Paketdienste wie DHL, Hermes oder DPD sind insbesondere jetzt, kurz vor Weihnachten, ziemlich ausgelastet. Das führt dazu, dass ein Paket schon mal später ankommt, als angekündigt. Kommt es jedoch gar nicht an, oder ist die im Paket enthaltene Ware beschädigt, ist der Ärger vorprogrammiert. Und, wer kennt es nicht: Man ist zu Hause, wartet auf ein Paket und es klingelt keiner. Schaut man später in den Briefkasten, findet man eine Benachrichtigungskarte. Der Paketbote hat nicht geklingelt, die Karte eingeworfen und hat die Sendung wieder mitgenommen. Beschwerden bei dem zuständigen Paketdienstleister bringen in den meisten Fällen wenig und man bekommt oftmals eine Standardantwort. Doch was kann man tun?

Paketbote klingelt nicht und fährt wieder: Das kannst du tun

Die Verbraucherzentrale will mit einer Internetseite den Druck auf DHL, Hermes und Co. jetzt erhöhen. Wer Beschwerden über Post- oder Paketdienstleister hat, bekommt bei der Verbraucherzentrale Informationen dazu, was einem zusteht. Zudem kann man auf der Website passende Musterbriefe erstellen, um sich bei DHL, Hermes oder DPD zu beschweren. Die Verbraucherzentrale bietet dafür das sogenannte Post-Beschwerde-Tool an.

Hier muss man zunächst beantworten, ob es um eine Brief- oder eine Paketsendung geht. Entscheidet man sich für das Paket, fragt das Tool ab, welches Problem vorliegt. Ob Paket nicht angekommen, keine Benachrichtigungskarte im Briefkasten oder – was viele kennen dürften – man war zu Hause, doch der Paketdienst hat nicht geklingelt und hat die Sendung wieder mitgenommen: Das Beschwerde-Tool bietet hier zwölf Antwortmöglichkeiten.

DHL, Hermes oder direkt zur Bundesnetzagentur?

Hat man die Gründe für die Beschwerde angegeben, muss man nur noch den Post- oder Paketdienstleister herauspicken. Wählt man etwa DHL aus, kann man anschließend entscheiden, ob der Musterbrief an DHL oder an die Bundesnetzagentur gehen soll. Im zweiten Fall sollte man zuvor schon mal Kontakt mit dem Paketdienstleister aufgenommen haben. Danach fertigt die Internetseite einen Musterbrief an, den man herunterladen und abschicken kann.

Darüber hinaus beantwortet die Beschwerde-Seite der Verbraucherzentrale auf dem Weg zum Musterbrief Fragen wie: Welche Rechte habe ich als Post- oder Paketdienst-Kunde? Auf welche Grundversorgung mit Postleistungen habe ich Anspruch? Oder: Habe ich Anspruch auf Schadensersatz?