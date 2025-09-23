Online-Händler haben bei Hermes seit etwa einem Jahr die Möglichkeit, Waren mittels TAN-gesicherter Zustellung zu versenden. Wird dieser Service gebucht, erhältst du als Empfänger des Paketes von Hermes eine E-Mail mit einer TAN, sobald Hermes die Informationen vom Händler erhalten hat. Dieser einmal gültige, vierstellige Zahlencode wird bei der Übergabe benötigt. Hast du ihn nicht, so nimmt der Hermes-Bote dein Paket wieder mit. Das gilt auch, wenn du nicht zu Hause bist und dein Nachbar den Code nicht kennt. Am nächsten Tag erfolgt dann eine erneute Zustellung, heißt es von Hermes.
Hermes: Personalausweis im Paketshop entfällt bei TAN-Paket
Allerdings sollst du die Möglichkeit haben, alle Wunsch-Services beim Paketempfang zu nutzen. Du kannst also beispielsweise Pakete an einen der bundesweit rund 17.000 Hermes PaketShops umleiten. Auch seine Nachbarn kannst du als Empfänger angeben und ihnen dann die TAN nennen, so dass sie sie beim Paketempfang zur Hand haben. Einzig die Ablage an einem Wunschort ist nicht buchbar, wenn das Paket mit einer TAN unterwegs ist.
Von außen seien die TAN-geschützen Pakete nicht von anderen Hermes-Paketen zu unterscheiden, heißt es von Hermes. Ob eine Sendung TAN-gesichert geliefert wird oder nicht, darüber gibt weder der Aufkleber noch ein anderes Merkmal auf dem Paketäußeren Auskunft. Erst wenn die Sendung an der Haustür oder am Hermes PaketShop gescannt wird, erscheint auf dem Display die Aufforderung zur Eingabe einer vierstelligen TAN. Ohne diesen Zahlencode wird das Paket nicht ausgehändigt. Holst du ein solches Paket im Shop ab, musst du dich übrigens nicht mehr per Personalausweis oder Vollmacht legitimieren, die TAN reicht aus.
Der Gedanke dahinter: Online-Shops können so beispielsweise den Versand hochpreisiger Waren besonders absichern. Das Verfahren erinnert an die Zustellung wertvoller Waren über Amazon Logistics. Die Entscheidung, Sendungen TAN-gesichert zu verschicken, trifft dabei allein der geschäftliche Versender. Für Privatkunden steht der Service nicht zur Verfügung. Hermes geht auch davon aus, dass zunächst nur ein geringer Anteil der Sendungsmenge mit einer TAN unterwegs ist.
Mitreden
Die Sache mit der TAN klingt an sich gut. Aber wenn der Paketbote kommt, das Paket scannt, du ihm den Code gibst und er dir sagt, dass der TAN-Code falsch ist, das Paket wieder mitnimmt und später behauptet, er hätte dir das Paket zugestellt, weil er ja den richtigen TAN-Code erhalten hat. Habe das aus dem Bekanntenkreis so erlebt.
von Hermes lasse ich mir generell eh garnichts mehr nach Hause liefern. Die schaffen es auch idiotensichere Abstellgenehmigungen zu vergeigen. Und dann ist dein Paket weg, genau wie dein Recht auf Nachforschung oder Kompensation. Von anderen bekommt man dann ja wenigstens noch Zustellbeweise.
Klingt schon mal durchdachter als bei Amazon, wo der Zusteller von vorn herein weiß, dass man einen Code braucht. Ich kenne Bekannte, deren Inhalt ausgetauscht wurde. Man merkt es erst beim auspacken und da man den Code genannt hat ist man in der Beweispflicht. Tolle Sache für Trickdiebstahl, denn so erkennt man gut die hochpreisigen Bestellungen vorab
Die Pakete werden doch eh nie gescannt und einfach vor die Haustür geschmissen, also ändert sich schonwieder nichts bei dem Saftladen 🤣
Hermes wird immer schlimmer als Zusteller,es wird 4 oder 5 Tage hintereinander angekündigt das Paket kommt, aber nix passiert.
Am 9. Tag kommt dann das Paket,der Bote spricht kein einziges Wort Deutsch und versteht nicht dass ich das Paket nicht mehr annehmen.
Nie wieder Hermes.
Da kann ich mich nur anschließen, wir haben den direkten Boten bei uns auf unsere fehlende Sendung angesprochen und konnten nichts dagegen tun, als er uns ins Gesicht log… auch wir hatten eine idiotensichere Abstellgenehmigungen, doch das Paket kam nie bei uns an. Hermes ist eine Katastrophe, leider haben wir auch Lehrgeld zahlen müssen.
hermes sollte erstmal lernen wie es heißt Paket zu liefern,zufaul zu klingeln einfach vor die Haustüre stellen und behaupten noch man habe unterschrieben,hinzu kommt noch das die Pakete beschädigt sind weil man damit nicht achtsam umgehen tut auf dem Weg zum Empfänger!!!!!!!
Hermes ist eine einzige Katastrophe!
Entweder sie behaupten, eine falsche Adresse hätte die Zustellung verhindert;
Oder schwere Pakete werden ohne vorherige Benachrichtigung im mehrgeschossigen Mietshaus im EG „abgegeben“ oder (Zitat):„Kein Lift – keine Chance“! – somit Retoure. Und Last not least: Ware wird bei Transport beschädigt ohne Möglichkeit für den Kunden, dies unmittelbar festzustellen.Liegt natürlich auch an den engen zeitlichen Vorgaben durch Hermes, aber für Teile des Personals scheinen noch nie was von Kundenorientierung gehört zu haben; vielleicht wird es ihnen ja auch in Schulungen(?) ausgetrieben.
Also: Ich werde nicht mehr Online-bestellen, wenn Hermes als möglicher Transporteur auftaucht!