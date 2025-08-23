Neue Kfz-Kennzeichen – demnächst auch in deiner Stadt?

Profilbild von Artem Sandler Artem Sandler
2 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Zahlreiche Regionen in Deutschland könnten demnächst neue Nummernschilder erhalten. Die Rede ist von 70 bis 320 Städten. Die Idee geht dabei auf einen Professor der Hochschule Heilbronn zurück. Worauf müssen sich Autofahrer einstellen?
Kfz-Kennzeichen
Neue Kfz-Kennzeichen – demnächst auch in deiner Stadt?Bildquelle: Ivan Kazlouskij / Unsplash
  • Teilen

Im Jahr 2024 gab es in Deutschland rund 49,1 Millionen Pkws und folglich auch nicht weniger als 49,1 Millionen Kfz-Kennzeichen. Sie alle unterscheiden sich im Allgemeinen voneinander. Allerdings gleichen sich die ersten Buchstaben (Unterscheidungszeichen) je nach Region. Das liegt natürlich daran, dass Zulassungsbezirke meistens dasselbe Unterscheidungszeichen vergeben. Also etwa „K“ für Köln, „HH“ für Hamburg oder „KLE“ für Kreis Kleve. Die Liste ist lang, jedoch nicht unbegrenzt. Und so gehen zahlreiche Städte leer aus. Das könnte sich schon bald ändern.

Zig Bürgermeister werben für eigene Autokennzeichen

Mehr als 70 Rathauschefs sollen laut SWR (unter Berufung auf die dpa) bei der Landespolitik um Unterstützung für eigene Autokennzeichen geworben haben. Betroffen sind dabei Regionen in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen. Der Grund? Regionale Identität.

„Wir sehen in der Idee eine wertvolle Möglichkeit, die regionale Identität unserer Kommunen zu stärken und das Stadtmarketing zu fördern, ohne dass Kosten entstehen“, heißt es etwa im Brief an den Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Baden-Württemberg), der von 17 Oberbürgermeistern unterschrieben wurde. Ähnliche Schreiben gingen auch an die Verkehrsminister der anderen Bundesländer, wie etwa an Kaweh Mansoori (Hessen) – hier unterzeichnet von zwölf Stadtoberhäuptern.

Bis zu 320 Städte sollen neues Kennzeichen erhalten

Die Idee einer „Kennzeichen-Revolution“ ist nicht neu. Bereits im vergangenen Jahr sprach sich Ralf Bochert von der Hochschule Heilbronn für neue Kfz-Ortskennungen für 320 deutsche Städte und Gemeinden aus. Damals war von Ortschaften mit mehr als 20.000 Einwohnern die Rede – was potenziell Einfluss auf Millionen Nummernschilder hätte. Denn in den erwähnten Städten und Gemeinden sollen insgesamt um die 10,5 Millionen Einwohner leben.

Ralf Bochert mit Kfz-Kennzeichen
Ralf Bochert präsentiert neue Kfz-Kennzeichen

Unterm Strich scheint das Interesse groß und die Zahl der betroffenen Kennzeichen hoch zu sein. Doch was müsste noch geschehen, damit aus der Idee Realität wird? Laut Bochert müsse ein Land zunächst eine Änderung der Fahrzeugzulassungsverordnung beim Bundesverkehrsministerium beantragen. Anschließend obliegt es dem Bundesrat, diese zu bestätigen – fertig. Was danach noch übrig bleibt, sei das übliche Verfahren. Ob das Vorhaben aufgeht, wird sich zeigen.

Personalausweis: Neues Gesetz tritt in Kraft - Jetzt wird’s teuer
Jetzt weiterlesen
Personalausweis-Wahnsinn in Deutschland – Schon wieder eine neue Frist

Bildquellen

  • Ralf Bochert präsentiert neue Kfz-Kennzeichen: Hochschule Heilbronn
  • Neue Kfz-Kennzeichen – demnächst auch in deiner Region?: Ivan Kazlouskij / Unsplash
0 0

Jetzt weiterlesen

AUTO
E-Auto: Für VW wird Albtraum wahr – Todesfalle sorgt für Ärger
VW ID:4 an einer Ladesäule.
Ein auf den ersten Blick unscheinbares Detail im VW ID.4 sorgt aktuell für enorme Aufregung. Und sogar für unschöne Klagen vor Gericht. Was steckt hinter den Vorwürfen? Und was sollten VW-Fahrer jetzt beachten? Wir verraten es dir.

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

VW ID:4 an einer Ladesäule.
Auto
E-Auto: Für VW wird Albtraum wahr – Todesfalle sorgt für Ärger
Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo - Showcar-Premiere auf der IAA 2025.
IAA
Opel eskaliert: So brutal sah ein Corsa noch nie aus!
E-Autos im Schaufenster eines Autoshauses.
Autokauf
Schockierende E-Auto-Lüge: Mogelpackung und Scheinerfolge
Autokauf
Geheimplan enthüllt: Ab 2026 droht beim E-Auto die Kostenfalle
Auto
E-Auto-Krise: Deutscher Autobauer fleht um Hilfe
Autokauf
Batman-Fans rasten aus: Rätselhaftes V8-Monster mit Kultstatus
Auto
E-Auto im Abo: Neuer All-Inclusive-Anbieter startet in Deutschland
Auto
E-Auto-Boom? Die bittere Wahrheit hinter den steigenden Verkaufszahlen!
Autokauf
E-Autos in Deutschland: Ein Kompaktwagen grüßt von der Spitze