Jeder Fünfte friert im eigenen Heim: Hilfe kommt jetzt von unerwarteter Stelle

Heizen wird für viele Menschen in Deutschland zunehmend zur Belastung. Laut neuen Auswertungen friert inzwischen jeder Fünfte im eigenen Zuhause, jeder Zehnte konnte zuletzt sogar seine Heizrechnung nicht mehr zahlen. Die Komforttemperatur sinkt in vielen Haushalten aus purer Not. Jetzt reagiert ein großer Energieversorger mit einem Hilfsprogramm, das genau dort ansetzt, wo die Not am größten ist. Das steckt hinter dieser Aktion und so kannst du davon profitieren.

Jeder zehnte Deutsche konnte die letzte Heizrechnung nicht zahlen

Etwa die Hälfte aller Deutschen heizt aus Sorge vor den Kosten derzeit weniger, als es für sie komfortabel wäre. Jeder Fünfte (22 Prozent) verzichten sogar dauerhaft auf gewünschte Temperaturen aus Angst vor den Heizkosten, ein Viertel (26 Prozent) zumindest zum Teil. Das sind die bitteren Zahlen, die aus einer repräsentativen Umfrage von Octopus Energy und Civey hervorgehen. Die Auswertung alarmiert. Denn damit wird sichtbar, dass der Druck der hohen Energiekosten längst nicht mehr nur die ärmsten Haushalte trifft. Das Problem hat Einzug im Mittelstand gehalten.

Jeder Zweite heizt weniger als für ihn komfortabel wäre

Jeder Zehnte (10 Prozent) konnte in den letzten zwei Jahren eine Heizkosten-Rechnung nicht oder nur verspätet bezahlen. Ein Drittel der Befragten (34 Prozent) musste zuletzt an anderer Stelle sparen, um die Heizkosten zahlen zu können. Vor allem Mietende trifft es dabei besonders hart. Mit 29 Prozent der Befragten verzichteten hier mehr als doppelt so viele Menschen dauerhaft auf angenehm geheizte Wohnräume. Bei Hauseigentümern waren es hingegen nur 16 Prozent der Befragten. Dabei ist der Wunsch nach Unterstützung in den Menschen groß. Die meisten sehen dabei jedoch nicht den Vermieter in der Verantwortung (10 Prozent), sondern vielmehr die Regierung (56 Prozent) und die Energieversorger (40 Prozent).

Octopus Energy startet Hilfsprogramm für Kunden mit 1 Millionen Euro

Aufgrund dieses alarmierenden Ergebnisses hat Octopus Energy entschieden mit „OctoHilfe“ ein gezieltes Hilfsprogramm in Deutschland zu starten. Das Unternehmen setzt dabei eine solche Hilfsmaßnahme nicht zum ersten Mal auf. Unter „Octo Assist“ unterstützte der Energieversorger bereits mehr als 100.000 Kunden in Großbritannien mit insgesamt 45 Millionen Euro. Die Hilfe soll dabei vor allem den Kunden zugutekommen, die stark unter den gestiegenen Energiepreisen leiden. Dabei setzt das Unternehmen auf verschiedene Aspekte, etwa durch direkte finanzielle Entlastungen, einen Erlass von Grundgebühren, flexible Zahlungspläne oder auch individuelle Beratungen zum Energiesparen. Anträge für die Hilfe können schon bald auf der Webseite zu OctoHilfe gestellt werden. Wer den Start der Anmeldung nicht verpassen möchte, kann sich bereits jetzt dort registrieren.

„Energiearmut trifft in Deutschland vor allem Menschen, die keine Stimme in der Öffentlichkeit haben. Als Energieversorger können wir zwar helfen, aber den Kern des Problems muss die Politik lösen. Die Energiepreise für Verbraucherinnen und Verbraucher müssen sinken. Und wir müssen es als Branche schaffen, dass die finanziell-schwächsten Menschen nicht am meisten zahlen. Aktuell sind gerade diese Haushalte besonders oft von den unfairen Praktiken des Energiemarkts betroffen“, so Bastian Gierull, CEO von Octopus Energy.

Neues Hilfsprogramm soll Familien entlasten, die beim Heizen an ihre Grenzen stoßen

Neben der neu angekündigten Aktion läuft eine weitere Hilfsmaßnahme von Octopus Energy nun im vierten Jahr in Deutschland. Der Energieversorger verschenkt mehr als 5.000 Heizdecken an bedürftige Kunden. Mit Stromkosten von etwa 4 Cent pro Stunde sind die elektrischen Heizungen eine günstige Ergänzung für Menschen, die sich scheuen, ihr Zuhause ausreichend zu heizen. Das Interesse an der Aktion ist dabei groß. Auch in diesem Jahr haben sich bereits mehr als 60.000 Menschen um eine Heizdecke beworben.