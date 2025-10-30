Das neue beste Kamera-Smartphone? Huawei launcht Pura-80-Serie

Das neue Huawei Pura 80 Pro und Pura 80 Ultra sind ab sofort offiziell in Deutschland erhältlich. Passend dazu bietet dir Huawei allerhand Zugaben, sowie einen satten Direktrabatt. Mit einem bestimmten Code kannst du sogar zusätzlich 10 Prozent sparen. Doch zuvor sollten wir uns die beiden Pura-80-Modelle einmal näher anschauen. Denn die haben echt einiges drauf.

Huawei Pura 80 Pro und Pura 80 Ultra im Kurz-Check

Eine detaillierte Analyse der Smartphones würde hier natürlich den Rahmen sprengen. Dennoch wollen wir einen kurzen Blick auf die Geräte und ihre technischen Daten werfen. Denn die versprechen, vor allem mit Blick auf die Kamera-Set-ups, einiges.

Sowohl das Huawei Pura 80 Pro als auch das 80 Ultra bieten eine ähnliche Frontansicht und setzen auf ein 6,8-Zoll-Display mit LTPO-Technologie. Dadurch liefert es eine variable Bildwiederholrate zwischen 1 und 120 Hz, was für eine besonders flüssige Darstellung bei gleichzeitiger Schonung des Akkus sorgt. Die Auflösung ist mit 2.848 x 1.276 Pixel ebenfalls identisch. Zusätzlich setzen beide Geräte auf das aktuelle EMUI 15, das wiederum auf Android basiert. Ein 5.170-mAh-Akku treibt die Smartphones an und sorgt somit für ausreichend Laufzeit im Alltag. Dank 100-W-Huawei-SuperCharge lassen sich die Handy-Neuheiten auch innerhalb kürzester Zeit wieder mit Saft versorgen.

Die Farbe „Red Velvet“ des Pura 80 Pro wirkt recht eindrucksvoll.

Die Kamera ist DAS Highlight

Der große Unterschied zwischen den Modellen findet sich in den Kamera-Set-ups. In beiden Fällen erhältst du jedoch ein Flaggschiff, das seinen Fokus auf die Fotografie legt. So kannst du dich beim Pura 80 Pro auf eine 50-MP-Ultra-Lighting-Kamera mit einer variablen Blende und einem 1-Zoll-Sensor einstellen. Hier gesellen sich eine 48-MP-Telefotokamera und eine 40-MP-Ultraweitwinkelkamera hinzu.

Die ikonische Kamera-Insel in der goldenen Farbe gibt dem Pura 80 Ultra einen wirklich edlen Look.

Im Ultra sieht die Sache etwas anders aus. Hier hat sich Huawei für eine HDR-Variante der 50-MP-Hauptkamera entschieden, die auf einen 1-Zoll-Sensor setzt. Diese wird durch eine 50-MP-Telekamera mit 3,7-fachem optischem Zoom, sowie eine 12,5-MP-Telekamera mit 9,4-fachem optischem Zoom, ergänzt. Die 40-MP-Ultraweitwinkelkamera mit ihrer F/2,2-Blende ist auch beim Ultra vorhanden. Interessant ist allerdings, dass du durch die doppelte Telekamera das erste Smartphone erhältst, das die Linsen variieren kann.

Im Alltag zeigt sich das natürlich durch gestochen scharfe Fotos, und das nicht nur bei guter Beleuchtung. Denn auch bei Nacht oder schlechten Lichtverhältnissen knipsst du mit den Pura 80 Modellen tolle Schnappschüsse. Die optische Bildstabilisierung sorgt zudem dafür, dass deine Bilder nicht verwackeln.

Besonderer Schutz und hohe Leistung

Die Smartphones sind zudem nach IP68 bzw. IP69 zertifiziert, wodurch sie vor Staub, Hitze und Wasser geschützt sind. Das Pura 80 Pro erscheint mit einer Speicherkonfiguration von 12 GB RAM und 512 GB Flash-Speicher, während das Huawei Pura 80 Ultra satte 16 GB RAM im Gepäck hat. Das ist allerdings auch nötig, da der Hersteller auf zahlreiche KI-Funktionen setzt. Im Fokus steht hier der „AI Smart Controls Button“ über den du personalisierte Funktionen, wie die Kamera oder die Taschenlampe, direkt ansteuern kannst.

Huawei Pura 80-Serie ab sofort mit Boni erhältlich

Das Huawei Pura 80 Pro kostet dich laut dem UVP 1.099 Euro, während du für das Huawei Pura 80 Ultra 1.499 Euro auf den Tisch legen musst. Vom 29. Oktober bis zum 30. November läuft jedoch die Launch-Kampagne im Huawei-Shop, wodurch du Geschenke im Wert von 406 Euro dazu erhältst. Diese sehen wie folgt aus:

Huawei Watch GT 5

Pura 80 Pro Case / Pura 80 Ultra Case

100-W-Ladegerät

12 Monate Huawei Care+

Zusätzlich kannst du mit dem exklusiven Code „A10HWPURA80“ einen Extra-Rabatt über 10 Prozent abgreifen. Dadurch zahlst du für das Gesamtpaket des Pura 80 Pro nur noch 989,10 Euro und für das Ultra-Bundle nur noch 1.349,10 Euro.