Paketdienste wie DHL, Hermes oder DPD sind insbesondere jetzt, kurz vor Weihnachten, ziemlich ausgelastet. Das führt dazu, dass ein Paket schon mal später ankommt, als angekündigt. Kommt es jedoch gar nicht an, oder ist die im Paket enthaltene Ware beschädigt, ist der Ärger vorprogrammiert. Und, wer kennt es nicht: Man ist zu Hause, wartet auf ein Paket und es klingelt keiner. Schaut man später in den Briefkasten, findet man eine Benachrichtigungskarte. Der Paketbote hat nicht geklingelt, die Karte eingeworfen und hat die Sendung wieder mitgenommen. Beschwerden bei dem zuständigen Paketdienstleister bringen in den meisten Fällen wenig und man bekommt oftmals eine Standardantwort. Doch was kann man tun?
Paketbote klingelt nicht und fährt wieder: Das kannst du tun
Die Verbraucherzentrale will mit einer Internetseite den Druck auf DHL, Hermes und Co. jetzt erhöhen. Wer Beschwerden über Post- oder Paketdienstleister hat, bekommt bei der Verbraucherzentrale Informationen dazu, was einem zusteht. Zudem kann man auf der Website passende Musterbriefe erstellen, um sich bei DHL, Hermes oder DPD zu beschweren. Die Verbraucherzentrale bietet dafür das sogenannte Post-Beschwerde-Tool an.
Hier muss man zunächst beantworten, ob es um eine Brief- oder eine Paketsendung geht. Entscheidet man sich für das Paket, fragt das Tool ab, welches Problem vorliegt. Ob Paket nicht angekommen, keine Benachrichtigungskarte im Briefkasten oder – was viele kennen dürften – man war zu Hause, doch der Paketdienst hat nicht geklingelt und hat die Sendung wieder mitgenommen: Das Beschwerde-Tool bietet hier zwölf Antwortmöglichkeiten.
DHL, Hermes oder direkt zur Bundesnetzagentur?
Hat man die Gründe für die Beschwerde angegeben, muss man nur noch den Post- oder Paketdienstleister herauspicken. Wählt man etwa DHL aus, kann man anschließend entscheiden, ob der Musterbrief an DHL oder an die Bundesnetzagentur gehen soll. Im zweiten Fall sollte man zuvor schon mal Kontakt mit dem Paketdienstleister aufgenommen haben. Danach fertigt die Internetseite einen Musterbrief an, den man herunterladen und abschicken kann.
Darüber hinaus beantwortet die Beschwerde-Seite der Verbraucherzentrale auf dem Weg zum Musterbrief Fragen wie: Welche Rechte habe ich als Post- oder Paketdienst-Kunde? Auf welche Grundversorgung mit Postleistungen habe ich Anspruch? Oder: Habe ich Anspruch auf Schadensersatz?
Mitreden
Und was passiert nach Benutzung des P-B-T?
Vmtl. nichts.
Es würde mir auch nichts nützen.
Ich beachte in der PostApp eine Zustellung, z.B:
Paket hat Zustellbasis (50 km entfernt) am 1.10. um 2200 erreicht.
Eingeladen in Zustellfahrzeug am 2.10. um 1000!! Was hat das Paket 12 Stunden lang gemacht?
Wird das Paket am 2.10. nicht bis 1400 zugestellt, ist das das Zeichen: Der Zusteller kommt heute nicht, er sitzt bereits zu Hause auf dem Sofa.
Das ist keine bösartige Behauptung oder übele Nachrede.
Das ist der Standard von Zustellungen aus der DHL Zbasis Neumünster.
Alles schön nachvollziehbar in der App.
Die letzte Zustellung dauert nach Lieferankündigung noch 8 Tage.
Die davor 10 Tage.
DHL müsste dafür zahlen -wie die DB.
Es sollte die Möglichkeit geben mal einen Tag bei einem Zusteller mitzufahren. Dann würde es solche hirnlose Kommentare nicht geben. Auch ein Zusteller hat festgelegte Arbeitszeiten die er einhalten muss. Die Arbeitszeit besteht nicht nur aus zustellen sondern auch aus vorbereiten und danach aufräumen. Ach ja, ein Paket benachrichtigen benötigt insgesamt mehr Zeit als das Paket zuzustellen. Mal nachdenken ob man vielleicht in der entsprechenden Zeit die Klingel überhaupt hören konnte (Keller, laute Musik, Staubsauger, Telefon).
Ich lasse die Pakete in so einem Fall einfach bei der Post liegen und bestelle die noch mal.
Funktioniert ganz gut.
Damit schadest du leider den Shop wo du bestellst. Die Versandkosten sind sehr hoch bei DHL geworden und eine Retoure bei nicht abholen sogar noch teurer
habe immer wieder Ärger mit Paketdiensten. z.b. gestern mit Amazon. habe auf Paket gewartet und sogar den Paketfahrer gefragt ob er mein Paket bei hat. Antwort er kommt noch zu mir. er kam nicht, war zu Haus und wartete vergeblich. abend ging ich zum Briefkasten und mein Paket stand vor der Haustür auf dem Hof. ist eine Frechheit vom Amazon Paketfahrer.
Hochachtung für die schwerarbeitenden Zusteller. Dank an Hermes und DHL. Missmut gegen Leitung von DPD, die auf Kritik nicht antwortet. Die muten mir einen Pick-up Shop zu, der in der Öffnungszeit geschlossen ist und wegen des Einsturzes der Carolabrücke nur schwer erreichbar.
Zweitzustellung ist die eine Option, es gibt aber auch die Möglichkeit der Abstellgenehmigung. Das klappt mit allen Paketdiensten ganz gut, da könnte man (bei entsprechendem equipment) vom office aus schon sehen, ob ein Paket zuhause liegt. Wenn man sich überlegt, daß alleine bei DHL täglich tausende Pakete aus vielerlei Gründen verloren gehen oder durch ahnungslose Absender nicht zustellfähig sind, oder nicht vorschriftsmäßig verpackt sind und nachverpackt werden müssen usw. Aber man muss DHL zugute halten daß täglich in Deutschland mehr als 6 Millionen Pakete zugestellt werden. Manchmal ist es schon hilfreich, wenn man zu der Erkenntnis kommt, daß das Universum sich nicht um einen dreht.
DHL Paketfahrer ist gar nicht gekommen und hat auch keine Karte in Briefkasten geworfen ! DHL App Benachrichtigung :/konnte nicht zugestellt werden bitte in Postfiliale aber nicht abholen! Ich bin schwerbehindert es war auch ein Nachbar als Ablageort angegeben der auch zuhause war aber das scheint eine neue Masche zu sein!Fahrer kommt gar nicht mehr und bringt alles in Packstation oder Filiale ! Und nur noch digitale Benachrichtigung auf die App !