Wärmepumpe mieten statt kaufen? Dieses Angebot startet in Deutschland

So groß die Vorteile des Heizens mit Wärmepumpen ausfallen mögen, einen Nachteil müssen Interessenten bisher in Kauf nehmen. Im Vergleich zur Installation anderer Heizungssysteme sind viele Wärmepumpen-Arten teuer. Nicht jeder Haushalt kann sich somit das gewünschte Modell mit allen Umbaukosten leisten. Das schwedische Unternehmen Aira möchte die Wärmepumpe in Deutschland an mehr Menschen liefern – indem die Wärmepumpe zum Mieten statt Kaufen angeboten wird.

Wärmepumpe mieten statt kaufen – mit Installation in 30 Tagen

Eine Firma in Deutschland verwandelt Wärmepumpen in ein neues, attraktives Mietmodell, das zunächst in Berlin und Brandenburg starten soll. Durch die hohen Anschaffungskosten für Haushalte kann eine Mietung der Heizsysteme für finanziell schwächere Interessenten von Vorteil sein. Unter guten Bedingungen senken Wärmepumpen die Energiekosten um 40 Prozent. Ein großer Vorteil des neuen Mietmodells für Wärmepumpen von Aira stellt die kürzere Installationsdauer dar. Bisher müssen Haushalte zwischen 6 und 12 Monate auf den Einbau ihrer Wärmepumpen warten. Das schwedische Unternehmen hingegen möchte die Wärmepumpe innerhalb von 30 Tagen nach Bestellbestätigung in Haushalten installieren. Ob dieses Versprechen bei einer möglicherweise hohen Nachfrage eingehalten werden kann, ist bisher offen. Die ersten Interessenten dürften jedoch mit wenig Verzögerungen rechnen müssen. Eine Vorauszahlung ist für das Paket dabei nicht notwendig. Die erste Mietrate soll erst nach der erfolgreichen Installation fällig werden.

Staatliche Fördergelder fließen in Mietmodell ein

Dabei soll es möglich sein, die staatlichen Fördergelder im Mietmodell zu nutzen, um die Kosten für dich zu reduzieren. Zusätzlich spricht Aira in ihrem All-inclusive-Paket weitere Versprechen aus. Sowohl eine Leistungs- und Produktgarantie von 10 Jahren als auch eine Mindesttemperatur von 20 Grad Celsius an den kältesten Tagen des Jahres werden Kunden zugesichert. Damit Interessenten einen ersten Einblick darüber erhalten, wie groß ihr Einsparpotenzial mit der Wärmepumpe ausfällt, stellt Aira einen Online-Rechner auf der eigenen Seite zur Verfügung. Dabei werden Eingaben wie die Größe deines Wohnraumes, der Art des Gebäudes, deine bisherige Heizform sowie deine Postleitzahl erhoben. Bei einer Doppelhaushälfte in Brandenburg, die zwischen 111 und 150 m² Wohnfläche besitzt und mit Öl heizt, berechnet das Programm eine mögliche Ersparnis von 701 Euro im Jahr. Über das kleine Informationssymbol daneben erfährst du genauer, wie sich die berechnete Ersparnis zusammensetzt.

Da sie auf aktuellen Preisen für Strom und Gas beruht, stellt sie eine realistische Einschätzung dar. Allerdings fließt an dieser Stelle nicht der Energiestandard des Hauses und somit nicht der Wärmebedarf pro m² in die Berechnung ein, daher können die individuellen Beträge abweichen. In Einzelfällen könnten zusätzliche Sanierungsmaßnahmen am Gebäude sinnvoll und notwendig sein, um eine höhere Effizienz mit der Wärmepumpe zu erreichen. Preise für das Mietangebot stellt Aira nicht direkt auf der Webseite aus, sondern erstellt einzelne Angebote für Kundenanfragen. Zum Teil beruht dies auf den unterschiedlichen Wärmepumpen, die zur Verfügung stehen, zum anderen auf den verschiedenen Gebäudetypen und Größen. Eine pauschale Mietsumme für alle Wärmepumpen-Arten lässt sich so schwer angeben.