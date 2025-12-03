Mit dem PureClean S5 will Vileda den Sprung in die Premiumklasse der Nass-Trockensauger schaffen – und das mit einem UVP von nur 399,99 Euro. Ein modernes Design, starke Reinigungsleistung und einfache Handhabung sollen den klassischen Wischmopp endgültig ablösen. Doch wie gut schlägt sich der PureClean S5 im Alltag wirklich? Im Test klären wir, warum Viledas Saugwischer zwar hartnäckige Verschmutzungen erfolgreich beseitigt, aber auch ein paar Ecken hat, die noch glattgebügelt werden müssen.

Design und Verarbeitung

Der Vileda PureClean S5 wirkt auf den ersten Blick modern und funktional – typisch Vileda: kein Bling-Bling, sondern klare Linien und ein Fokus auf Alltagstauglichkeit. Im Lieferumfang findest du zudem alles, was du für den Start brauchst: Ersatzwalze, Reservefilter, Bürste, Ladestation und Netzstecker sind direkt dabei. Der Aufbau ist in wenigen Minuten erledigt. Nur noch den Griff einsetzen, Station anschließen, und schon kann die erste Reinigung starten.

Der Vileda PureClean S5 lässt sich komfortabel bedienen und punktet mit einer guten Saug-/Wischleistung

Mit seinen 3,8 Kilogramm liegt der PureClean S5 gut in der Hand. Er ist nicht federleicht, aber auch kein Klotz. Besonders angenehm ist der automatische Vortrieb, sobald die Walze läuft. Der Sauger zieht quasi selbstständig nach vorn. Allerdings wirkt die Drehachse am Bürstenkopf etwas störrisch. Das Gerät lässt sich drehen, aber nicht ganz so geschmeidig, wie man es sich wünschen würde. Hier spürt man, dass Vileda eher auf Robustheit als auf filigrane Mechanik setzt.

Eine Sache, die recht früh auffällt: Die Kantenreinigung funktioniert ausschließlich auf der rechten Seite. Linke Wandabschlüsse oder Sockelleisten bleiben daher gern mit einem kleinen Schmutzrand zurück. Es empfiehlt sich also, stets mit der rechten Seite an Wände und Kanten vorbeizusaugen. Zudem lässt sich der Sauger leider nicht komplett nach hinten klappen, was den Zugang unter sehr niedrigen Möbeln einschränkt.

Performance: Saubere Arbeit auf allen Böden

In Sachen Reinigungsleistung überzeugt der Vileda PureClean S5 auf ganzer Linie. Auf Hartböden nimmt er Staub, Krümel und verschüttete Flüssigkeiten mühelos auf. Auch Kurzflorteppiche sind kein Problem für ihn. Die Kombination aus Saugen und Wischen sorgt hier für sichtbar frische Ergebnisse, ohne dass der Teppich übermäßig feucht bleibt.

Auf dem Display wird dir die verbleibende Akkulaufzeit in Echtzeit (in Prozent) angegeben

Der PureClean S5 bietet dabei drei Reinigungsmodi: „Standard“ für leichte Verschmutzungen, „Power“ für hartnäckigen Schmutz und „Trocken“ zum Aufnehmen von verschütteten Lebensmitteln oder trockenem Schmutz. Die Modi wählst du bequem über eine Taste am Griff aus. Zusätzlich gibt es einen Selbstreinigungsknopf: Einmal gedrückt, spült der Sauger Walze und Innenkanäle automatisch mit sauberem Wasser durch – praktisch, wenn du nach der Reinigung keine Lust auf manuelles Putzen hast.

Die Bedienung ist einfach gehalten: Knopf drücken und schon kannst du lossaugen

Im Alltag zeigt sich: Der S5 ist ein echter Allrounder. Eingetrocknete Flecken entfernt er in zwei Durchgängen, die Saugkraft bleibt konstant stark, und die rotierende Wischrolle sorgt für ein sauberes Gefühl unter den Füßen. Nur bei langen Haaren kämpft die Walze etwas. Anders als Premium-Modelle wie der Dreame H15 Pro zerschneidet oder löst der S5 Haare nämlich nicht automatisch.

So steht es um die Akkulaufzeit

Der Vileda PureClean S5 läuft laut Hersteller bis zu 30 Minuten, im Test kamen wir auf 28 Minuten und 30 Sekunden – ein realistischer Wert. Das reicht locker, um eine mittelgroße Wohnung gründlich zu reinigen. Die Ladezeit beträgt anschließend etwa 3 Stunden und 15 Minuten, also ebenfalls nahe an der Herstellerangabe. Eine Schnellladefunktion gibt es nicht, aber für ein Gerät dieser Preisklasse ist das verschmerzbar.

Der Akku hält, was er verspricht: Bis zu 30 Minuten mit einer Ladung sind möglich

Ein Highlight ist die Reinigungsgeschwindigkeit. Der Sauger arbeitet zügig und gründlich, ohne dass man mehrmals über dieselbe Stelle fahren muss. Nur bei langen Haaren merkt man, dass die Walze ein wenig zu kämpfen hat.

Wartung und Reinigung

Nach dem Putzen kommt der zweite wichtige Teil: die Reinigung des Geräts selbst. Hier zeigt sich der PureClean S5 erfreulich nutzerfreundlich.

Beide Wassertanks, Frisch- und Schmutzwasser, lassen sich leicht entnehmen, ausleeren und säubern. Der Frischwassertank sitzt direkt über der Bürste, während der Schmutzwassertank im Sauger integriert ist. Das Handling ist intuitiv, die Deckel schließen sauber, und das System tropft nicht nach.

Die Wartung des Vileda PureClean S5 Plus ist unkompliziert

Auch der Filter ist schnell erreichbar und lässt sich unkompliziert unter fließendem Wasser reinigen. In puncto Wartung beweist Vileda, dass der Fokus klar auf Alltagstauglichkeit liegt. Mit einem Knopfdruck am Griff startest du die Selbstreinigung, bei der Walze und Innenkomponenten mit sauberem Wasser gespült werden. Das funktioniert zuverlässig und sorgt dafür, dass der Sauger hygienisch sauber bleibt – ganz ohne großen Aufwand. Ein riesiger Pluspunkt.

Der Vileda PureClean S5 ist ein zuverlässiger, unkomplizierter Haushaltshelfer, der solide reinigt und im Alltag überzeugt. Smarte Extras wie eine App-Anbindung oder intelligente Reinigungsstufen fehlen zwar, die gute Reinigungsleistung sowie die lange Akkulaufzeit machen das aber locker wieder wett. Wer ein einfaches, leistungsstarkes Gerät zum fairen Preis von ca. 399 Euro sucht, ist mit dem PureClean S5 gut beraten.

Vorteile des Vileda PureClean S5:

Starke Reinigungsleistung auf Hartböden und Teppichen

Gute Akkulaufzeit

Selbstreinigungsfunktion spart Zeit

Fairer Preis

Nachteile des Vileda PureClean S5:

Kantenreinigung nur auf einer Seite

Etwas hakelige Lenkung

Sauger lässt sich nicht komplett flach ablegen