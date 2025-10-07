Diesel-Aus in Deutschland angeordnet: Fahrverbot für 7,8 Millionen Autofahrer

Nach dem großen Abgasskandal hieß es, die Autobauer hätten ihre Schuld eingesehen. Software-Updates sollten die dreckigen Diesel sauber machen. Millionen Autofahrer spielten mit, ließen ihre Wagen in die Werkstatt holen. Ein Stempel vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) gab dem Ganzen den Anschein von Ordnung. Jetzt platzt die Blase. Das Oberverwaltungsgericht Schleswig hat entschieden: Diese Updates waren selbst nicht erlaubt. Genauer: Das sogenannte Thermofenster, das die Abgasreinigung bei kühleren Temperaturen runterschaltet, ist rechtswidrig. Kurz gesagt: Die Diesel stoßen immer noch zu viel Dreck aus.
Diesel-Verbot: Fahrer fast aller Automarken betroffen
VW und das KBA verteidigen das Thermofenster. Ohne diese Software drohten Motorschäden, vielleicht sogar Unfälle. Aber die Richter winken ab: Umweltrecht geht vor Motorschutz. Der Europäische Gerichtshof hatte das schon 2022 ähnlich gesehen. Die Deutsche Umwelthilfe, seit Jahren größter Wadenbeißer der Branche, sieht sich bestätigt. Sie will Millionen Diesel nachrüsten lassen – was sich als nahezu aussichtslos herausstellt – oder eben gleich stilllegen. Das wäre für rund 8 Millionen Betroffene ein Fahrverbot.
Das Urteil ist noch nicht endgültig, VW will in die nächste Instanz. Doch der Richterspruch gilt als Musterfall. „Auf den Diesel-Skandal spezialisierte Kanzleien gehen davon aus, dass bis zu 10 Millionen Fahrzeuge betroffen sein könnten“, heißt es etwa beim Focus. Dabei geht es nicht nur um Modelle von VW, sondern auch Audi, Skoda, BMW, Mercedes, Toyota, Volvo, Opel, Fiat, Renault und viele andere.
Wie stelle ich fest, ob mein Auto betroffen ist?
Wenn dein Wagen Euro 5 oder Euro 6a–c im Fahrzeugschein stehen hat, dann bist du wahrscheinlich betroffen. Theoretisch muss man dann auch mit einer Stilllegung rechnen. Praktisch passiert erst mal nichts – das Urteil ist nicht rechtskräftig. Aber Druck auf das KBA wächst. Nachgerüstet werden können betroffene Diesel eher nicht. Bei vielen Modellen ist das technisch kaum machbar. Wenn überhaupt, dann mit hohen Kosten, mehr Verbrauch und weniger Haltbarkeit.
Den Diesel zurückgeben sei möglich, aber kompliziert, heißt es. Anwälte bereiten schon neue Klagen vor. Wer seinen Wagen zurückgeben will, muss mit Abzügen für die bisherige Nutzung rechnen. Was heißt das jetzt für Diesel-Fahrer? Zunächst: Ruhe bewahren, aber wachsam bleiben. Prüfen, welche Abgasnorm der eigene Wagen hat. Und beobachten, ob ein Rückruf kommt.
willkommen im Land in dem Nachhaltigkeit gepredigt und gleichzeitig tolle, funktionierende Autos oer Gesetz für Schrott erklärt werden. Der Deutsche schafft sich selber ab
Wer dreht in „Deutschland am Ende“ das Licht ab? Der deutsche Michel hat Geduld – da gibt’s kein Abwinken…
Es sollte in diesem Artikel wohl besser verdeutlicht werden, dass nicht den Menschen Fahrverbote auferlegt werden.
Sondern, das Urteil fordert, dass die Fahrzeuge verbessert oder stillgelegt werden und die von VW etc. betrogenen Menschen Schadensersatz von dem Konzern erhalten.
bis ich von VW Schadensersatz bekommen würde, gehe ich davon aus, dass dass meine Enkel oder Urenkel die Nutznieser sein werden.
…, wer bitte geht von dieser Annahme „Mensch oder Fahrzeug“ aus ?
Auswandern aus der EU. Ganz einfach für so eine Politik keine Steuern zahlen.
Gute Idee, wenn viel mehr Leute mit mangelhafter Lesekompetenz einfach auswandern und ihre Staatsbürgerschaft ändern, geht das hier vielleicht doch wieder eine wenig bergauf.
Eine Partei die bei der letzten Kommunalwahl in NRW kein Bürgermeisteramt ergattern konnte, hat unter anderem mit den griffigen Slogans geworben:
„Versprechen halten“ und “ Nicht nur reden, sondern machen“
In diesem Sinne viel Spaß beim Packen.
Lieber Johann, Du hast anscheinend Probleme mit diesem Slogan. Mich wundert wie viele hierzulande sich allzu gerne belügen lassen.
Millionen von funktionierenden Autos werden so praktisch Schrott. Von den Herstellen wird es für die Besitzer keine Entschädigung geben. Da werden Menschen quasi enteignet. Und es trifft natürlich die wenig vermögenden Gebrauchwagenfahrer. Der Umwelt ist natürlich geholfen, wenn Schrott generiert und neu produziert wird. Eine Steilvorlage für einen Bundeskanzler Hocke! Danke liebe DUH!
Funktionierend? Für wen? Für Sie? Dann würde auch eine Dampflok funktionieren. Es gab Regeln, dein Autobauer des Vertrauens hat sich nicht daran gehalten und dich beschissen – beschwere dich bitte also dort….
Außerdem wurde das KBA beschissen, warum die überhaupt zusammen mit den Autobauern argumentieren, erschließt sich mir nicht – das wäre der eigentliche Skandal…
Nach Abzügen für die alten Autos für den Gebrauch und den Problemen die für Gebrauchtwagen Käufer entstehen: den Schaden haben die Bürger und nicht mehr die Firmen. VW und Co können ja dann neue Autos verkaufen. Am Ende lohnt es sich für die Firmen sogar noch. Ist ja nur noch eine kleine Abwrackprämie.
Tja, dann wird wohl auch bei uns anders gewählt als noch zuletzt. Obwohl das auch keine gute Lösung ist, aber irgendwann reicht’s einfach.
Mein Skoda Octavia II ist auch betroffen, EZ 2012, über 450.000 km gelaufen, erste Hand. Schon als der Skandal publik gemacht wurde war eine Rückgabe aufgrund der schon damals hohen Laufleistung finanziell nicht möglich. Jetzt also vielleicht der endgültige Dolchstoß für ein Auto, das sonst einwandfrei läuft, immer gewartet wurde und bei jedem TÜV oder Service gelobt wird, wie gut es dasteht. 😢
Warum werden die Fahrzeuge nicht neu eingestuft? Dann ist es Euro4 statt Euro5 – wo ist das Problem? Oder alles was schlecht geredet wird vom Planeten Deutschland ins außerplanetarische Ausland verbannen.
Natürlich wieder die deutschen! Im Ausland wird weiterhin gefahren. Nur bei uns geht das nicht. Typische Bürokratie. Was nützt es, wenn wir umweltfreundlich fahren und in anderen Ländern wird alles Mögliche aus den Schornsteinen geblasen?
Punkte die nachdenklich machen:
…das Ansinnen ist unangemessen + unverhältnismässig
…diese Fahrzeuge verbrauchen durchschnittlich 5-8 ltr/ 100 KM
…Oldtimer dürfen ohne Umstände fahren
…der Motor wird erhöhte Nachteile haben: warum sonst wurde das Zeitfenster gemacht ?
…durch Waldbrände, Kriege, brennende Entsorgungs-Deponien wird die Umwelt deutlich mehr belastet
Gebrauchte, sehr gut funktionierende Autos verschrotten und dafür neue Autos produzieren. was ist das für eine Umweltbilanz? Was soll das alles?
Ich verstehe das Rumgeheule und…. „nächstes Mal anders wählen“… hier nicht ganz.
Was hat den bitte ein Richterspruch eines unabhängigen und unparteiischen Oberlandesgerichts mit Wahlen zu tun?
Die Automobilindustrie mit Ihren Lobbyisten haben doch am Gesetz vorbei gehandelt und werden jetzt dafür zurechtgewiesen.
Das am Ende, in Germanistan, mal wieder der Verbraucher der Depp ist, ist ja nichts neues. Wir haben nun mal kein US-Recht, wo wir als Verbraucher die Konzerne auf zig Milliarden Schadensersatz verklagen können.
Also alles wie immer, Augen zu und durch. Die gebrauchten Diesel nach Afrika verscherbeln und neue E-Autos kaufen, das hilft den Konzernen, der Wirtschaft und den Aktionären.
Das ist B(ananen)R(epiublik) D(eutschland). Das einst weltweit führende Autobauerland schafft sich selber ab.
Ja die deutsche Auto Industrie profitiert von den Schwachsinn und der Staat werd sich nicht es werden wiede Steuergeld generiert ein ewiger Kreislauf fehlt Geld in der Kasse erfindet man wieder Dinge die unnötig sind auch die EU profietert für die Gangster die schon eh Nix taugen nein danke
Worum geht’s in Ihrem Kommentar, wenn ich fragen darf ?
Umweltschutz ist ja gut und schön!Aber die Deutschen können das Klima nicht alleine retten. Wenn die großen Länder Amerika, China und Russland nicht mitziehen, wie sollen wir das allein schaffen? Außerdem hat es seit Millionen von Jahren immer wieder Erderwärmungen gegeben. Es kann mir keiner erzählen, daß wir Menschen allein für die Klimaerwärmung verantwortlich sind. Wir beschleunigen es vielleicht mit unseren Abgasen etc., aber wir sind nicht die alleinigen Schuldigen!
Eine andere Partei zu wählen, wäre möglicherweise tatsächlich eine Lösung bei dem Diesel-Problem – wenn diese Partei nicht den ganzen EU-Wahnsinn mitmacht und mehr Eigenbestimmung durchsetzt….
Nichts desto trotz: es kann nicht sein, daß die Autokonzerne Mist machen und dann auch noch als die großen Gewinner hervor gehen und der „kleine Mann“ wieder einmal die A..schkarte hat. Aber die doofen Deutschen lassen sich ja alles gefallen… (ich eingeschossen)
Vor einigen Jahren habe ich mich mit einer Elsässerin/Frankreich unterhalten und sie meinte: „die Deutschen würden sich alles gefallen lassen, während die Franzosen für ihre Rechte auf die Straße gehen… Leider musste ich ihr da absolut Recht geben. So ist also unsere Außenwirkung bei den Franzosen… vielleicht haben wir es dann ja verdient, wenn wir immer wieder besch… werden 😬
DAS KLIMA KANN MAN NICHT RETTEN!!!!
Johann … Ja, wenn die Menschen mit Verständnisproblemen und ihrer grenzenlosen Naivität auswandern und den Pass abgeben würden, wäre es für Deutschland besser.
Dann wäre die verlogene Kanzlerpartei und dessen rote Genossen bei 4,9%!
Eine Partei, die laut euch Altparteienwähler angeblich nie über 10% kommen sollte, stand in mehreren Städten übrigens in der Stichwahl und man musste sich zusammenschließen und das Thema Migration meiden … Schon traurig!
Übrigens … Die Partei, die jetzt nur bei 24% liegt, hatte mit dem giftigen Slogan LINKS IST VORBEI geworben …
Viel Spaß mit Ihrer Leichtgläubigkeit !
MichaT …. Sie verstehen offenbar so einiges nicht!
„Richterspruch eines unabhängigen und unparteiischen Oberlandesgerichts“
Der war gut – Satire bitte nächstes Mal kennzeichnen – danke.
Diesel verbrauchen durch die ganzen Umbauten mehr Diesel. Die Menge ist mehr, aber die Prozente sind weniger. Aber dafür verpesten zusätzlich mehr Panzer und Jagdflieger die Umwelt. Unsere Politiker verbrauchen am Tag mehr Diesel als ich im ganzen Jahr. Findet den Fehler.
die brauchen den Autoschrott, das die krieg’s Panzer und Waffen Herstellen können. denen da oben geht den Arsch auf grundeis
Es wird immer beklopter in diesem drecks Land.
Die Autokonzerne haben Sachen verkauft die nicht zulässig waren. Das hat mit dem Land so erstmal nichts zu tun, die Konzerne haben betrogen!
Nur mal zur Info man kann einen Diesel 300000 km fahren das entspricht der Emission von einem E-Auto beim der Produktion
Das ist natürlich absoluter Quatsch, ab ein paar Tausend Kilometer hat das BEV den Dieseldreck eingeholt, danach wirds leider nur noch dreckiger für den Diesel – tut mir leid für dich
Die Lügner und Betrüger der Automobilindustrie sind ohne Strafen davon gekommen. Jetzt müssen es die dummen Kunden ausbaden
Ach, welch erhabene Vorstellung, endlich die ehrwürdigen Diesel-Kutschen von den Straßen zu verbannen – jene rollenden Reliquien, die tapfer das Klima ruinierten, während sie majestätisch die Luft mit einer Ode aus Stickoxiden veredelten. Am besten beginnen wir gleich mit den automobilen Kolossen, die in Breite und Geschwindigkeit den Eindruck erwecken, ihre Fahrer wollten das römische Imperium im Alleingang neu erobern. Und wenn wir dann alle wieder ein handliches Stück Stahl im heimischen Hinterhof horten, so ganz wie zu Zeiten, in denen Mobilität noch durch Muskelkraft definiert war – dann, ja dann, ergibt auch eine Geschwindigkeitsbegrenzung endlich einen tieferen Sinn: Man kann sich nämlich nicht mehr schneller bewegen, als man das Eisen über die Schulter zu wuchten vermag.
Was für ein Müll hier zum Thema gemacht wird… VW und Bla Bla… Wegen Umwelt und Bla Bla… Ja eins ist richtig, Umwelt ist wichtig, nur ist das Thema völlig an der Realität vorbei. Ihr kotzt euch über unsere Konzerne aus weil paar Kleinigkeiten nicht stimmen. Ja das ist auch Scheiße,aber das was auf dieser Welt los ist sieht man nicht? Die bekloppten Kriegstreiber, von welcher Seite auch immer, schießen sich mit den giftigen Sprengstoffen in den Tod und attackieren Raffinerien und Öldepots die wochenlang brennen und 1000 mal mehr dreckige Absgase entwickeln. Wir blöden deutschen werden wegen jeden Milligramm co2 zur Kasse gebeten. Wer zieht endlich die eigentlichen Umweltsünder zur Rechenschaft?
Das hat mit dem Land so erstmal nichts zu tun – och doch…. wer hat denn das Fahrzeug ohne weitere (welche die DHU geschafft hat) Prüfung genehmigt? das fachlich versierte KBA !!
Absolut inkompetente Berichterstattung. Absolut Klickbait fuer nicht mehr als Fluff.
Wie kann man sich denn nicht mal das Gerichtsurteil durchlesen und dann so nen Schwachsinn behaupten? Selbst ChatGPT gibt dir ne bessere Zusammenfassung als dieser Clickbait Artikel.
Urteil des EuGH, Aktenzeichen C‑873/19, was durch den Senat in der Berufung bestaetigt wurde:
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=267751&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1
Das, was essentiell fuer nicht verfassungskonform deklariert wurde, ist das Update der ECU, welches das Recycling der Partikel fuer niedrige Temperaturen reduziert hat, da dadurch die ABE und deren initiellen Zulassungsbedingungen des Fahrzeugs nicht mehr erfuellt wurden.
Zudem war es nur der Golf 6 TDI Motorcode EA 189 der von dem Urteil betroffen war, da VW versucht hatte, im Nachhinein Maengel mit dem Motor durch das Software Update zu fixen. Anstatt eine Rueckrufaktion zu machen um den Motor eben aufzubereiten und neu abzunehmen, wollten sie eben durch ein Software Update „mal schnell“ die Maengel beheben.
Keine Ahnung ob das ein Tier1 oder Tier2 Fuckup war, aber technisch gesehen muesste die Erfuellung der UN Reg. 155/156 das abfangen aus Organisations- und Policy-Sicht.
Also ich verstehe nicht was hier immer in den Kommentaren steht die mit dem eigentlichen Thema absolut nichts zu tun haben. Und es ist ja noch nicht mal sicher ob es so durchgesetzt wird mit den Diesel Autos, was die Politik und Auswanderer damit zu tun haben das ist absolut nicht das Thema.
Wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, richt man ganz gut das bei den Fahrzeugen die Abgasreinigung immer noch, genau wie vor Zehn Jahren, nicht funktioniert. Die Updates sind Mogelpackungen und die Drecksschleudern gehören entgültig, bei angemessener Endschädigung, aus dem Verkehr gezogen.
Die Chinesen wird’s freuen. Könnten Sie dann entlich Europa mit E-Autos genau so überfluten, wie Sie es mit Solarzellen schon tun. Würden Sie auch noch eine Abfrackprämie für Schummeldiesel anbieten hätte die Flut biblisches Ausmaß.
Und wem haben wir das zuverdanken? Dem Hersteller, der billige Mittelklasse Ausstattung zu, mit narzisstischem Selbstbewusstsein und weit überzogenen, Premiumpreisen verkauft. Dem Verursacher, des Niedergangs der deutschen Industriekultur. Wo früher Qualität die Motivation unternehmerischen Handels war und schon längst durch unersättliche Profitgier abgelöst wurde.
Wir tauschen jetzt einmal die dieselautos gegen einen Leopard der auch zwar mit Diesel fährt aber der uns kriegstauglich macht das ist besser.
Es ist wird in dieser Posse immer absurder und wenn man den Beitrag liest („dreckiger Diesel“) bemerkt man, dass Journalisten nicht begriffen haben, was der effizienteste Antrieb des Jahrtausends ist. genauso wie Richter in diesem Land die juristische Glaubwürdigkeit selbst herabwürdigen, weil sie politisch und ideologisch mitspielen. Und anschließend will wieder keiner davon gewusst haben. im Deutschland wiederholt sich eben doch alles und immer wieder machen alle mit, Gerichte, Medien und eine Mehrheit der „dt. Michels“.
Bei der Definition der Normen waren die Thermofenster und die Bedingungen. „Nur auf dem Prüfstand müssen die Werte eingehalten werden“ bekannt.
Die Hersteller haben sich an die vorgegebenen Regeln gehalten.
Wenn sich herausstellt, daß Regeln Mist sind, dann kann per neue EUR 5b- Norm eine neue Regelung formuliert werden, die dann steuerlich begünstigt wird. Gegebenenfalls kann die alte EUR 5 Norm der EUR 4- Norm gleichgesetzt werden.
Ich denke aber, daß ein Auto, welches eine unbefristete Zulassung erhalten hat, auch ein Autolaben zu fairen Bedingungen genutzt werden soll.
Wenn der Michel das mit sich machen lässt, ist er selbst schuld! Fahrt einfach eure Diesel weiter, scheißt auf EU und auf unsere Volks-und Landesverräter!
Wann stehen wir endlich auf, ziehen den Dexit und den Rausschmiss dieser größenwahnsinnigen und kriegsgeilen Politiker durch???
Das war vorauszusehen. Spätestens nach dem Dieselgate musste jedem Autokäufer klar sein dass moderne Diesel nicht ohne „Tricksereien“ gesetzeskonform betrieben werden können. Wer in den letzten 10 Jahren einen Diesel gekauft, hat sich bewusst in die jetzige Lage gebracht. Kein Mitleid.
Bleibt doch alle mal locker.
Dieselmechaniker wurden schon vor 30jahren 65 Jahre alt,das kann ich bezeugen.was haben diese Männer für Mengen an russ und Feinstaub abbekommen.was für eine Paniklüge der „toetlichkeit“. gleich die nächste Hammer lüge:CO2 ist ja so toetlich für die welt.das Gegenteil ist der Fall ihr blinden.keiner legt seinen Finger in diese abzockerwunde.meine Behauptungen lassen sich beweisen,wenn jemand ehrlich ist.ein „Fingerzeig“: die warme Römerzeit
Was für eine komplett falsche und reißerische Falschaussage. Es wurde kein Fahrverbot angeordnet. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und es wurde Berufung angekündigt. die Überschrift ist vollkommen unseriös.
Hier hat keiner staatl. hoheitsgewalt von dieser NichtRegierungsOrganisation. Merz ist nur GF dieser. Klima als Geschädtsmodell. 90 % der Meßstationen existieren nicht. Fahrt Eure Diesel weiter!
wir haben einen Euro 4 Diesel 😁
Wie immer wird auf den Autos herum geritten die Jahre lang gut genug waren. Deutschland meint auch man kann die Welt retten mit ihren Auflagen. Wo anderst fahren sie mit Schrott Autos herum das interessiert kein Mensch. Deutschland sollte sich lieber mal Gedanken machen das Betriebe nicht ins Ausland abwandern weil es in Deutschland einfach zu teuer geworden ist. Sollten neue Atomkraftwerke bauen und nicht teuren Strom aus Frankreich einkaufen.
Der Darius geht aus Clickjagt.
Eine zu 100% typische Clickbait Überschrift.
Es ist nichts angeordnet. Und bis es so weit ist, wenn überhaupt, dann gibts von betroffnenen Fahrzeugen nur noch Einzelexemplare auf den Strassen.
Aber der Darius macht inside digital alle Ehre, ab ins Dreck, Hauptsache Clicks.
Dann freuen sich die Afrikaner, wenn aus Dumm-Deutschland die für Schrott erklärten fast neuen Dieselfahrzeuge per Schiff da runter gebracht werden und noch ein paar Jahre weitergefahren werden
ChatGPT: „ Der Artikel ist überzeichnet und enthält unbestätigte Spekulationen“
Ich hätte es weniger höflich bewertet.
das Problem ist ka nicht die Autoindustrie sondern die Politik in Berlin, die keine verbrennen mehr möchte, wegen diesem bescheuerten Kilima Wahn, der ebenso erfunden ist, wie es Corona war.
Das kommt dabei raus, wenn deutsche und EU Umweltminister*innen extreme Vorgaben machen, die Konzerne dann Probleme bekommen, diese zu erfüllen und ebensolche linkslastigen Richter einer „Umwelthilfe“ Recht geben, der es nicht um die Umwelt, geschweige denn ums Klima, sondern nur um den Profit geht.
Die Politiker müssen dann mit dem Fahrrad fahren und kein Auto mehr fahren egal welches.Deutschland will die Welt retten. Ich glaube ehr die werden die E Autos nicht los die Politiker sitzen doch über all in den Aufsichtsrat der großen Firmen
Das mit Afrika kann ich bestätigen, bin oft in Kenia.
Hier wird zu 90 Prozent verbrannt oder vergraben …
an Rest und Müll
containerweise an den Strassen.
Diesel willkommen….
Wer das sieht und zurück kommt,
fängt kaum noch an zu denken, was Deutschland mit seinen Bürgern macht.
Auswandern ist meine Devise, keine Zukunft, das Land geht zu Bruch schneller gehts kaum, zu teuer und eine Politik, die zum Himmel schreit.
Wer glaubt, dass eine Dieselabschaffung etwas ändert auf unserem Planeten und auf sowas reinfällt, soll was ändern und nicht immer nur quatschen.
Hauptsache bei uns ist die Luft sauber. Steuern bezahlen wir genug für diesen Wahnsinnsstaat.
Ich muss immer wieder schmunzeln, weil die paar Stickoxide die wir in einem Jahr einsparen bläst China an einem Tag raus.