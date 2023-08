Null Interesse: Deshalb wollen fast 80 Prozent der Deutschen kein E-Auto

Das E-Auto ist wartungsärmer als ein Diesel oder Benziner, die Tankfüllung ist – insbesondere bei den aktuellen Spritpreisen – günstiger und leiser als ein Verbrenner ist es auch noch. Und wer ein Elektroauto hat und fährt, genießt noch mehr Vorteile. Vom kostenlosen Parken bis zum legalen rechts überholen im Stau: Der Staat schmeißt sich ordentlich ins Zeug, damit so viele Autofahrer wie möglich von Verbrenner aufs E-Auto umsteigen. Doch die Mehrheit der Deutschen will keinen Stromer. Stattdessen wollen 73 Prozent ihren Benziner oder Diesel am liebsten ewig weiterfahren. Doch, warum?

Keine Lust aufs E-Auto: Das sind die Gründe

Zu Beginn des Jahres zeigte eine Studie: Die Mehrheit aller Autofahrer ist zwar davon überzeugt, dass sich der Elektroantrieb in den kommenden zehn Jahren durchsetzt. Allerdings waren 78 Prozent gegen das E-Auto. Das ist inzwischen ein halbes Jahr her. Doch in der Zwischenzeit hat sich kaum etwas verändert. So zeigt eine aktuelle Civey-Umfrage im Auftrag der „Automobilwoche“: 73 Prozent aller Deutschen, die einen Benziner oder Diesel fahren, wollen möglichst lange an ihrem Verbrenner festhalten. E-Auto? Nein, danke. Während sich 8 Prozent der Autofahrer noch nicht sicher sind und abwarten, will nur etwa jeder Zehnte ins E-Auto umsteigen.

→ Denkfehler: Das E-Auto wird’s nicht schaffen

Die Gründe dafür sind einleuchtend. Zum einen sei die Ladeinfrastruktur immer noch zu schlecht. Zum anderen sind Elektroautos für die meisten Autofahrer immer noch viel zu teuer. Auch wenn es eine höhere staatliche Förderung geben würde, wäre das E-Auto für rund 90 Prozent der Befragten nicht schmackhafter. Übrigens: E-Kleinwagen könnten zwar günstiger sein als die Teslas und ID-Modelle von VW. Doch die Deutschen wollen keinen E-Kleinwagen. Stattdessen fordern sie günstige Elektro-SUVs.

Sind Elektroautos wirklich so teuer?

Ob zu teure Stromer, zu wenige Ladesäulen oder keinen Preisvorteil beim Tanken: In diesem Artikel zeigen wir dir 4 Gründe, warum die Deutschen so sehr gegen das E-Auto sind und warum das teils ungerechtfertigt ist.