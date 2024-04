Diesel und Benziner: „Die größte Fehlentscheidung der letzten Jahrzehnte“

Dem E-Auto gehört die Zukunft. So weit sind sich Politik und die meisten Autobauer einig. Doch das Interesse bei Autokäufern geht hinsichtlich der Stromer zurück, während Diesel und Benziner wieder deutlich beliebter sind, als noch zu Zeiten, in denen die Regierung beim Elektroautokauf mit einem Umweltbonus winkte. Das Verbrenner-Aus ist zwar beschlossen, doch steht nach wie vor heftig in der Kritik. Auch in der Politik, wo die Lage zu eskalieren droht.

Aus für Diesel und Benziner „größte Fehlentscheidung“

Das geplante Aus für Diesel und Benziner ab 2035 sorgt weiterhin für Wirbel. Sahra Wagenknecht, Vorsitzende des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW), hält das Ende der Verbrenner für falsch. Mehr noch. Sie bezeichnet das Verbrenner-Aus als „die größte industriepolitische Fehlentscheidung der letzten Jahrzehnte“ und drängt nun auf eine Bundestagsabstimmung zur Rücknahme des Verbrenner-Ausstiegs. Und sie ist nicht allein.

→ Null Interesse: Deshalb wollen fast 80 Prozent der Deutschen kein E-Auto

Auch Politiker von CDU und FDP äußerten bereits Kritik am Diesel- und Benziner-Aus und könnten durch die Abstimmung ihre Position bekräftigen. Allen voran Markus Söder moniert immer wieder das Verbrenner-Ende und bezeichnet es als „falsch“. Der CSU-Chef fordert sogar die Rücknahme des Entschlusses. Auch Wagenknecht sieht es als „unentschuldbar“, eine derart etablierte Industrie zu ruinieren. Und hat angekündigt, im Parlament über eine Rücknahme des geplanten Diesel- und Benziner-Ausstiegs abstimmen zu lassen.

Rückenwind vom Verkehrsminister?

„Es gibt offenkundig eine Mehrheit im Bundestag gegen das Verbrenner-Aus. Das BSW wird über die Rücknahme des Verbrenner-Verbots im Bundestag abstimmen lassen“, sagte die Bundestagsabgeordnete der dpa, so die FAZ. Union und FDP bekämen damit Gelegenheit, ihren Worten auch Taten folgen zu lassen, fügte sie hinzu. Es bleibt fraglich, ob die Abstimmung im Bundestag zu einer Änderung der EU-Pläne führt, Diesel und Benziner weiterfahren zu lassen. Aber: Auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing begrüßt die Forderung, das Verbrenner-Aus auf EU-Ebene zurückzudrehen. Übrigens: Auch der größte Autobauer der Welt warnt: „Das E-Auto ist nicht die Lösung„.