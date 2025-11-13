Kostenlos: Behörden verteilen Sicherheitspaket an alle Bürger

Profilbild von Artem Sandler Artem Sandler
3 Minuten
Die Behörden bieten viele Services, von denen die meisten Bürger nie etwas erfahren. Dabei sind diese gelegentlich ziemlich nützlich. So verhält es sich auch mit einem kostenlosen Datenschutz-Tool, das die Regierung aktuell an alle Interessierten versendet.
Paket, Adler, Bundeswappen, Päckchen
Bundesregierung verschickt Webcamsticker kostenlosBildquelle: BING IC / Dall E 3
Es gibt viele Horror-Szenarien, in denen eine Webcam die Hauptrolle spielt. So könntest du dir etwa online einen Virus einfangen, der – anstelle deine Passwörter auszuspionieren, oder aber zusätzlich dazu – die Kontrolle über deine Webcam übernimmt. Ein Beispiel, das zwar nach Science-Fiction klingen mag, tatsächlich jedoch aus dem Alltag stammt. Du fragst dich, wozu? Mittels Webcam gelangen Cyberkriminelle an kompromittierendes Video- oder Fotomaterial, das sie verwenden können, um ihre Opfer zu erpressen. Oftmals handelt es sich bei solchen Erpressungsversuchen um reines Phishing. Die Betrüger behaupten also lediglich, sie hätten kompromittierendes Material gesammelt. Doch diese Behauptung kann bereits ausreichen, damit Betroffene auf ihre Forderungen eingehen.

Weniger kriminell, jedoch für viele Internetnutzer nicht minder schlimm, ist ein anderes Webcam-Szenario. Eines, bei dem man im Rahmen einer Videokonferenz vergisst, das Bild auszuschalten. Was folgt, hängt von der Art der Videokonferenz ab. Doch angenehm dürfte die anschließende Erfahrung in den seltensten Fällen sein.

Glücklicherweise lassen sich sämtliche erwähnten Szenerien relativ simpel abwenden. Und zwar völlig kostenfrei. Dabei hilft ein Top Secret“-Tool der Bundesregierung.

Lösung für das Webcam-Problem

Die einfachste Lösung für das Webcam-Problem ist es, diese zuzuke­ben. Optimal ist dieser Ansatz allerdings nicht, denn solltest du die Webcam wieder benötigen, bist du gezwungen, den Aufkleber zunächst zu entfernen. Dabei können wenig ansehnliche Rückstände entstehen, die auf einem Kameraobjektiv nichts zu suchen haben. Und hier kommt die Bundesregierung mit ihrem Top-Secret-Tool, einer Webcamsticker-Karte, ins Spiel. Die Karte umfasst mehrere Smiley-Sticker in unterschiedlichen Größen, mit deren Hilfe sich die Webcam bequem abkleben lässt.

So weit, so unspektakulär. Der Clou ist allerdings, dass die Sticker nach Angaben der Bundesregierung aus „Spezialmaterial“ gefertigt sind und „immer wieder“ verwendet werden können. Der Nutzer muss diese lediglich zwischendurch mit Wasser reinigen.

Webcamsticker-Karte, Webcam-Schutz, Kamera-Schutz
Webcamsticker-Karte der Bundesregierung

So bekommst du die Webcamsticker kostenlos

Bürger mit Wohnsitz in Deutschland können die Webcam-Abdeckungen kostenfrei auf der Website des Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) bestellen. Auch der Versand ist kostenlos, doch eine Einschränkung ist dennoch gegeben. So können Interessierte „lediglich“ ein Paket mit maximal fünf Exemplaren der Webcamsticker-Karte bestellen, um ihre Laptops, Smartphones, Tablets und sonstige Geräte abzusichern. Eine größere Anzahl können ausschließlich öffentliche Einrichtungen und Behörden für sich beanspruchen.

Im Rahmen des Bestellprozesses wird neben dem vollen Namen lediglich die Anschrift erfragt. Zwar ist ein weiteres Feld für die Eingabe der E-Mail vorhanden, dieses ist jedoch optional. Die Zustellung erfolgt derweil üblicherweise zeitnah, kann sich aufgrund von Lieferengpässen allerdings auch verzögern.

Übrigens: Solltest du bereit sein, einige wenige Euro in die Hand zu nehmen, kannst du die oben thematisierten Probleme auch deutlich eleganter lösen. Wie das geht, erfährst du in unserem Ratgeber zur Webcam und Privatsphäre.

Mitreden

20 KOMMENTARE

  1. Nutzerbild Thomas Merz

    ja

    Antwort
  2. Nutzerbild Merz Thomas

    nein

    Antwort
  3. Nutzerbild AF

    Und daraf gehen unsere Steuergelder 🤦‍♂️

    Antwort
  4. Nutzerbild Gutelauneherr

    hab s mir ma bestellt… keine 24 Stunden klebten die Aufkleber dann fallen sie ab … schrott

    Antwort
  5. Nutzerbild H. D.

    Das ist doch absurd und lächerlich. Jeder vernünftige Mensch mit einer Webcam hat diese Infos und sich bereits geschützt. Eine solche Kampagne ist jetzt einfach verschwendetes Geld. Was sind das für Leute, die das zu verantworten haben. Haben die nichts besseres zu tun

    Antwort
  6. Nutzerbild stephan

    Wow, da hat sich unsere Bundesregierung ja mal eine wirkliche High-Tech-Lösung einfallen lassen. Vermutlich flossen in die Entwicklung dieses Spezialmaterials auch nur ein paar Fantastillionen. Sind schon geniale Köpfe dort, vor allem, dass man so schnell auf die Neuland-Technik der Webcams reagiert, das ist schon beeindruckend…

    Antwort
  7. Nutzerbild Ichkauf Einbbob

    Ich hätte gerne ein B und möchte auflösen!

    Antwort
  8. Nutzerbild Robin Hood

    Ist doch ein Taschengeld für die Regierung, nachdem CSU Ex-Verkehrsminister Scheuer 240 Millionen verschenkt hat. Da habe ich nicht Mal einen Smiley Aufkleber bekommen.

    Antwort
  9. Nutzerbild Monika Wendt

    Guten morgen!

    Ja, zu den packte. Habe 2 mit Behinderung und pflegegard.

    Vielen Dank

    Mfg. M.wendt

    Antwort
  10. Nutzerbild Paul

    Ich kann mir nicht vorstellen, dass das stimmt. Ich glaube eher an ein fake. Es wäre nicht das ersten Mal.

    Antwort
  11. Nutzerbild Ska

    Das Internet hat keine Zukunft, ist nur eine Randerscheinung. Und für Merkel 2015 Neuland.
    Tipp am Rande, nehmt euch PostIt und malt euch nen Smiley drauf, klebt auch, ohne Rückstände und verschwendet keine Steuergelder.

    Antwort
  12. Nutzerbild Seele

    was erwartet man denn, wenn man mit einem goldenen Löffel aufwächst und einfach schön echt zu alt für das ganze ist, dann ist es natürlich total die hippe Idee, die supi und prima ist. Wenn man natürlich Ahnung von Thematik hat, dann ist es schon fast dreist und man könnte denken, für machen sich über uns lustig, aber hey was weiß schon ich…

    Antwort
  13. Nutzerbild Die haben sich ja auch schon wieder viel Spaß

    Nimm doch einfach nen Pflaster ?! 🤷‍♀️

    Antwort
  14. Nutzerbild Frank

    Hoffentlich kapieren endlich alle, daß uns eine Regierung keine Geschenke machen kann oder daß irgendetwas gratis ist. Die haben kein Geld, die verwalten es. Es ist unser eigenes Geld. Und sollten sich jetzt ein paar Idioten freuen, daß irgendetwas umsonst oder billiger ist, dann werden die spätestens dann meckern, wenn die Preise steigen.

    Antwort
  15. Nutzerbild Kai

    Hmm, mein Laptop hat einen Schieber mit dem man die Webcam einfach auf oder zu schiebt… Und das auch noch Serienmäßig. Verrückte Welt. Willkommen im Jetzt, liebe Bundesregierung. Aber das Deutschland die digitalisierung mal so völlig verpennt hat, ist jetzt auch wieder nicht so ganz neu…

    Antwort
  16. Nutzerbild SatzmitX

    ja ganz tolle Idee NICHT der Karton ist interessanter als der Inhalt 😜

    Antwort
  17. Nutzerbild Krell Waldemar

    Von Beruf war ich Elektriker gewesen und jetzt bin Rentner. In meine Arbeitslosen Zeit habe ich Elektronikschulung 6 Monate abgeschlossen ( Jahr 1998 )und nach dieses Zeit habe ich Interesse zum Digitalen Technik und Internet! Einfach Interessantes Hobby für mich geworden!

    Antwort
  18. Nutzerbild Bertram

    Mann, Mann, Mann! Kauft euch doch bitte mal ’ne Flasche Deutsch, das hat mich auch gehilft! – Ich weiß: Es ist politisch unkorrekt, jemanden öffentlich auf seine Schreibfehler hinzuweisen. Deshalb spreche ich hier auch niemanden persönlich an. Ich stelle aber immer wieder fest, dass das Verwenden von «das» und «dass» für rund 50 Prozent der Antwortenden in Leserforen ein Problem darstellt. Deutsche, die «Rückwärtsdeutsch» schreiben, wie meine beste polnische Freundin, bei der sich das lustig anhört, die aber damit auch zeigt: Ja, ich lebe in Deutschland und deshalb versuche ich so gut ich kann die deutsche Sprache zu Sprache zu sprechen; und sie kann bei allem mitreden: Im normalen Alltag, bei politischen Themen und sogar Witze machen. Bravo! – Auch in Zeitungen und Zeitschriften, wo man eigentlich eine Qualitätskontrolle vermutet, die grobe Rechtschreibschnitzer verhindern soll, kennt man die das- und dass-Regel immer seltener, und es wird «Sinn gemacht», anstatt richtigerweise von «sinnvoll» zu sprechen, respektive zu schreiben. – Was ist aus dem «Land der Dichter und Denker» geworden? Oft stelle ich fest: Die Ausländer «die ja nur hierher kommen, um unser Bürgergeld abzuschmarotzen» sprechen besser Deutsch als wir Deutsche – die Pisa-Studie lässt grüßen! Am schlimmsten aber ist unser Rassismus! Es kotzt mich manchmal an, Deutscher zu sein, denn obwohl ich mich als weltoffener Mensch darüber freue, dass Ausländer unser Land nicht nur besuchen, sondern auch hier leben wollen, frage ich mich: Sind die alle bekloppt?! Wir haben das schlechteste Internet der Welt, wir sind zu rund einem Drittel Ausländern gegenüber feindlich eingestellt. Dabei vergessen wir, dass wir nur in Deutschland Deutsche sind, überall sonst sind wir selber Ausländer! Und Juden, die mit einer Kippa rumlaufen, leben wieder gefährlich! – Also: Was in drei Teufels Namen wollen die hier?! – Zu Gast bei Freunden? Das war ein Sommermärchen. Und was sind Märchen? Nicht die Realität – dazu sind sie zu schön, um wahr sein zu können …

    Antwort
  19. Nutzerbild Manfred Hauptreif

    Ich kann mir nur vorstellen, dass diese Nachricht genau 4 Wochen alt ist. 1. April vielleicht?

    Antwort
  20. Nutzerbild Bronner

    Die sind echt an unserer Sicherheit interessiert,ein bisschen Spaß muss sein.

    Antwort

