche verschwinden. Falls Narnia beziehungsweise ein Kurzurlaub allerdings nicht infrage kommen, können unter Umständen folgende Sprüche helfen.

Karneval. Bütte nicht!🤪

Für Karneval fehlt mir der nötige Ernst.🤪

Erstaunlich, dass der Mensch nur hinter einer Maske ganz er selbst ist.🤷

Karneval ist das aus tiefem Herzen kommende Bekenntnis des Deutschen zur Humorlosigkeit.🤦

Fastnacht, genau! In manchen Köpfen wird es fast Nacht.🌙

Fasching ist etwas für die, für die Fasching etwas ist.😉

Kölsche WhatsApp-Sprüche

Kölle ist die närrische Hochburg aller feiernden Jecken. Jedes Jahr aufs neue kommen tausende Kostümierte in die Stadt am Rhein. Ein paar Redewendungen auf Kölsch, mit denen du punkten kannst, haben wir somit hier:

Küss de hück nit, küss de morje.

Et kütt wie et kütt.

Ich möch ze Fooss noh Kölle jon.

Isch han disch jän!

Jedem Dierche sing Pläsierche.

Leck mich en de Täsch!

Mer läv nur eimol.

Schwad doch nit!

Sprüche op Düsseldorfer Platt

Aus Sicht von Köln gibt es Düsseldorf nicht – zumindest ist die „schäl Sick“ für Kölner tabu. Dennoch zählt auch Düsseldorf zu den am meisten befeierten Karnevalsstädten. Helau!